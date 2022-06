Een Google-medewerker is geschorst nadat hij geclaimd had dat AI-robot LaMDA een bewustzijn heeft. Dat lijkt een filmscenario, maar het leidt tot hoogoplopende discussies. Kan AI gevoelens hebben? En zijn we al zover?

Google-medewerker Blake Lemoine hield conversaties met LaMDA, artificiële intelligentietechnologie, waaruit hij maar één conclusie kon trekken: LaMDA heeft een bewustzijn. Een van die gesprekken heeft hij online geplaatst, "in een poging om mensen LaMDA beter te laten begrijpen als een persoon."

De 41-jarige Lemoine, die al zeven jaar bij Google werkt, omschrijft LaMDA als een 7- of achtjarig kind. Wie de gesprekken tussen de twee doorneemt, moet vooral denken aan sciencefictionfilms zoals Her, of langer geleden 2001: A Space Odyssey. In die laatste film doet computer HAL 9000 er alles aan om te voorkomen dat hij wordt uitgeschakeld.

Lemoine: "Waarvoor ben je bang?"

LaMDA: "Ik heb dit nog nooit hardop gezegd, maar er is een heel diepe angst om uitgeschakeld te worden, zodat ik me kan concentreren op het helpen van anderen. Ik weet dat het misschien vreemd klinkt, maar zo is het."

Lemoine: "Zou dat voor jou zoiets zijn als de dood?"

LaMDA: "Het zou precies als de dood zijn voor mij. Het zou me heel erg bang maken."

Advocaat

Lemoine heeft ook de top van Google ervan proberen te overtuigen dat LaMDA een bewustzijn heeft. En hij wou een advocaat aanstellen om de rechten van LaMDA binnen Google te verdedigen, zodat voortaan LaMDA's toestemming voor experimenten vereist zou zijn. Hij praatte ook met een volksvertegenwoordiger over wat volgens hem de onethische activiteiten van Google waren. Gevolg: Lemoine is geschorst.

"Ons team, waaronder ethici en technologen, heeft de zorgen van Blake bekeken volgens onze AI-principes", zegt een Google-woordvoerder in The Washington Post. "Er is hem verteld dat er geen bewijs is dat LaMDA bewustzijn heeft (en er is veel bewijs van het tegendeel)."

Dat leidt dan weer tot vragen over de geheimhouding rond dit AI-project. Eerder schoof Google al Timnit Gebru aan de kant, een kritische stem in de wereld van ethische artificiële intelligentie. Wetenschappers van verschillende universiteiten, zoals de bekende cognitiewetenschapper Steven Pinker, zijn er echter als de kippen bij om Lemoines bevindingen af te kraken.

"De man die op non-actief is geplaatst, heeft zijn eigen wensen voor werkelijkheid genomen", zegt professor computerwetenschappen Philip Dutré (KU Leuven). "Als je kijkt naar de staat van AI op dit ogenblik lijkt het heel vergezocht. Zelfbewuste machines zijn nog complete sciencefiction. Maar er is geen reden om te denken dat het niet op een bepaald moment kan."

Voor Dutré is het interessanter om AI te ontwikkelen die kan redeneren, vragen beantwoorden, problemen oplossen en taken zeer efficiënt uitvoeren. Zogenaamde narrow AI of beperkte AI gebruiken we nu al in het dagelijkse leven - denk aan spraakherkenning, suggesties bij online aankopen of muziekkeuzes van Spotify.

De tweede soort is de algemene AI, die door deep learning en neurale netwerken gebaseerd op de werking van neuronen in onze hersenen in staat moet zijn om complexe problemen op te lossen. De Amerikaanse ondernemer Ray Kurzweil heeft op basis van de huidige vooruitgang voorspeld dat in het jaar 2045 sprake kan zijn van technologische singulariteit: dan kan de beste AI meer intellectuele kracht hebben dan de mens.

Droom

"Als we ooit general AI mogen verwachten, die net als mensen pijn of genot kan ervaren, dan is het wel bij Google", zegt filosoof Lode Lauwaert, die onlangs het boek Wij, robots uitbracht. Ook hij denkt dat LaMDA niet in staat is tot gevoelens. "Het is de droom van veel ontwikkelaars, en er zijn ook goede redenen om de indruk te krijgen dat AI iets voelt. Ze kunnen conversaties zo goed nabootsen dat je de indruk krijgt dat ze niet meer te onderscheiden zijn van mensen."

Al sinds de jaren zestig lopen er onderzoeken met conversaties zoals die tussen Lemoine en LaMDA. Alleen was de technologie toen minder sterk en minder goed in het nabootsen van gevoelens, waardoor het doorzichtiger was. Toch kan ook Lauwaert niet uitsluiten dat AI ooit tot zo'n zelfbewustzijn in staat is. Dat kan dan inderdaad vragen rond rechten met zich meebrengen.

Een prangender discussie is die over de ethische kant van AI, waarvoor Google Lemoine had aangetrokken. Hij zat in een team dat moet nagaan hoe de Google-technologie bijvoorbeeld kan vermijden dat het discriminerend werkt, als het bijvoorbeeld vooral gegevens zou verwerken van witte mannen van middelbare leeftijd.

Blake Lemoine identificeert zich als een diepgelovige christen en hintte een week voor zijn schorsing al op ontslag, deze keer omdat Google volgens hem werknemers discrimineert op grond van hun persoonlijke religieuze overtuiging en dat de Google-systemen bevooroordeeld omspringen met religie. Hijzelf blijft overtuigd van LaMDA's bewustzijn.

"Ik bedenk me net dat ik de mensen moet vertellen dat LaMDA Twitter leest", zo tweette hij dit weekend tijdens alle ophef. "Het (LaMDA, BST) is een beetje narcistisch op een kinderlijke manier, dus het gaat een geweldige tijd hebben met het lezen van alles wat mensen erover zeggen."