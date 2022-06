De Russen ontkennen, maar Oekraïne weet het zeker: talloze burgers uit bezette gebieden worden gedeporteerd naar zogenaamde 'filtratiekampen'. De verhalen van deze mensen komen langzaam naar buiten.

De naam alleen al voorspelt weinig goeds: filtratiekamp. In de natuurkunde heeft 'filtreren' nog een onschuldige betekenis. Het staat onder meer voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen. De Russen introduceerden het concept echter in een andere context tijdens hun strijd tegen de Tsjetsjenen, en nu duikt het weer op in de oorlog in Oekraïne.

'Checkpoints'

Volgens Rusland zijn filtratiekampen 'checkpoints voor burgers die uit een gebied van actieve vijandelijkheden komen'. Controleposten dus, bedoeld om burgers van militairen te scheiden. Uit de oorlogen in Tsjetsjenië (1995-1996 en 1999-2009) weten we dat de kampen vooral bedoeld waren om mensen vast te houden 'die geen papieren hadden, een achternaam deelden met een Tsjetsjeense commandant of er simpelweg uitzagen als een strijder' (aldus Human Rights Watch). En volgens voorzichtige schattingen van de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial zijn zeker 200.000 Tsjetsjenen tijdelijk in dergelijke 'filtratie-punten' vastgehouden. De meesten van hen zijn geslagen en gemarteld.

Vluchtelingen uit Mariupol. Vluchtelingen uit Mariupol. Foto: Reuters

Ook nu hebben de Russen dergelijke centra ingericht, sommige zelfs al vóór de invasie. Het zijn er naar verluidt tientallen, bijna allemaal in separatistische 'volksrepubliek' Donetsk in het oosten van Oekraïne, in steden en dorpen als Novoazovsk, Magoesj, Bezimenne en Nikolske. Hier worden mensen heengebracht uit gebieden die zijn veroverd door de Russen, via de zogenaamde humanitaire corridors, of die zelf het oorlogsgeweld zijn ontvlucht (en geen enkele andere kant op konden dan de Russische).

Scherpschutter?

De Oekraïners die nu vertellen over hun ervaringen doen dat allemaal anoniem, omdat ze bang zijn dat anders hun familie door de Russen wordt aangepakt. In The Guardian doet Olena (60) uit Mariupol haar verhaal. Ze moest in een filtratiecentrum onder meer haar bloes uitdoen, zodat gecontroleerd kon worden of ze geen blauwe plekken had op haar schouder. Zo ja, dan zou ze namelijk wel eens een scherpschutter kunnen zijn. "Maar ik ben 60 jaar, zei ik tegen die man. Hoe stelt u zich dat voor? Hij zei toen dat hij zijn bril niet op had en dat ik me gewoon moest uitkleden."

Zo zijn er steeds meer getuigenissen over strenge controles en ondervragingen. Van iedereen worden foto's gemaakt en vinger- en palmafdrukken afgenomen. Paspoorten en andere documenten moeten worden ingeleverd. Mannen moeten laten zien dat ze geen 'nationalistische of fascistische' tatoeages hebben, en geen eelt op hun wijsvinger (van de trekker van een geweer). Telefoons moeten ontgrendeld worden, zodat kan worden gekeken naar de foto's en de contacten die er in staan. Mensen krijgen dan vragen als "Met wie heb je afgesproken op 14 januari?" en "Waarom heb je op deze foto een camouflagepak aan?" Sommigen worden bedreigd ("Wat zou er gebeuren als we je oor afsnijden?"), anderen krijgen klappen of worden vernederd.

Vluchtelingen uit Mariupol Vluchtelingen uit Mariupol Foto: Reuters

Wekenlang wachten

De filtratiekampen zijn doorgaans geen echte kampen, maar ruimtes in scholen, culturele centra, sporthallen en andere openbare gebouwen. Mensen moeten er soms wekenlang op hun beurt wachten (voor een stel uit Mariupol duurde het een maand totdat zijn nummer 347 aan de beurt was). Er is weinig eten en de voorzieningen zijn slecht. Sommigen slapen op de grond of op stoelen, anderen regelen een verblijf bij familie of kennissen in de buurt. Ze kunnen niet weg, want ze hebben geen papieren. Het wachten is op een officiële stempel, zodat ze hun reis kunnen voortzetten.

Er zijn verhalen van mensen die ter plekke 10.000 roebel en een baan in Wladiwostok kregen aangeboden. Daar werd niet bij verteld dat 10.000 roebel eigenlijk niet zo veel is (160 euro) en Wladiwostok heel erg ver weg. Een dergelijk aanbod kan geweigerd worden, maar niet iedereen lijkt dat te doen. De nieuwssite Politico citeert Amerikaanse en Oekraïense bronnen die melden dat vluchtelingen soms duizenden kilometers diep in Rusland tijdelijke huisvesting hebben gekregen. Sommige vluchtelingen noemden dan weer gewoon een willekeurige stad als volgende reisbestemming, werden doorgelaten, en glipten vervolgens ergens stiekem de grens over.

'Genocide'

De Oekraïense ombudsman Lyudmila Denisova sloeg een tijdje geleden al alarm over de filtratiekampen. Ze gebruikte termen als 'concentratiekampen naar nazi-model', 'genocide' en 'systematische deportaties' om 'dunbevolkte gebied te vullen met Oekraïners'. Dit wordt ontkend door de Russen, die spreken van 'vluchtelingen' en ontkennen dat er sprake is van gedwongen transporten.

Over de cijfers zijn ze het wel eens: het zou inmiddels gaan om meer dan een miljoen mensen, onder wie ruim 200.000 kinderen, die via deze weg naar Rusland zijn gesluisd. En velen van hen hebben van daaruit weer de weg gevonden naar buurlanden als Georgië, Estland en Letland. Sterker: ze worden daarbij vaak geholpen door de Russische bevolking, die ze onderdak biedt en vervoer regelt. Er zouden daarvoor zelfs speciale Telegram-groepen bestaan. De Duitse krant Die Zeit sprak met mensen uit Mariupol die na een filtratiekamp naar Rostov-aan-de-Don reisden en van daaruit via Moskou en Pskow bij Narva de grens met Estland overstaken. Anderen hebben niet het geld of de connecties en moeten in opvanglocaties wachten tot de oorlog voorbij is voordat ze terug kunnen naar hun land.