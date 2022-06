Een 23-jarige man die vastzit voor het plegen van grootschalige oplichting via internet is in de gevangenis doodleuk doorgegaan met diezelfde online fraude. Dat stelt het Openbaar ministerie. Dat is zeer opmerkelijk, want gedetineerden mogen helemaal geen telefoon hebben én niet verbonden zijn met het internet.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De man uit Groningen werd op 18 maart 2021 veroordeeld tot 42 maanden celstraf voor het stelen van tienduizenden euro's via phishing. Met phishing proberen criminelen mensen naar een valse website te lokken waar ze vervolgens iemands gegevens of geld stelen. Ook is de Groninger veroordeeld voor witwassen.

In juli 2021 zou de man toch weer minstens vijftien mensen hebben bestolen van tienduizend euro's door zich voor te doen als marktplaatskoper. Het gaat onder meer om inwoners van Gelderland.

Met een door een andere verdachte geprepareerde telefoon zou hij zich vanuit de cel toegang hebben verschaft tot de bankrekening van een verschillende verkopers op Marktplaats. Deze mensen zagen vervolgens hun spaarrekeningen leeggeroofd. De tweede verdachte, ook 23 jaar, zou zelf ook volop mensen hebben bedrogen. Zo verdenkt Justitie de man van het oplichten van een verslaggever van deze krant.

Oplichter werd in zijn cel nog eens aangehouden

De oplichter vanuit de gevangenis is uiteindelijk in de cel aangehouden. Daar werd de geprepareerde telefoon gevonden. Bij de handlanger, die zelf ook verantwoordelijk is voor een reeks aan phishingzaken, werden ook telefoons gevonden en de digitale panelen waarmee mensen worden opgelicht. Het gaat om internetpagina's die lijken op die van de bank. Als iemand zijn gegevens er op in vult, wordt er geen geld overgemaakt, maar worden alle inloggegevens verstrekt aan de crimineel.

Binnensmokkelen telefoons groot probleem in gevangenissen

Het binnensmokkelen van allerlei goederen, onder meer via drones, is al lange tijd een probleem voor veel gevangenissen. Om gebruik van telefoons tegen te gaan, werd er lange tijd gesproken over een systeem dat telefoonsignalen uit kan zetten. Maar de invoering hiervan is eind vorig jaar voorlopig uitgesteld.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële inrichtingen wil niet inhoudelijk op de kwestie van de oplichting via de telefoon ingaan omdat de zaak nog onder de rechter is. "Uiteraard willen we voorkomen dat gedetineerden tijdens hun detentie crimineel gedrag voortzetten. Daar waar nodig kijken we altijd of het nodig of wenselijk is om bepaalde processen aan te passen of aan te scherpen."

De man uit Groningen zit inmiddels in een strenger beveiligde afdeling. De nieuwe rechtszaak tegen de man gaat na de zomer verder.