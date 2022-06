EINDHOVEN - Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis willen achterhalen of een val van een 70-plusser in een ziekenhuis te voorspellen is. Ze passen daarbij een bijzonder middel toe: textmining.

"Met ons onderzoek kijken we nu nog 'achteraf' naar verschillen. Uiteindelijk willen we een computermodel ontwikkelen waarmee we een val kunnen voorspellen, aan de hand van de gebruikte tekst in een dossier. Dan kunnen we een patiënt die dat nodig heeft meer aandacht geven en voorkomen dat hij valt", zegt geriater Carolien van der Linden. Aan het onderzoek werken ook arts-assistent Wendy Leurs en verpleegkundig consulent Marjolein Groeneveld mee.

Mensen komen naar het ziekenhuis om beter te worden. Maar in 4,5 procent van de gevallen maakt iemand tijdens de opname een val. Iets meer dan de helft van die groep bestaat uit 70-plussers. Voor deze kwetsbare groep kunnen de gevolgen groot zijn. "Maar ook als een oudere patiënt niet gewond raakt, kan een val ingrijpend zijn. Mensen worden bang om te bewegen, terwijl bewegen juist goed is", zegt Groeneveld.

Natuurlijk zijn verpleegkundigen altijd al alert op een valrisico. Maar nu hebben zij slechts 2 manieren om dat te bepalen: vragen of een patiënt al eens is gevallen in het afgelopen half jaar, en hun eigen inschatting. Met textmining kan een hele reeks van notities van verschillende verpleegkundigen door de tijd heen worden benut - en kunnen ook 'signalen' worden opgemerkt waarmee een verpleegkundige onbewust een risico aangeeft.

Wendy Leurs: "We legden voor ons onderzoek 38 dossiers van 70-plussers naast elkaar: voor de helft patiënten die waren gevallen, voor de helft vergelijkbare patiënten die dat niet overkwam. En we stelden onszelf de vraag: kun je waardevolle informatie halen uit die notities?"

Meer tekst en meer verschillende woorden

Wat blijkt: er zitten inderdaad duidelijke verschillen in de door verpleegkundigen ingevulde patiëntdossiers. Allereerst blijkt dat verpleegkundigen méér schrijven bij iemand die later valt. "Het ging in drie dagen gemiddeld om 10.523 woorden bij 'vallers' en gemiddeld 7.510 woorden in de andere groep", zegt Van der Linden. "Het aantal unieke woorden dat werd gebruikt was ook verschillend; 2.465 om 1.887."

De onderzoekers zochten ook naar specifieke woorden die vaker gebruikt zijn bij patiënten die later zijn gevallen. "We zien in die dossiers vaker woorden die een delier en valpreventie beschrijven. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar zijn ook 'signaalwoorden' die je niet zou verwachten. Bijvoorbeeld het woord 'echter' en 'dochter', of andere woorden die contact met familie beschrijven", zegt Leurs. "Aan de andere kant zagen we juist dat bij de niet-vallers vaker woorden worden gebruikt als 'rustig', 'helder' en 'adequaat."

Aandacht focussen op die groep die het echt nodig heeft

Om het risico op vallen te verminderen kan een sensor worden gebruikt die de dienstdoende verpleegkundige een seintje geeft, zodra een patiënt zijn benen uit bed zwaait. Het idee is dat die er dan snel naartoe kan gaan om de patiënt te ondersteunen bij het lopen.

Zo'n sensor kan niet bij elke oudere worden ingezet - dan worden de verpleegkundigen overvraagd. Van der Linden: "Als het lukt om met textmining de groep ouderen die echt groot risico loopt te voorspellen, dan kunnen wij inzet op preventie focussen. Bij zo'n oudere zou je een sensor kunnen inzetten. Maar je kan ook personeel vragen om extra aandacht te geven aan juist deze persoon. Of een beroep doen op hun partner of familie: kom wat langer op bezoek."

Het Catharina Ziekenhuis werkt in dit onderzoek samen met de TU/e. Ook Philips was betrokken bij eerder onderzoek op dit terrein.