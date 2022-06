De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker. Zo moeten fietspaden worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom worden beperkt tot 30 kilometer per uur, stellen organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

"Dan kunnen snelle fietsers, waaronder e-bikes, op de rijbaan. Dat vermindert de druk op het fietspad'', zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN). In de vier grote steden wordt 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom de norm. Omdat zij fietsers meer ruimte willen geven, riepen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht het kabinet en de Tweede Kamer eind vorig jaar op om de maximumsnelheid op alle wegen in de bebouwde snel te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur.

Op fietspaden in Nederland is het de afgelopen jaren niet alleen drukker geworden doordat mensen meer zijn gaan fietsen. De situatie is ook gevaarlijker doordat er meer verschillende voertuigen rondrijden, zoals e-bikes, deelscooters en speedpedelecs, met allemaal verschillende snelheden. Dat leidt tot meer chaotische taferelen, ergernissen en ongevallen. "We zien op fietspaden meer ongelukken gebeuren. De grote verschillen in snelheden en massa's van fietsen tegenwoordig - een bakfiets is veel zwaarder dan een racefiets - spelen daarbij een rol'', aldus VVN.

Zware bakfiets

Volgens Veilig Verkeer Nederland is het zonneklaar: de Nederlandse fietspaden zijn niet op die drukte toegerust. "We zien op fietspaden meer ongelukken gebeuren. De grote verschillen in snelheden en massa's van fietsen tegenwoordig - een bakfiets is veel zwaarder dan een racefiets - spelen daarbij een rol'', zegt een woordvoerder van de organisatie.

"De Nederlandse fietsinfrastructuur stamt uit de vorige eeuw, toen het grootste verschil in snelheid was dat de een wat harder dan de ander trapte'', zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. "Dat is niet meer van deze tijd.''

Fietsfiles, (bijna-)ongelukken en de schrik van een geruisloze elektrische scooter of pijlsnelle wielrenner in lycra die ineens naast je zit: het zorgt voor toenemende irritaties. Die soms hoog oplopen. Zo brak oud-minister Sander Dekker dinsdagavond meerdere botten toen hij van zijn racefiets werd getrokken op het Schelpenpad aan de kust bij Monster (zie video). Een 42-jarige inwoonster van die plaats wordt verdacht van toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel mishandeling met zwaar letsel als gevolg. Het incident maakte veel discussie los. Zo schreef columnist en oud-profwielrenner Thijs Zonneveld dat hij geen ritje op zijn racefiets kan maken zonder dat hij wordt uitgemaakt voor 'aso, kankerlijer of teringhond'.

Corona

Het probleem speelt breder, signaleert directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond. Zij wijst erop dat 80 procent van de fietsers in Amsterdam en Nijmegen zich onveilig voelt in het verkeer. "Het lijkt ook wel alsof mensen sinds corona een korter lontje hebben gekregen. Het is sinds corona ook echt drukker geworden op de fietspaden. Toen andere sporten stil kwamen te liggen, zijn meer wielrenfietsen en mountainbikes verkocht en zijn mensen meer recreatief gaan fietsen.''



In coronajaar 2020 nam het gemiddelde aantal recreatieve fietskilometers per Nederlander met 30 procent toe, blijkt uit CBS-cijfers. Maar ook als praktisch vervoermiddel zit de fiets al jaren stevig in de lift. Het totale aantal gefietste kilometers in Nederland is in zeventien jaar tijd met 18 procent toegenomen, becijferde het Compendium voor de Leefomgeving in 2017 (de recentste analyse). Sindsdien is het gebruik van met name de e-bike verder gestegen. En die trend zal komende jaren alleen maar doorzetten, zegt verkeerspsycholoog Tertoolen. "Niet alleen door initiatieven van de overheid om files te verminderen. Het besef groeit dat fietsen een gezond, schoon en goedkoop vervoermiddel is. Daarnaast groeit de bevolking, met name in de steden, waar de fiets vaak de snelste en goedkoopste manier is om van A naar B te komen.''

Illustratie van drukte op fietspaden. Illustratie van drukte op fietspaden. Foto: Mark Reijntjens

Die drukte op zich is niet het probleem, benadrukt de Fietsersbond. "We moeten niet doen alsof fietsen het probleem zijn. Ze zijn juist de oplossing voor veel problemen, zoals de files, het klimaatprobleem en de stikstofuitstoot'', zegt Van Garderen. "Het probleem zijn de krappe fietspaden. We moeten fietsers meer ruimte geven. Waarom nemen we geen voorbeeld aan wat steden als Parijs, Milaan en Barcelona tijdens de coronapandemie hebben gedaan? Daar zijn rijstroken met roadblocks afgezet voor fietsers. Die ruimte geven ze niet meer terug aan de automobilist. We denken altijd dat we het in Nederland voor fietsers goed geregeld hebben, maar we worden links en rechts ingehaald.''

Breder fietspad

Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit voor bredere fietspaden. De norm voor fietspaden is recent al wat opgerekt: een fietspad zou tegenwoordig minstens 2,30 meter breed moeten zijn. Maar daar is nog veel werk aan de winkel, want 60 procent van de fietspaden binnen de bebouwde kom is smaller. Daarom wil de organisatie ook dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlaagd wordt naar 30 kilometer per uur.

Amsterdam, Haarlemmerstraat. Amsterdam, Haarlemmerstraat. Foto: Birgit Bijl

Volgens verkeerspsycholoog Tertoolen zou ook de maximumsnelheid voor elektrische fietsen en wielrenners aan banden moeten. "Op drukke plaatsen is het niet verantwoord dat zij 25 kilometer per uur rijden.''

Ook fietssnelwegen kunnen een veilige oplossing zijn, volgens VVN, net als fietsstraten waar de auto 'te gast is'. "Die zijn breed genoeg voor alle verschillende soorten fietsers. Auto's rijden er langzaam en zijn zich erg van de aanwezigheid van fietsers bewust.''

