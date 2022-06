Kortingsurfen: zo heet de 'truc' die de ronde doet om met oneigenlijk verkregen kortingsbonnen goedkoop eten te versieren via Deliveroo en Uber Eats. Maar de maaltijdbezorgers waarschuwen: 'We sluiten de account af van wie we op kortingsurfen betrappen.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Laatste Nieuws. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. Wie voor het eerst een bestelling plaatst bij maaltijdbezorger, kan op een fikse welkomstkorting rekenen. Zo krijg je op de eerste bestelling hamburgers bij Deliveroo of Uber Eats al snel 10 tot 15 euro korting. Als gebruiker moet je dan een kortingscode invullen net voor het afronden van de bestelling. Met het systeem duiken nu ook zogenoemde 'kortingsurfers' op die met een eenvoudige truc het systeem omzeilen. Nieuwe gebruikers krijgen altijd heel stevige kortingen, dus maken (bestaande) gebruikers telkens nieuwe accounts aan waarmee ze een zogenaamde 'eerste bestelling' doen. Op verzamelwebsites zoals spydeals.be of deals.be kan je zelf op zoek gaan naar de kortingcodes die op dit moment geldig zijn. Illustratiefoto Illustratiefoto Foto: Getty Klanten winnen Maaltijdbezorgers strooien met welkomstkortingen als een manier om aan klantenbinding te doen, zegt retailexpert Gino Van Ossel. Groeibedrijven zijn verwikkeld in een bikkelharde concurrentiestrijd om het marktleiderschap in België: "In die snelle groeifase is het cruciaal om op een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk klanten voor jou te winnen. Enkel als ze de hele markt innemen, kunnen ze op termijn rendabel worden. Daarom dragen maaltijdbezorger de kosten van de kortingen." Vooral jongeren ontpoppen zich als kortingsurfers, stelt Van Ossel. "Ze willen meer waar voor hun geld omdat ze een krap budget hebben. Op kortingen azen is voor hen een echte sport. Voor een groep studenten is het mooi meegenomen om bij een bestelling pizza ook drie gratis drankjes te krijgen. Ze hebben ook de tijd om zich daarmee bezig te houden." Alias Van Ossel wijst er ook op dat kortingsurfers geen identiteitsfraude plegen als ze verschillende accounts aanmaken: "In de digitale wereld is het niet strafbaar om een fictieve naam uit te vinden. Je kan het vergelijken met het gebruik van een zogenoemde alias op sociale media." Maar dat wil niet zeggen dat maaltijdbezorgers niet op de hoogte zijn van het oneigenlijk gebruik van accounts. "Gebruikers die zich hieraan schuldig maken, kunnen we opsporen en hun account afsluiten", waarschuwt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder Deliveroo België. Van Ossel zegt dat maaltijdbezorgers alerter zijn geworden voor het oneigenlijk gebruik van accounts: "Technologische bedrijven kunnen door de onzekere markten hun groei moeilijker financieren en moeten dus meer de kosten drukken. Enkel de meest rendabele acties laten ze nog lopen. Ze hebben er dan alle belang bij om account dat niet rendabel is, snel op te sporen", besluit hij.