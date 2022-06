Voetbaltrainer Eric Meijers werd door zijn scheldpartijen in de documentaire Voetbal is oorlog landelijk bekend. Van de Nijmegenaar ligt nu zelfs een boek in de winkels. 'Dat loopt nog goed ook en de opbrengst gaat naar een goed doel.'

De duim omhoog en een vriendelijke glimlach. Eric Meijers weet inmiddels wel hoe hij moet reageren. Als de 58-jarige Nijmegenaar langs het terras van Café Samson in zijn woonplaats loopt, herkennen ze de voetbaltrainer en meteen klinkt het 'kutkeeper' gevolgd door een hartgrondige 'en anders niks!'.

Meijers vervolgt zijn weg, maar een stukje verder is het weer raak. "Het is mijn leven geworden'', zegt hij lachend. "Vanaf het moment dat de trailer van de documentaire Voetbal is oorlog van Hans Heijnen in 2018 is uitgekomen, wist ik dat het nooit meer hetzelfde zou zijn. Anderhalf jaar lang waren we bij Achilles'29 in Groesbeek op de voet gevolgd door camera's. Maar toen de documentaire eindelijk op televisie kwam, was ik daar al een tijdje weg. En toen kwam de trailer. Mijn zoon belde op en zei: 'Pa, je gaat viraal'. Wist ik veel wat hij bedoelde. Ik vroeg nog: 'Kan je dat nog van internet halen?' Maar nee, dat kon niet meer. Het is vanaf dat moment onderdeel geworden van mijn leven. Nee, van ons leven.''

Meijers wist meteen dat ertegen vechten zinloos was. Accepteren en zelfspot tonen, dat was de enige manier om ermee te leren leven. "Laatst nog stond ik langs de lijn bij een wedstrijd van mijn zoon. Die neemt altijd de corners. Als hij bij die cornervlag staat, is het 'krul die bal om die kutkeeper' en 'kut dit en kut dat'. Had hij die bal genomen, draaide hij zich om en zei 'en anders niks'. Vonden ze wel mooi, hoor.''

Meijers kan de scène uit de documentaire 'Voetbal is oorlog' dromen. Doelman Robbert te Loeke zag er niet lekker uit tegen FC Dordrecht en dat schoot Meijers, als trainer vechtend tegen degradatie uit de eerste divisie, in het verkeerde keelgat. 'Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat hébben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, wat hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg'.

En voor wie die scène was vergeten, is er vast nog wel iets blijven hangen van zijn tirade tegen een verslaggever van. 'Gelderlander is ook schuld. Kutkrant. Kutkrant. En anders niks. Gewoon kut.'

Of het in de voetballerij deuren heeft dichtgegooid voor hem, weet hij niet. Meijers, doorgaans positief en vrolijk, bekijkt het veel liever van een andere kant. "Ik ben waarschijnlijk de bekendste amateurtrainer van Nederland geworden'', zegt hij. "Door die documentaire.''

Tsja, als zelfs Carlo Boszhard besluit je te imiteren, kan dat weleens kloppen. "De helaas te vroeg overleden journalist Danny van den Broek schreef een boek over mij: Van kroonprins tot kutkeeper. Dat loopt nog goed ook en de opbrengst gaat naar een goed doel. Ik mocht aanschuiven bij Derksen, Van der Gijp en Genee in Voetbal Inside. Ze vragen me voor lezingen. Het heeft mij ook wel iets opgeleverd.''

Maar soms betreurt hij even dat alleen het typetje uit de documentaire nog interessant lijkt. Meijers was immers een meer dan verdienstelijk trainer, die zijn allerhoogste trainersdiploma haalde in 2008. En met Phillip Cocu, René Hake en Dick Heesen op de koffie mocht bij Sir Alex Ferguson op Old Trafford. "Ik zou best weer een club willen trainen. Na de documentaire werkte ik nog bij VVSB en Spakenburg. Topclubs in het amateurvoetbal. Bij Spakenburg sneuvelde ik verdomme toch weer door een keeper. Ik stelde Leon ter Wielen op, een keeper die ik nog kende van Achilles. Maar de keeperstrainer daar bleef maar hameren op het opstellen van de jongere Menno Heus. Dat deed ik pas toen Ter Wielen een paar slechte wedstrijden keepte. Te laat waarschijnlijk, uiteindelijk werd ik er op afgerekend.''

Thuis heeft hij de Rinus Michels Award staan. Een prijs omdat hij de beste amateurtrainer van Nederland was. Met Achilles'29 won hij aanvankelijk alles wat er te winnen viel. "Districtsbeker, landelijke beker, supercup, kampioen in de Topklasse, Fair Play Cup en landelijk amateurkampioen van Nederland. Zeven prijzen in één seizoen. Dat komt echt nooit meer voor. Achilles wilde in 2015 met de familie Derks naar het betaalde voetbal. Dat lukte. Wij worden een soort RKC, dacht ik. Straks spelen we nog eredivisie ook. Maar het liep allemaal heel anders. Achilles is kapot. Het moet mee zitten voor een trainer zonder loopbaan als speler. Bij Helmond Sport, waar ik in 2012 aan de slag was gegaan, was ik ook dicht bij promotie naar de eredivisie. In de halve finale sneuvelden we tegen Sparta. Een half seizoen later werd ik eruit gegooid. Wie geen grote loopbaan als speler heeft gehad, krijgt maar één of twee kansen.''

Meijers begint over Feyenoord. Want de Nijmegenaar wil eerlijk zijn. Niet NEC, maar Feyenoord is zijn grote liefde. "Als Feyenoord speelt, zit mijn zoon in een shirt voor de buis. Altijd. Met de naam Pauke achterop. Paul 'Pauke' Meijers was mijn vader. Ooit de duurste voetballer van Nederland toen Feyenoord hem voor 35.000 gulden wegkocht bij De Graafschap. Maar ja, een rechterspits in De Kuip, die hebben het vaak moeilijk, hè. Kijk naar Jahanbakhsh. Coen Moulijn was in die tijd linkerspits in De Kuip. Dat hele elftal speelde alle ballen naar Coentje. Toch heeft mijn vader vijf seizoenen voor Feyenoord gespeeld. Als hij in De Kuip moest voetballen stond hij voor de wedstrijd bij de cornervlag te kotsen. Van de spanning. Bij geen enkele club had hij daar last van, alleen bij Feyenoord. Hij speelde één interland. Kreeg hij na afloop een brief dat hij te veel liep te 'meieren'. Dat hij voorlopig niet meer werd opgeroepen.''

Datzelfde gevoel wil zoon Eric niet hebben bij clubs. Dat hij nergens meer in beeld is. "Laatst belde Alex Pastoor. We zaten samen op de cursus. Hij wilde een podcast opnemen over hoe ik als trainer te werk ging. Er was meer dan 'kutkeeper'. En er zullen clubs zijn die dat nog weten. Toch?''