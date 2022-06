Als de zware deuren van de gevangenis openzwaaien en de gedetineerde met zijn blauwe zakje met bezittingen weer buiten staat, is dat vaak het begin van een zoektocht. Opnieuw leren leven in vrijheid, na een korte- of lange tijd achter de deur, blijkt in de praktijk vaak enorm moeilijk. In Twente is daarvoor het project Huis van Herstel. De rest van justitieel Nederland kijkt mee.

Ze voelen zich de proefkonijnen van justitie. Dennis en Theo zijn twee deelnemers in het Huis van Herstel die hebben meegewerkt aan de documentaire van student Sam Wolting uit Breda. Ook aan deze krant willen ze hun verhaal wel kwijt. "Er heerst een taboe op mensen die in de gevangenis hebben gezeten en die weer terugkeren in de maatschappij, maar wij zijn ook gewoon mensen."

Ineens stond het busje van justitie voor de deur

Vandaar ook de term deelnemer en niet gedetineerde. Dennis weet wat het is om zijn leven op orde te hebben. Voor hij in november 2020 vast kwam te zitten voor een oude Duitse zaak uit 2006, had hij huisje, boompje beestje en een baan. "Ineens stond het busje van de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) voor de deur of ik maar even mee wilde, want ik moest nog een oude straf uitzitten. Dat was even slikken, want ik had mijn leven redelijk op de rit."

Hij vertelt zijn verhaal op het terras van het Huis van Herstel in Almelo, onder de rook van Penitentiaire Inrichting (PI) de Karelskamp. Dennis kent het leven in een gesloten setting, waar het dagritme bepaald wordt door het regime in de PI. "Dat is bloedsaai en je voelt je vooral een nummer. Hier in het Huis is dat heel anders. Je wordt gezien als mens en ook zo behandeld. Dat maakt een enorm verschil."

Meer vrijheid en beter contact met 'buiten'

Op de tafel ligt een pakje shag, een aansteker en een telefoon. Dennis mag bellen wanneer hij wil. Het contact met 'buiten' is door zijn entree in het Huis weer hersteld. Ook sociale media mag hij gewoon gebruiken. "In de PI had ik altijd vaste tijden om te beeldbellen met mijn dochter en als de verbinding slecht was, dan hadden we pech. Nu zou ik bij wijze van spreken de hele dag met haar kunnen bellen, maar er moet ook gewerkt worden." Dat doet hij bij Heracles in het stadion.

Hij is bezig aan de laatste maanden van zijn straf voor hij weer echt naar buiten mag. Hij is dankbaar voor de hulp die hij krijgt. "Je kunt mensen niet zomaar met een blauwe zak de straat op gooien zonder enige vorm van voorbereiding. Dat ik hier nu zit en hulp krijg om mijn leven weer op de rit te krijgen is fijn. Uiteindelijk moeten we het zelf doen. Want het is niet zo dat ze ons handje vasthouden en pamperen."

Openen van een bankrekening

Hij doelt daarbij op simpele dingen als het openen van een bankrekening, solliciteren voor een baan, een woning regelen, boodschappen doen, maar ook breken met oude vrienden. "Wij staan hier allemaal voor de keuze of we in onze telefoon straks een oude- of nieuwe simkaart stoppen", zegt Dennis. "Dat bedoel ik symbolisch. Kiezen we voor ons oude netwerk met de contacten uit je oude leven, of maak je een frisse start. Ik heb voor dat laatste gekozen."

Anousjka Talen is projectleider van het Huis van Herstel namens de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Volgens projectmanager Anousjka Talen komt er daarnaast nog heel veel meer bij kijken. "Qua problematiek van onze deelnemers is er sprake van grote diversiteit. Het merendeel van de deelnemers heeft- of had extra hulp nodig naast de begeleiding."

Extra hulp als steuntje in de rug

Die extra hulp kan bestaan uit ambulante hulpverlening en ondersteuning vanuit bijvoorbeeld psycholoog of psychiater. Deelnemers hebben hulp nodig bij bij het aangaan van relaties, werk of dagbesteding, schuldenproblematiek, maar ook bij het vinden van passende woonruimte. Er is meer hulp beschikbaar.



In het Huis is plek voor 29 deelnemers, maar op dit moment zijn zeven plekken bezet. Corona speelt daarbij volgens Talen een grote rol. "Voor een deelnemer hier naartoe mag, moeten ze een heel traject afleggen. Ze moeten zelf uitgebreid motiveren waarom ze denken hier een plek te verdienen. En dan nog is het afwachten of de aanvraag wordt gehonoreerd."

Sinds januari 2021 is het Huis van Herstel operationeel en loopt de vijfjarige pilot. Volgens Talen is het nog te vroeg om al conclusies te verbinden. "We hebben nog geen harde cijfers over hoe succesvol het project is. Wat we al wel kunnen melden is dat al drie deelnemers na hun tijd bij ons zijn begeleid naar werk in de vleesverwerkende industrie en de schoonmaakbranche.

Vaak pas hulp na detentie

Voor een andere deelnemer is bewindvoering geregeld en een ander is aan een toezichthouder (reclasseringswerker) gekoppeld. Ook is een deelnemer er in geslaagd binnen een maand na z'n vertrek bij ons zelfstandige woonruimte te vinden. Het regelen van zaken als bewindvoering en een toezichthouder is een mooie meerwaarde van het Huis van Herstel, normaal gesproken wordt zoiets pas na de detentie geregeld."

Talen beseft dat het nog kleine stapjes zijn. "Het is niet louter een succesformule, zo eerlijk moeten we ook zijn. We hebben ook iemand vanuit ons Huis toch weer in een gesloten setting in de PI moeten plaatsen. Dat bewijst dat het project er een van vallen en opstaan is."

Blijven monitoren

En wie eenmaal buiten is, is niet uit beeld, benadrukt Talen. "Bij het einde van de detentie wordt de uitvoering van het integraal zorg- en veiligheidsplan voortgezet onder verantwoordelijkheid van de Twentse gemeente waar de deelnemer gaat wonen. Dit is nodig omdat het gaat om kwetsbare mensen met complexe problematiek. Uitgangspunt is dan ook dat zorg en begeleiding worden gecontinueerd na detentie, voor zo lang als dit nodig is."

Niet langer een nummer

Dat besef is er ook bij de deelnemers. Theo is aangeschoven bij het gesprek dat we hebben met Dennis. Zijn belangrijkste motivatie om deel te nemen is zijn dochter, die hij door zijn detentie nog amper heeft zien opgroeien. "Door haar blijf ik op de been en is het vol te houden. In de PI ben je een nummer en wordt alles voor je bepaald, hier moet en mag je gelukkig heel veel zelf doen. Met hulp en steun van goede mensen. Toen jij hier binnenkwam, had je toen het idee dat je een gevangenis binnenliep?", vraagt hij.

Het Huis oogt niet als een gevangenis en in tegenstelling tot een reguliere gevangenis is er sprake van beperkte beveiliging. De deur staat open, de poort staat open en als de deelnemers zouden willen, zijn ze weg. "Geen haar op mijn hoofd, dat daar aan denkt. Ik werk ook dagelijks in de fabriek en zou wel gek zijn om niet terug te keren."

Hij erkent dat de stap om ineens vanuit de PI weer de straat op te gaan, te groot is. "We zijn eigenlijk proefkonijnen, maar het grote voordeel is hier dat de druk van je schouders af is. In de PI is het toch een wereld op zich en hier krijgen we inzicht in wat ons straks buiten weer te wachten staat en wat daarin van ons gevraagd wordt."

Fout gemaakt in mijn leven

Hij kent de vooroordelen over gedetineerden, maar haalt zijn schouders op. "Ben ik een boef omdat ik een fout heb gemaakt in mijn leven? Ik ben er zeker niet trots op wat er is gebeurd en waarom ik hier ben beland, maar hier kijken ze naar je als mens en niet als nummer. Er wordt amper gesproken over de delicten, maar vooral over het leven en wat we nodig hebben om op eigen benen te staan als we eenmaal buiten zijn."

Documentaire toont 'de worsteling op weg naar vrijheid'

Hoe vind je na een periode in de gevangenis weer een plek in de samenleving? Dat is de vraag waar de documentaire van de jonge filmmaker Sam Wolting uit Breda om draait. Wolting kreeg de kans om binnen te kijken in het Huis van Herstel in Almelo. In zijn korte film met als titel Over de drempel laat hij op indringende wijze zien hoe gevangenen worstelen met het moment dat de gevangenisdeur weer openzwaait.

Ze zijn jong, komen allemaal uit Twente en zitten voor uiteenlopende delicten vast in de Penitentiaire Inrichting (PI) De Karelskamp in Almelo. Aan het einde van hun straf, als de vrijheid gloort, hebben ze zich gemeld voor het Huis van Herstel. Dennis, Theo en Wilco hebben Wolting, geboren in Zwolle, maar studerend in Breda en zijn cameraman Daan Kamphorst toegelaten in hun leven. Op een zeer kwetsbaar moment en misschien wel een kantelpunt in hun leven.

Duw in de goede richting

Wolting zag met eigen ogen de worsteling van drie jonge deelnemers op weg naar hun nieuwe vrijheid. De titel Over de drempel Wolting studeert dit jaar af aan de kunstacademie Sint Joost in Breda. Dat hij heeft gekozen voor een korte film over de wereld van het gevangeniswezen is geen verrassing. Zijn vader werkt in de PI Zwolle en zijn moeder is betrokken bij tal van hulpverlenende instanties en heeft daarbij veel met delinquenten te maken. "Thuis werd er uiteraard wel over gesproken, maar dan nog bleef het een ver-van-mijn-bedshow. Door deze film ben ik zelf veel meer te weten gekomen en heb ik ook inzicht gekregen in mijn eigen leven."

Ruimte voor ontwikkeling

Hij doelt daarmee op de veilige omgeving waarin hij opgroeide. "Bij ons thuis was en is er ruimte om je te ontwikkelen. Wat ik heb gemerkt bij onze drie deelnemers is dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Zij leefden tot aan hun detentie een leven waarin de korte termijn de grootste rol speelt. Snel geld verdienen en leven bij de dag. Ze bleven lang in een cirkel hangen en slaagden er niet in om uit dat patroon te stappen, met alle gevolgen van dien."

Wolting heeft wel met de drie gesproken over hun delicten, maar in zijn film speelt dat nauwelijks een rol. "Ik vind het veel belangrijker om de mens te laten zien. De mens die worstelt met het op de rails krijgen van z'n leven. Twee van de drie hebben een kind en ze beseffen maar al te goed dat het anders moet, willen ze een vader zijn voor hun kinderen. Daarom volgen we ze ook bij de trainingen die hen helpen bij het inrichten van hun leven. Ik heb maar 25 minuten waarin ik juist dat wil laten zien."

Wolting is veel wijzer geworden. "Door hun verhalen komen we meer te weten over de voorbereiding op terugkeren naar de samenleving. Denk aan het aanvragen van een bankpas, het zoeken van een nieuw huis en het breken met vrienden van vroeger, omdat zij een slechte invloed op je hebben. Soms lijkt het heel logisch, als je vrij rond kunt lopen, maar het besef dat dat niet voor iedereen zo eenvoudig is, houdt je ook een spiegel voor."

Filmmaker Sam Wolting maakt een documentaire over het Huis van Herstel in Almelo. Filmmaker Sam Wolting maakt een documentaire over het Huis van Herstel in Almelo. Foto: Pix4Profs

