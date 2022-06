Ruben, Pieter en Robert maakten zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag en realiseerden zich, te laat, dat ze te ver waren gegaan. "Ineens stond de politie bij me op de stoep, ze vertelden dat ze bijna niet meer over straat durfde. Dat vond ik heel verdrietig om te horen."

'Als zij nee had gezegd, had ik het nooit gedaan'

Ruben (31) werkt bij een mediabedrijf en is vrijgezel. Hij maakte tijdens de seks met zijn scharrel beeldmateriaal van haar, zonder haar toestemming.

"Mijn ouders hebben me meegegeven dat je voor alles en iedereen respect moet hebben. Ik dacht dat ik dat automatisch naleefde, maar blijkbaar kun je ook een grens overgaan zonder dat je dat doorhebt. Tot vorig jaar had ik een jaar een seksuele relatie met een vrouw. We waren niet verliefd op elkaar, maar het voelde vertrouwd en op het gebied van seks waren we een goede match. Met Oud en Nieuw hadden we superveel gedronken. Het was vier uur 's nachts, we waren bij mij thuis en dronken nog een glas champagne samen. Een week daarvoor hadden we het gehad over dat we samen nieuwe dingen wilden uitproberen - een soort sm light: vastbinden en blinddoeken. Die nacht leek ons dat een goed idee. Ik bond haar vast op bed en blinddoekte haar. Het zag er sexy uit en ik dacht dat zij ook wel wilde weten hoe het eruitzag. Andere bedpartners had ik ook weleens tijdens de seks gefilmd of gefotografeerd en dat was altijd in de smaak gevallen.

Ik dacht: ik doe het gewoon, maar zonder het bij haar te checken. Ik maakte filmpjes en een aantal foto's, waarop ze naakt te zien was. Na de seks vielen we in slaap. De volgende ochtend vroeg ze: 'Wat was je gisteren aan het doen tijdens de seks, je was me toch niet aan het filmen?' Ik vroeg me af hoe ze dat wist, aangezien ze een blinddoek om had. Ik schrok, omdat ik wist dat ik haar niet had gevraagd of het oké was; ik had op dat moment alleen aan mezelf gedacht. Uit een reflex en schaamte heb ik gezegd dat het niet zo was.

Een paar uur later ging ze naar huis en heb ik als de wiedeweerga het beeldmateriaal verwijderd. Ik voelde me slecht over wat er gebeurd was. Een paar weken later heb ik het haar verteld. Ze vond het totaal niet cool, wat natuurlijk haar goed recht is. Het was klaar tussen ons, omdat ze me niet meer vertrouwde. Ik wist dat ik over haar grens was gegaan. Toch dacht ik ergens: zo erg is het toch niet? We zijn zo open met elkaar en het is maar vijftien seconden aan beeldmateriaal dat ik bovendien al heb verwijderd."

Constant checken

"Een maand geleden heb ik haar voor het eerst weer gezien. Ze vertelde dat ze er nog steeds last van heeft en mensen in bed niet meer vertrouwt. Ik schrok enorm, ik realiseerde me niet dat het zo'n impact op haar heeft gehad. Voor mij is het misschien iets kleins, maar voor haar niet - en dat begrijp ik. Gelukkig hebben we inmiddels weer redelijk goed contact, ze weet dat ik er veel spijt van heb.

Als ik naar het nieuws kijk - naar de BOOS-aflevering of naar Johan Derksen - denk ik altijd: wat een klootzakken. Maar ergens in mijn hoofd weet ik dat ik ook iets verkeerds heb gedaan. Johan Derksen heeft een publieke functie, zou een voorbeeld moeten zijn, maar goed gedrag begint ook bij doodnormale jongens zoals ik. In veel gevallen, zoals dat van mij, had het grensoverschrijdend gedrag voorkomen kunnen worden door te vragen of iemand iets fijn vindt. Als zij 'nee' had gezegd, had ik het nooit gedaan. Het gaat om consent. Met seksuele relaties check ik nu constant of ze het oké vinden. Want ik wil nooit meer iemand zoiets aandoen."

'Ik wist dat ik fout zat, maar het voelde gerechtvaardigd, omdat ik zo veel pijn had'

Pieter (25) is student en vrijgezel. Hij werd verliefd op een vrouw en heeft haar twee jaar gestalkt. "Twee jaar geleden ontmoette ik via Happn een meisje. We hadden dagelijks contact, op een flirterige manier, en na een paar weken gingen we facetimen. Ondanks dat ik haar nog nooit in het echt gezien had, wist ik dat ik verliefd op haar was. Ik vond haar prachtig, met haar grote blauwe ogen, lang blond haar en kuiltjes in haar wangen.

Ik was lange tijd depressief, maar toen ik haar op mijn beeldscherm zag, voelde het alsof mijn leven weer opbloeide. Eindelijk had ik weer het gevoel dat ik wilde leven. Maar na een paar weken appte ze dat ze een vriend had. Ik kon het niet geloven, werd ongelooflijk boos. Mijn levensdrang verdween in één klap en dat nam ik haar kwalijk. Ik heb haar gebeld en heel hard tegen haar geschreeuwd, ik zei dat ze een bedrieger was. Diezelfde dag stuurde ze een bericht dat ze het contact wilde verbreken. Ik vond het onmenselijk dat ze dat zei en op dat moment brak er iets in mij. Ik voelde zo veel boosheid, omdat ze in mijn ogen was vreemdgegaan. Ik kon me niet voorstellen dat je blijkbaar met twee mensen zo'n intensief contact hebt.

Uit wraak ben ik haar gaan stalken. Dagelijks reageerde ik onder haar Instagram-posts. Dan schreef ik dat ze me moest bellen of ik reageerde alleen met een emoji. Ik stuurde haar elke dag mails, WhatsApp-berichten en belde haar, soms meer dan tien keer per dag. Soms was ik heel verdrietig en schreef ik dat ik haar miste, de andere keer was ik juist heel boos. In het begin stuurde ze me berichten terug waarin ze liet weten dat ze het vervelend vond wat ik deed en vroeg of ik ermee kon stoppen, aan het einde smeekte ze me te stoppen en zei ze dat ze bang voor me was. Ze blokkeerde me op Instagram, maar ik had andere accounts waarmee ik haar berichten stuurde. Het stalken heeft twee jaar geduurd. Ik wist dat wat ik deed niet kon, maar het voelde gerechtvaardigd, omdat ik zo veel pijn had. En ik wilde haar aandacht. Maar hoe meer ik contact met haar zocht, hoe gefrustreerder ik raakte."

Macho's

"Vorig jaar heeft ze de politie gebeld, die stonden ineens bij mij op de stoep. Ze hebben me een waarschuwing gegeven, vertelden dat ze bijna niet meer over straat durfde. Dat vond ik heel verdrietig om te horen. De politie heeft me aangeraden hulp te zoeken. Ik ben naar de huisarts gegaan, heb uitgelegd wat er is gebeurd en hij heeft me doorverwezen. Binnenkort ga ik met een ggz-behandelaar praten en hoop dan meer te leren over waar dit gedrag vandaan komt.

Ik heb geen contact meer met haar gezocht. Soms is dat lastig, maar ik weet dat ik anders een probleem heb met de politie. Daarnaast wil ik dat zij zich beter gaat voelen. Wel heeft de politie namens mij 'sorry' tegen haar kunnen zeggen. Ik zie in dat ik over haar grenzen ben gegaan, want ze heeft tientallen keren aangegeven dat ze geen contact wilde en ik accepteerde dat niet. Ik heb spijt van mijn gedrag en ik schaam me ervoor. Bovendien heb ik mijn eigen ruiten ingegooid: omdat ik zo boos werd, wilde zij geen contact meer.

Het is goed dat er meer bewustheid komt: mannen moeten weten wat grensoverschrijdend gedrag is. Ik hoop dat zij dit lezen en inzien dat dit soort gedrag hen niets brengt en dat het vrouwen schaadt. Bij veel gevallen van stalking zie je dat het is misgegaan als iemand het contact verbreekt; dat zorgt voor veel boosheid. Vrouwen worden vaker gestalkt dan mannen, dus we moeten mannen leren hoe om te gaan met boosheid. Ik vind het moeilijk me kwetsbaar of verdrietig op te stellen, omdat onder mannen vaak een machosfeer heerst. Dat zouden we moeten veranderen, er is een kans dat ik dan niet de behoefte had gehad haar te stalken."

'Als ik nu over dickpics lees, schaam ik me dood'

Robert (26) heeft een relatie en werkt bij een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid. Hij stuurde een dickpic naar een meisje dat hij niet kende.

"Ik woon samen met vier vrienden, van wie er drie lid zijn van een studentenvereniging. Een aantal jaar geleden was er bij ons thuis een mannendiner van de vereniging. Zo'n avond houdt vooral in dat er veel bier wordt gedronken. Ik was die avond ook thuis en dronk in hun tempo mee. Het was rond twaalf uur toen een van de mannen, Pieter, over een meisje begon. Ze had een foto van zichzelf in bikini op Instagram gezet en die werd uitgebreid besproken. Pieter liet zijn telefoon rondgaan. De meeste jongens zeiden 'geil' en noemden haar een aandachtstrekker. Ik ging mee in hun mening, terwijl ik het eigenlijk rot vond voor het meisje dat ze compleet als lustobject werd neergezet. Pieter was dronken en begon de andere jongens op te jutten om haar iets te sturen. 'Kom op man, doe niet zo pussy,' hoorde ik hem meerdere keren zeggen. Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, maar Pieter was er ineens van overtuigd dat ik degene was die iets moest sturen.

Er ontstond een lacherige sfeer. Ik denk dat een aantal van de jongens zich er ongemakkelijk bij voelde, maar dat niet durfde te zeggen. Pieter zei tegen me 'dat het toch grappig was?' Eerst zei ik duidelijk dat ik dat niet wilde, maar hij bleef maar aandringen. Uiteindelijk heb ik een dickpic naar dat meisje gestuurd, een meisje dat ik niet kende. Ik kan het me niet meer goed herinneren. Het was een combinatie van alcohol en groepsdruk. Niet dat ik er geen verantwoordelijkheid voor wil nemen, ik heb 'm gestuurd, maar ik stond er niet achter.

De volgende ochtend schrok ik wakker. Ik heb haar meteen in een bericht gemeld dat ik onder groepsdruk die foto had gestuurd en dat het me enorm speet. Ze heeft nooit geantwoord. Ik heb er nog heel vaak aan teruggedacht. Ik ben bang dat ik haar geïntimideerd heb en zij hier last van heeft gehad. Ik hoop het niet, het is ook nooit mijn bedoeling geweest. In het begin was ik ook bang dat ze het tegen me zou gebruiken, mijn naam zou exposen. Ze weet immers van welk nummer de foto afkomstig was. Ik hoop dat ik haar nog een keer tegenkom, zodat ik mijn excuses kan aanbieden."

Schaamte

"In het begin deden mijn huisgenoten er nog een beetje lacherig over, maar inmiddels zijn we het erover eens dat het veel te ver ging. Want iemand ongevraagd een foto van je piemel sturen, is natuurlijk grensoverschrijdend gedrag. Het meisje zat er niet op te wachten en is misschien wel heel erg geschrokken. Daarnaast heeft ze misschien vaker nare grensoverschrijdende ervaringen opgedaan en werkt zo'n foto als een trigger. Ik denk dat we dat ook inzien omdat we nu volwassen zijn en de tijden zijn veranderd. In de media gaat het veel over grensoverschrijdend gedrag, en de BOOS-aflevering heeft veel losgemaakt. Als ik in de krant over dickpics lees, schaam ik me dood.

Momenteel heb ik een vriendin en ik heb haar verteld wat er is gebeurd. Ze schrok ervan, maar reageerde ook lief. Ze zei dat ik ook een soort van slachtoffer ben. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, maar ik denk dat groepsdruk onder mannen een grote factor is bij grensoverschrijdend gedrag. We zouden jongens moeten leren dat dat niet cool is, en dat het juist cool is om elkaar op zulk gedrag aan te spreken." ■