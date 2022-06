De boze boeren op haar stoep waren nog niet vertrokken of minister Christianne van der Wal kreeg een forse politieke tegenslag voor haar kiezen, nota bene binnen haar eigen partij. De bewindsvrouw kan zich opmaken voor een hete zomer.

Net op het moment dat de buitenwereld dacht dat de VVD zichzelf als debatpartij had opgeheven, kwamen de leden in opstand. Zaterdag op het partijcongres in Halfweg steunde een nipte meerderheid een uiterst kritische motie over de zojuist gepresenteerde stikstofplannen van de eigen minister, Christianne van der Wal.

Zij zat in de zaal nog bij te komen van het 'spontane' bezoek dat een groep boze boeren vrijdagavond bracht aan haar huisadres. Ze was er ontdaan van, vertelde ze. 'Maar we moeten in gesprek blijven en dat zal ik blijven doen.' De onderliggende boodschap van beide gebeurtenissen zal haar intussen niet zijn ontgaan: na twee jaar coronapauze is het stikstofdebat terug als politieke splijtzwam. En nu de saneringsplannen van de veeteelt concreet worden, geldt dat ook voor het verzet daartegen.

Dat het oproer niet alleen kraait in de buitengebieden en op het Malieveld, werd in Halfweg meteen duidelijk. Het was het eerste 'echte' VVD-congres in ruim twee jaar. Door corona waren de partijbijeenkomsten in de tussentijd digitaal. De sfeer had feestelijk moeten zijn - opnieuw won de VVD vorig jaar de verkiezingen en nog altijd is Mark Rutte premier - maar enkele moties zetten de verhoudingen op scherp.

Eerst ontbrandde een vuurtje toen het ging over de maximumsnelheid op de snelwegen, het belangrijkste offer dat de de liberalen tot nu toe brachten in het stikstofdebat. 130 moet weer kunnen, meende de indiener van de motie, omdat het toch niet erg veel zoden aan de dijk zet tegen tegen de stikstofdepositie. Hij raakte een snaar: 52 procent van de leden - die ook vanuit huis konden meedoen - stemde voor.

Daarna was het algehele stikstofbeleid aan de beurt. Vier uiterst kritische moties verdeelden de zaal tot op het bot. Bijna volbracht Thom van Campen, stikstofwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie, een politiek meesterwerk. Hij omarmde met veel omhaal van woorden de kritiek - de oudste methode om verzet in de kiem te smoren - maar bij de laatste en meest uitgesproken motie kon de eenheid niet bewaard worden.

Van Campen bleef haken bij een zinsnede die stelde dat voortaan 'uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen'. De indieners lichtten toe: 'Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode.' Daarmee ondermijnt de motie volgens Van Campen het draagvlak voor de maatregelen en ook de wetenschap. Maar het schrappen van de gewraakte passages, zoals het Kamerlid voorstelde, wilden de opstellers van de motie niet.

Van der Wal en Rutte houden hun poot stijf: geen ruimte voor aanpassing

Mirjam Pauwels (wethouder in Assen), Mirjam Nelisse (Statenlid in Zuid Holland) en 866 VVD-leden sloten zich met het ondertekenen van de motie aan bij andere rechtse partijen in de Tweede Kamer, die uiterst kritisch zijn over het stikstofmodel van het RIVM. Bij de stemming bleken ze de helft van de partij te vertegenwoordigen. De motie werd met de kleinst denkbare meerderheid aangenomen: 51 procent tegen 49 procent.

Dat brengt niet alleen Van der Wal maar de hele VVD-top in een lastig parket. Die heeft zelf de draai inmiddels wel gemaakt, verwoord door premier Rutte. Die ziet 'weinig ruimte' om de plannen af te zwakken, 'anders valt de woning- en wegenbouw weer stil en is er geen ruimte voor de energietransitie'. Van der Wal zelf voegde toe dat zij haar plan alleen omwille van de VVD-leden niet zal aanpassen, tenzij de Tweede Kamer ('mijn opdrachtgever') haar in meerderheid dwingt.

Dat is formeel geen bezwaar - congressen worden wel vaker genegeerd - maar ook Van der Wal weet nu dat zij de eerste VVD-minister in jaren is die kampt met verzet in eigen kring. Tot diep in de provincies, die het beleid moeten uitvoeren en waar al over negen maanden verkiezingen zijn.

En dan is het CDA nog niet eens bijeen geweest.