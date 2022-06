Ze zijn levensgevaarlijk voor honden én zijn dit jaar veel en vroeg aanwezig: grasaren. 'Check je hond goed na het wandelen', waarschuwt een dierenarts tegen de gemene kruipers, die in het slechtste geval kunnen leiden tot een pijnlijke dood van je viervoeter.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Grasaren groeien op veel plekken, bijvoorbeeld in de berm of het plantsoen in de buurt. En die bermen worden door gemeenten minder vaak of minder kort gemaaid, waardoor ze veelvuldiger voorkomen dan vroeger.



Grasaren zijn scherp en groeien aan uiteinden van hoge grassoorten. Ze bestaan uit zaden en een soort weerhaakjes. Deze kunnen afbreken als een hond (of kat) in het gras speelt. Meestal blijft zo'n aar gewoon in de vacht hangen. Maar ze kunnen ook op minder fijne plekken terechtkomen: in de neus, oren, ogen of tussen de tenen. Dan kunnen ze steeds dieper in de huid kruipen, vandaar de bijnaam 'kruiper'. Let daarom goed op, waarschuwt Meldpunt 144, ook wel bekend als de Dierenpolitie.

'Dit jaar al vroeg'

"We zien ze dit jaar vroeg. Veel vroeger dan normaal, meestal zagen we ze vooral pas in augustus", zegt Mirjam Kafou, medewerker van De Graafschap Dierenartsen, met tien vestigingen in onder meer de Achterhoek en de Liemers.



Soms kunnen de aren door de dierenarts verwijderd worden met een pincet, maar in ergere gevallen moet er een 'scope' aan te pas komen. Dat is een cameraatje met een heel klein tangetje. Om dat te kunnen gebruiken moet een dier bijna altijd onder narcose worden gebracht.

Bloed niezen

Of er veel meer honden en katten dan voorheen bij de praktijken van De Graafschap binnenkomen met grasaren, durft Kafou niet te zeggen. "Maar we zien ze wel heel veel. Bijvoorbeeld bij honden die hun neus in het gras steken en 'm dan opsnuiven."

Als de plek waar de grasaar zit dan gaat ontsteken, kan een hond bloed niezen. Het dier kan ook blind raken en als een grasaar gaat zwerven in het lichaam kan dat allerlei nare gevolgen hebben, zoals een fikse ontsteking of nóg erger. Zo leidde een grasaar vorig jaar nog tot de dood van de vijfjarige herder Ayla uit Lichtenvoorde.

Maaien van bermen

Dat er nu al zo veel grasaren zijn, heeft te maken met het weer en vermoedelijk ook met het maaibeleid van verschillende gemeenten. Zo zijn steeds meer gemeenten terughoudender met het rigoureus platmaaien van bermen en plantsoenen.



Om de biodiversiteit te bevorderen wordt er minder gemaaid. Dat levert niet alleen meer verschillende planten, bloemen en insecten op, maar ook meer grasaren. Die zich daardoor ook nog eens massaler verspreiden.

De bedrijven die voor gemeenten de bermen maaien, lijken geen extra rekening te houden met de grasaar, blijkt uit een steekproef. Zo wordt in Doetinchem het maaien uitbesteed aan Buha, dat aangeeft niet extra te letten op grasaren.

Circulus is in onder meer Bronckhorst en Doesburg actief. Ook hier gaat geen buitengewone aandacht uit naar de grasaar. "We maaien wel bij wandelpaden, fietspaden en wegen. Zo kun je daar goed lopen. Ook zuigen we het maaisel af. Maar door het biodiversiteitsbeleid zien we dat het zaad zich overal verspreidt."

Grasaren kunnen door biodivers beleid van gemeenten overal voorkomen. De zaden verspreiden zich gemakkelijk. Grasaren kunnen door biodivers beleid van gemeenten overal voorkomen. De zaden verspreiden zich gemakkelijk. Foto: Lex de Meester

Zo herken je een grasaar bij je huisdier

Je huisdier kan een grasaar overal oplopen, zelfs op de stoep of in je tuin. Maar dat je dier een grasaar heeft is niet altijd te zien. Hoe herken je het dan?

Een hond kan bepaalde symptomen vertonen. Hij kan met zijn kop schudden, extra krabben, likken aan zijn tenen, tranende ogen hebben of hoesten en niezen. Het is raadzaam om dan een dierenarts te raadplegen.

En hoe kun je het dan voorkomen? Dat een hond met de neus in het gras komt en dan een grasaar opsnuift is volgens Mirjam Kafou van De Graafschap Dierenartsen 'dikke pech'. "Maar na de wandeling kun je je hond wel controleren. Dat raden we dan ook aan", zegt zij.

Van belang is goed tussen de tenen, onder de oksels en in de oren te checken. En als je er op tijd bij bent, dan kun je voorkomen dat een grasaar zich verder in je huisdier nestelt.