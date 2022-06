De spelers van het Nederlands elftal dragen vandaag tijdens het eerste deel van de training voor de wedstrijd tegen Polen allemaal het shirt van hun allereerste amateurclub. Daarmee trapt Oranje de Nationale Voetbaldag af. Deze site peilde bij zes amateurverenigingen hoe trots ze zijn op hun international.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Frenkie de Jong (ASV Arkel)

Alleen de elftalfoto van Frenkie de Jong bij ASV Arkel is al prachtig. Hij, een klein blond mannetje, drukt te midden van zijn ploegmaatjes zijn knieën tegen het gras. Op zijn wit-blauwe shirt prijken de namen Ria & Jan, hoofdsponsors van het pupillenteam, waarin dan een kleinzoon van Ria speelt. En voor Frenkie ligt een bal, zoals de bal toch altijd al als een soort extra lichaamsdeel aan de dan piepjonge voetballer kleeft.

Frenkie de Jong (uiterst links) als spelertje van Arkel. Frenkie de Jong (uiterst links) als spelertje van Arkel. Foto: privecollectie

"Ik kan me Frenkie niet herinneren zonder dat de bal bij hem in de buurt was'', vertelt Rocco Ooms, technisch coördinator voetbalzaken van de amateurclub. "Plezier en de bal; daar draaiden de jeugdjaren van Frenkie om.'' Moeiteloos ziet Ooms Frenkie weer voor zich, jonglerend op Plein 983 of op het veldje achter de ijsbaan in Het Waardje, de plekken in het dorp waar de huidige FC Barcelona-middenvelder miljoenen voetstappen heeft staan.

En natuurlijk op Sportpark Schoonzigt, domein van ASV Arkel. De dresscode van Frenkie, steevast: zijn sokken tot over zijn bovenbenen getrokken en een Arkel-shirt dat ten minste twee maten te groot was. "En altijd lachen, hè'', zegt Ooms. "Waar hij ook was, tegen wie hij ook moest voetballen; de grijns stond als vanzelfsprekend op zijn gezicht gedrukt.''

Stefan de Vrij (VV Spirit, Ouderkerk aan den IJssel)

Geregeld ziet Henk Lammertse, voorzitter van VV Spirit, Stefan de Vrij nog langs de lijn staan bij zijn vroegere amateurvereniging. Plastic bekertje koffie in de ene hand, clubblad De Treffer in de andere. Supporter van VV Spirit 6 is De Vrij dan, het elftal van zijn vrienden. Die bezoekjes tekenen volgens de preses de 'gewone jongen' die de huidige Inter-verdediger altijd is gebleven.

Sjoerd Mossou benadrukt de waarde van het amateurvoetbal voor Nederland. 'Als we ook over pakweg twintig jaar een dominante rol willen spelen in het Europese voetbal, dan is juist deze basis cruciaal.'

"Stefan is wars van pretenties en weet wat hij wil.'' Als hét talent van VV Spirit is dat: profvoetballer worden. Iets wat Jan de Vrij, vader van de Oranje-international, niet is gelukt. Lang gold hij als de grote ster van VV Spirit. Maar omdat senior vanwege zijn geloofsovertuiging niet op zondag mocht voetballen, bleef een overstap naar het profvoetbal uit. "En zo veranderde de status van Jan en Stefan langzaam maar zeker'', vertelt Lammertse. "In zijn beginjaren bij VV Spirit was Stefan 'de zoon van Jan'. Dat is inmiddels wel anders. Nu is Jan, de trainer van onze -13, alweer jaren 'de vader van Stefan'. Echt, we zijn ongelooflijk trots op wat hij heeft bereikt.''

Stefan de Vrij in Feyenoord-shirt naast Jerzy Dudek. Stefan de Vrij in Feyenoord-shirt naast Jerzy Dudek. Foto: Goudsche Courant

Jasper Cillessen (De Treffers, Groesbeek)

Hans Janssen, de eerste keeperstrainer van Jasper Cillessen bij De Treffers, ziet zijn vroegere pupil zó weer voor zich. Om de handen twee kolossale Reusch-handschoenen getrokken. En een keepersshirt zo groot, dat het blonde ventje er probleemloos met zijn hele familie op zou kunnen picknicken. Auto Bongers prijkt er met kloeke letters op.

"Typisch Jasper'', zegt Janssen. "Hoe jong hij ook was; altijd heeft hij uitgestraald dat hij als keeper het betaalde voetbal wilde halen.'' Een einzelgänger met een eigen willetje; zo staat Cillessen als jochie te boek op Sportpark Zuid in Groesbeek. Of, zoals Janssen stelt: "Als eigenwijs op een leuke manier.''

Neem die keren dat ploeggenoten in de D-jeugd hardop schamperen dat hun keeper, die qua leeftijd eigenlijk nog in de E hoort, 'niet eens bij de lat kan'. Dat soort opmerkingen vormen voor Cillessen dan altijd de brandstof om het beste van zichzelf te laten zien. Al verstommen de plagerijen goedbeschouwd al net zo snel als ze zijn gekomen. "Jasper was klein van stuk'', weet Janssen. "Maar ondanks dat stak hij er vanaf het eerste moment met kop en schouders bovenuit.''

Davy Klaassen (HSV Wasmeer, Hilversum)

Bij HSV Wasmeer zijn ze zo trots op hun international Davy Klaassen, dat ze de mascotte naar hem hebben vernoemd. "Dat is een beer'', zegt voorzitter Hans Haselager. "En die heet nu dus Davy. Bij elke wedstrijd van het eerste elftal komt de mascotte het veld oplopen. Davy is een bruine beer. Eerste heette hij 'de beer van Wasmeer'. En nu dus Davy. U moet weten: Davy heeft hier maar een jaartje gevoetbald, hij is begonnen bij de Zebra's, ook uit Hilversum. Maar die bestaan niet meer. Maakt niet uit, want neem van mij aan: heel Hilversum is trots op hem.''

De familie Klaassen deed en doet veel voor de vereniging. "Ook voor het handbal. Davy zien we niet zoveel, maar dat verlangen we ook niet van hem, hoor. Hij is een drukke man. In de kantine hangen shirts van hem van Ajax en het Nederlands elftal. Dat is al hartstikke mooi, hoor.''

Davy Klaassen in het shirt van Zebra's, een club die niet meer bestaat. De Ajacied ging daarna naar Wasmeer. Davy Klaassen in het shirt van Zebra's, een club die niet meer bestaat. De Ajacied ging daarna naar Wasmeer. Foto: Privécollectie

Teun Koopmeiners (Vitesse '22, Castricum)

Teun Koopmeiners draagt binnenkort ook z'n steentje bij aan de veiling van Vitesse '22 uit Castricum. "Dan kunnen mensen bieden op een gesigneerd shirt van zijn huidige club Atalanta'', zegt erevoorzitter Hans Kaandorp van de fraai gelegen vereniging pal naast de Noord-Hollandse duinen.

"Ik heb Teun vroeger op het terrein hier eindeloos zien oefenen met zijn vader, die een goede honkballer was, en broer Peer, die ook bij AZ voetbalt. Dat viel me op, want Teun is een linkspoot en daar kijk ik altijd met extra belangstelling naar.''

Kaandorp is trots op het kunstgrasveldje dat is aangelegd en geopend door Teun zelf. "Bekostigd door de opleidingsvergoeding die we ontvingen toen Teun zijn eerste contract bij AZ tekende. Het is een soort pannakooi geworden waar voetballertjes aan hun techniek kunnen schaven. Vonden we een mooiere bestemming dan dat geld maar op een grote hoop gooien.''

Steven Bergwijn (ASC Waterwijk, Almere)

Mauro Gruijthuijsen zag zelf als F'je ook wel in dat Steven Bergwijn goed kon voetballen. "En Stevie was toen zelfs nog een mini. Of spelers het dan uiteindelijk halen is de vraag, maar toekomst zat er in elk geval in.'' Hij was dan wel de beste, Bergwijn was zeker niet haantje de voorste. "Net zoals nu eigenlijk'', zegt Gruijthuijsen. "Als ik Stevie op tv zie, zie ik dezelfde jongen. Rustig en verlegen. En attent. We hebben nog weleens appcontact. Dat zegt wel wat over hem. Dat is zijn charme.''

Waterwijk uit Almere is inmiddels uitgegroeid tot een grote vereniging met enorm veel jeugd. Met een gericht jeugdplan hopen ze er nog een Steven Bergwijn af te leveren aan het betaald voetbal. Gruijthuijsen is jeugdtrainer.

Hij weet: al die jongetjes zijn dan gebaat bij net zulke ouders als de huidige speler van Tottenham Hotspur. "Ze stonden altijd langs de lijn, zijn ouders. Geweldige mensen die alles voor hun kinderen over hebben. Dat heeft hem veel vertrouwen gegeven en hebben hem gemaakt tot de mens en de voetballer die hij is.''