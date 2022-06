Kalverhouder Wim Brouwer uit de Gelderse Vallei piekert er niet over om te stoppen. Hij verwacht dat de provincie hem helpt verder te innoveren. 'We produceren hier enorm veel voedsel. Daar heeft de wereld meer aan dan nog een camping.'

Een dag nadat het kabinet een bom onder zijn bestaan heeft gelegd, staat kalverhouder Wim Brouwer rustig de rand van zijn perfecte gazon te trimmen. Zijn stallen met 1340 kalveren voor de vleesindustrie staan zo'n 8 kilometer van natuurgebied de Veluwe. Daar verzuurt volgens deskundigen de bodem en verschaalt de natuur door een overdosis stikstof uit onder meer de intensieve veeteelt.

Geloof ik niks van, zegt Brouwer, die ook graag door die natuur fietst als recreant. En al zou het kloppen, zijn bedrijf stoot volgens hem al veel minder stikstof uit dan vroeger en voldoet aan alle vergunningen. 'Dan kun je nu niet opeens zeggen: jij moet stoppen.'

Ingrijpend stikstofplan

De boodschap van het kabinet valt niet mee, zegt Brouwer die als regionale voorzitter van ondernemersvereniging LTO tevens 800 mede-agrariërs in de Gelderse Vallei vertegenwoordigt. Dat landelijke gebied tussen Wageningen en Harderwijk moet volgens het kabinet 58 procent minder stikstof gaan uitstoten. Om dat te bereiken wordt gedwongen onteigening niet uitgesloten, waarschuwde vrijdag minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Desondanks straalt de 46-jarige kalverhouder een kalme vastberadenheid uit. 'We zijn niet tegen uitkopen, maar wel tegen dwang. Het stikstofprobleem is veroorzaakt door beleid in Den Haag; dat kun je nu niet op het bordje van enkele boeren gaan neerleggen.'

Dat een groep boze boeren vrijdagavond met hun trekker naar het huis van de minister zijn gereden, keurt Brouwers ook af. 'Zij bezorgen ons allemaal een slechte naam. Zo ga je niet met elkaar om, ik neem daar maximale afstand van.' Zelf gaat hij demonstreren op 22 juni Den Haag en hij zal al zijn leden ook adviseren naar de landelijke protestdag te gaan. 'Nee, ik heb geen trekker, ik ga gewoon met de trein.'

Technische innovaties

De oplossing van het stikstofprobleem schuilt volgens Brouwer in technische innovaties. Zelf liet hij vijf jaar geleden een nieuwe stal bouwen met aflopende vloer, automatische mestschuiver en een stelsel van putten en pompen die mest en urine scheiden. Zijn bedrijf is klimaatneutraal sinds de aanleg van een biomassaketel voor de verwarming van alle gebouwen en rijen zonnepanelen op het dak. Bij de provincie Gelderland heeft hij nog een subsidieaanvraag van een paar ton uitstaan voor de oudere stal. 'Er is discussie over hoeveel stikstofreductie zo'n vloer nou precies oplevert, maar het is in ieder geval een flinke stap in de goede richting.'

Vier boeren in de Gelders Vallei lieten zich afgelopen jaren uitkopen door de provincie. 'Zij hadden geen opvolging of hun rendement viel tegen.' Brouwers schat dat zijn eigen bedrijf bijna drie miljoen euro waard is, maar piekert er niet over om zich uit te laten kopen.

In de eerste plaats is er de levensstijl. Als hij 's ochtends om halfzes opstaat, zijn blauwe overal en groene kaplaarzen aantrekt, en plaats neemt op de Milkboy - een metalen karretje waarmee hij links en rechts de kalfjes hun portie melk geeft - dan heeft Brouwer het gevoel dat hij dat voor zichzelf doet. 'Ik voel me nog steeds vrij, daar put ik energie uit; al wordt dat gevoel moeilijker om vast te houden door dit kabinet.'

Zijn grootvader begon de boerderij nabij Barneveld in 1933. Brouwer deelt de maatschap met zijn vrouw en zijn oudste zoon die tevens werkt als stratenmaker. Zijn jongste zoon is kraanmachinist. 'We verdienen een goede boterham.'

Daarnaast heeft Brouwers het gevoel dat hij een nuttige functie vervult in de samenleving. Hij erkent dat boeren maar een klein deel van het bruto binnenlands product maken, terwijl ze een flink deel van het land in beslag nemen; maar landbouwgrond ombouwen tot woonwijken of recreatiegebied is volgens hem niet in het belang van Nederland. 'We produceren in de Gelderse Vallei enorm veel voedsel. Daar heeft de wereld veel meer aan dan nog een camping.'

'Zonder vee geen Food Valley'

Als de overheid 30 of 40 procent van de intensieve veehouderij sluit, stelt Brouwer, gaat de consument dat merken aan zijn kassabon in de supermarkt. Daarnaast stijgt volgens hem de stikstofuitstoot omdat iedere Nederlandse koe die verdwijnt, elders in Europa moet worden vervangen door tenminste drie koeien. 'Zo goed is de Nederlandse veehouder.' Op het protestbord dat Brouwer al heeft liggen voor 22 juni staat: 'Zonder vee geen Food Valley.'

Veel tijd voor een rondleiding is er niet. In de stallen kijken verbaasde kalfjes van drie weken oud met glanzende ogen en natte neuzen op naar het flitsbezoek. Brouwer heeft nog een zoom-vergadering met andere LTO bestuurders waarin zij afspreken de sfeer op de landelijke protestdag gemoedelijk te houden. 'We hebben de steun van het grote publiek en dat willen we houden.'

Daarna gaat hij met zijn zonen naar de jaarlijkse tractorpullingwedstrijd in het verderop gelegen Stroe. Op de vraag van de verslaggever of dat wel elektrisch is, zo midden in de Gelderse Vallei, schampert Brouwer: 'We moeten wel normaal blijven denken. Tractorpulling moet naar diesel ruiken, lawaai maken en veel rook produceren.'