De vraag naar gps-horloges voor kinderen is sterk gestegen. De Nederlandse marktleider spreekt zelfs van een verdrievoudiging in de verkoop. Kinderpsychologen reageren gemengd: 'Belangrijke levenslessen mogen niet afgenomen worden door een gps-tracker.' Maar hoe werkt zo’n horloge?

Dit artikel is afkomstig uit Het Laatste Nieuws. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Sinds de vreselijke ontvoering van Gino (9) lijkt er een hype ontstaan onder ouders die ongerust zijn", vertelt John van den Oever, directeur van One2track, gekende verkoper van gps-kinderhorloges in België en Nederland. Met zo'n horloge kun je de locatie van je kind in de gaten houden. "We spreken van een verdrievoudiging van de vraag. Op een week tijd verkochten we online 3.000 toestellen, terwijl dat er normaal op een week zo'n 1.000 zijn."

Ook bij de webshop Spotter gps is de toename ontegensprekelijk. "Sinds het weekend dat Gino is teruggevonden, is de verkoop van onze gps-kinderhorloges met 215 procent gestegen ten opzichte van weekends ervoor", zegt marketing manager Wendy Hofman.

Van den Oever treedt nog bij: "De toestellen worden vooral gekocht voor kinderen tussen 4 en tien jaar. Ze hebben meestal nog geen smartphone, maar kunnen wel al voldoende communiceren. Zo kunnen ouders laten weten als het eten klaar is bijvoorbeeld, of hun kind terugroepen uit de speeltuin of gewoon hun kind bereiken als hij of zij verloren loopt op een drukke markt, strand of event. Het moet eigenlijk iets plezierig zijn in plaats van de negatieve sfeer die er nu rondhangt van kidnapping."

Een jongen draagt een gps-horloge van Spotter gps rond zijn pols Een jongen draagt een gps-horloge van Spotter gps rond zijn pols Foto: Spotter Gps

Voer voor discussie bij opvoedexperts

Een rondvraag bij kinderpsychologen leert ons al snel dat de meningen verdeeld zijn of we als ouder nu zo'n gps-kinderhorloge moeten aanschaffen of niet. "Begin daar alstublieft niet mee", zegt kinderpsychologe Marijke Bisschop al snel. "Het geeft een vals gevoel van veiligheid en is compleet overbodig. Meer zelfs, het creëert een angstpsychose. Een kind gaat geen vragen meer durven stellen of hulp vragen en nog meer panikeren als het horloge kwijt is of niet is aangedaan. Je geeft hen het gevoel dat ze altijd traceerbaar moeten zijn, maar waar leven we dan nog voor? Als iemand slechte bedoelingen heeft, laat die een horloge bovendien niet zitten."

"Goede afspraken en opvoeden richting zelfstandigheid, vertrouwen en onafhankelijk is veel belangrijker. Laat ons dat als ouder niet vergeten. Leer je kind niet met vreemden mee te gaan. Leer ze hulp vragen. Leer ze naar een afgesproken punt te komen als ze verloren zijn gelopen. Doe op een festival een bandje om en schrijf je gsm-nummer erop. Belangrijke levenslessen mogen niet afgenomen worden door een gps-horloge", vervolgt ze.

Kinderpsychologe Katelijne Van Lommel nuanceert: "We mogen best wel gebruikmaken van de digitale evolutie die er vandaag is en als er tools zijn die bereikbaarheid vergemakkelijken, heel graag, zolang het doordacht blijft", reageert ze. "Laat je kind het horloge niet continu dragen, maar alleen als het kan helpen om veiligheid en communicatie te bieden in bepaalde situaties zoals op een druk strand of als uw kind alleen de bus neemt, dan is dat zeker handig." Ter info: de intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) registreerde vorige zomer nog 860 verloren gelopen kinderen. "Als ouder is het belangrijker dat je erover praat als een middel dat jullie kan helpen om contact te vergemakkelijken, en niet vanuit 'er kunnen slechte dingen gebeuren dus.' Al moet de taak van ouders blijven om zelf toezicht te houden, dat mag een gps-horloge nooit vervangen."

De functies van een gps-kinderhorloge

Het horloge is eigenlijk vergelijkbaar met een mobiele telefoon. "Er zit een simkaart in (een prepaidkaart) die dekking biedt in heel Europa", vervolgt van den Oever. Ouders kunnen op hun smartphone of tablet een app downloaden die in contact staat met het horloge. Het horloge positioneert standaard één keer per tien minuten de locatie. "Maar ook de actuele locatie kan gecheckt worden. Iedere 20 seconden geeft de app dan een nieuwe locatie door. Je ziet je kind letterlijk bewegen over straat, vergelijk het met jongeren die hun live locatie delen op WhatsApp."

De toestellen kennen een nauwkeurigheid van 10 meter, zowel binnen- als buitenshuis. Het kind kan op zijn beurt een noodsignaal uitsturen met het horloge, berichten sturen of bellen naar hun ouders. Bij sommige modellen is het ook mogelijk om foto's te maken. Prijzen variëren, maar voor een degelijk toestel betaal je toch 90 euro of meer.