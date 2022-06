Wat heb je nodig om geld te verdienen op de beurs? Volgens de mensen achter Index Capital, het Bredase bedrijf dat opnieuw is uitgeroepen tot de beste vermogensbeheerder van Nederland, is het een misvatting dat het allemaal om kennis van aandelen zou gaan. 'Onzin, het draait om gedrag.'

In het Nederlandse filmwereldje wordt ieder jaar het Gouden Kalf uitgereikt voor de beste rolprent. In de financiële wereld hebben ze daar een variant op bedacht: de Gouden Stier. IEX, het grootste en bekendste online beleggingsplatform van Nederland, deelt het beeldje ieder jaar uit aan de in zijn ogen beste vermogensbeheerder van Nederland. Op het kantoor van Index Capital in Breda prijken inmiddels twee van die stieren. Vorig jaar werd de eerste gewonnen en ook dit jaar mag het bedrijf, dat tien jaar geleden door drie voormalig bankmedewerkers werd opgericht, zich de beste noemen.

Gefeliciteerd. Tot twee keer toe de beste, hoe krijg je dat voor elkaar?

Hans Dubbeldam (mede-eigenaar): "Volgens het juryrapport omdat we oog hebben voor de klant. En goede resultaten combineren met lage kosten. En ik denk zeker dat dat ook zo is."

Index Capital houdt zich maar met één vorm van beleggen bezig: indexbeleggen. Wat is dat eigenlijk?

Remco Mattijssen (mede-eigenaar): "Indexbeleggen is de tegenhanger van actief beleggen. Actieve beleggers zoals grootbanken, proberen de markt te verslaan. Door te voorspellen wat er gaat gebeuren en daarop de beleggingen aan te passen. Bijvoorbeeld: nu even wat meer aandelen van een bepaald bedrijf of nu even voor een deel verkopen omdat het wat slechter gaat. Bij indexbeleggen beleg je in een index, bijvoorbeeld de AEX, en blijf je weg bij de waan van de dag. Je laat je belegging zijn werk doen en dat betaalt zich uiteindelijk uit. Onze cijfers over de afgelopen tien jaar wijzen dat uit. No nonsense beleggen, zeggen wij altijd. Niet ingewikkeld doen en denken dat kennis allesbepalend is voor succes. Nee, het gaat om gedrag. Geen paniek, altijd rustig blijven."

Als het echt zo simpel is, waarom zou ik dan met een bedrijf als Index Capital in zee gaan? Dan kan ik het net zo goed zelf doen?

Rob Israël (mede-eigenaar): "Juist omdat particulieren het heel moeilijk vinden om zich niet door emotie te laten leiden. En omdat je wel moet weten in welke index je gaat beleggen. En daar heb je ons voor nodig. Belangrijk is dat je gespreid belegt. Dus in indices met duizenden bedrijven. Neem bijvoorbeeld de AEX waar ASML 15 procent van de totale waarde voor zijn rekening neemt. Dat is een belegging met nauwelijks spreiding, niet doen dus. Als het met dat bedrijf slecht gaat, dan gaat het ook met die index al snel minder goed. Wij beleggen in diverse indices in meer dan 12.000 bedrijven wereldwijd."

Als oud-bankmedewerkers begonnen jullie tien jaar geleden voor jezelf, omdat je naar eigen zeggen genoeg had van het door de gevestigde namen gedomineerde financiële wereldje. Wat was er mis?

Dubbeldam: "Ik heb lang bij privatebank Mees Pierson gewerkt waar de slogan 'de klant staat op nummer één' werd gebruikt. Nou, die klant stond niet altijd voorop. De financiële wereld is een wereld van marketing. Er wordt geschermd met begrippen als transparantie, de klant centraal en onafhankelijkheid. De werkelijkheid - tot op de dag van vandaag - is anders. Wat jou wordt geadviseerd heeft namelijk alles te maken met het verdienmodel van de partij die jou adviseert. Dat voelde steeds minder goed en daarom zijn we tien jaar geleden voor onszelf begonnen."

Klinkt nobel. Maar Index Capital, met een toevertrouwd vermogen van inmiddels dik een half miljard euro, wil toch ook gewoon geld verdienen?

Mattijssen: "Natuurlijk, maar niet ten koste van onze klanten. Wij blijven altijd het eerlijke verhaal vertellen."

En het eerlijke verhaal luidt, neem ik aan, dat beleggen op dit moment niet zo verstandig is? De oorlog in Oekraïne, torenhoge energieprijzen, krapte op de arbeidsmarkt.

Dubbeldam: "En toch zie je dat verkeerd. Ieder jaar zijn er heel veel redenen te bedenken waarom je niet zou gaan beleggen. Onzekerheid is echt van alle tijden."

Dat mag zo zijn, maar zo onzeker als nu?

Mattijssen: "In maart 2020 kregen we te maken met corona en gingen de beurzen liefst30 procent onderuit. Maar eind dat jaar sloten ze wel gewoon 3 procent in de plus vergeleken met begin 2020. Dus alles is relatief. Belangrijk is om niet in paniek te raken. Dus bij tegenslag niet uitstappen, zoals de grootbanken vaak doen, en pas in te stappen als het weer beter gaat. Dan mis je een heel stuk van de stijging."

Dubbeldam knikt: "Mensen denken dat het bij beleggen om kennis en kunde gaat. Bij mijn oude werkgever hadden ze altijd de slogan 'best brains in business'. Onzin: als je als belegger succesvol wilt zijn op de beurs, dan moet je geduld hebben en je kosten in de hand houden. Het klinkt saai maar het draait echt alleen maar om gedrag en kosten."