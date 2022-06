Een door de overheid gesteunde publiekscampagne van Milieu Centraal om de auto deze maand te laten staan, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat. Een communicatie-expert noemt de timing van de actie ongelukkig.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De actie #geendruppelbenzine wil Nederlanders verleiden om de auto in juni geheel of zo veel mogelijk te mijden. "Dat is beter voor het milieu én je eigen portemonnee", zegt bedenker Milieu Centraal. De organisatie, die burgers van duurzame tips en adviezen voorziet, wijst erop dat Nederland liefst 8,9 miljoen personenauto's telt. Die maken enorm veel kilometers. "Het totale aantal kilometers komt dit jaar waarschijnlijk zelfs uit boven het aantal van voor corona", zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal. "Met alle gevolgen voor het klimaat en de luchtkwaliteit."

De campagne wordt door onder meer NS, de Fietsersbond, Greenwheels en de overheid ondersteund. "De #geendruppelbenzine-challenge is van start!" twitterde het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat deze week enthousiast. "Lukt het jou om tot 1 juli de auto te laten staan en vaker de fiets of het ov te pakken? Goed voor het milieu en je portemonnee."

Gaspedaal

Veel Nederlanders reageren als door een adder gebeten. De auto laten staan is voor lang niet iedereen weggelegd en vanwege de recorddure benzine minderen velen hun autogebruik al. Ze klagen dat de overheid eerst kerosine maar moet belasten of vliegveld Lelystad sluiten.



"Jullie zijn echt knettergek, je had een punt gehad als het openbaar vervoer gratis zou worden gemaakt!" reageert Jennifer van den Belt op Twitter. "Na het lezen van deze tweet zou je het liefst een oude diesel willen pakken, het gaspedaal diep willen indrukken en zonder enig doel uren willen rijden."



Volgens Dirk-Jan de Jeu lijkt het kabinet buiten iedere realiteit te staan. "Denken jullie echt dat mensen het dure ov ingaan?" Roland Heerschop stelt dat hij simpelweg niet zonder zijn heilige koe kan. "Mijn kinderen kunnen niet naar sport zonder auto, openbaar vervoer bestaat bij ons niet na 6 uur 's avonds en ze twee keer 12 kilometer laten fietsen voor negentig minuten zwemtraining vind ik iets té."

Fossiele subsidies

"Bekijk het maar met je campagne", twittert ene Storystelling. "Verwarming lager. Nu een niet meer rijden-campagne. Wij willen gewoon normale prijzen. Zorg daar maar voor!" Ernst-Jan Kuiper antwoordt cynisch dat hij wel mee wil doen. "Trekken jullie dan de miljarden euro's subsidie voor de fossiele industrie eindelijk een keer in? Voor wat hoort wat..."

Een enkeling is positiever. "Dit zal zeker niet voor iedereen haalbaar zijn, maar positief stimuleren is een goed begin", zegt Leon Adegeest. "Om het beleid consistent te maken: wanneer volgen de acties #geendruppelkerosine en #meerinvestereninov?"



Renata Verloop, gespecialiseerd in communicatie met maatschappelijke impact noemt de campagne 'op zijn minst ongelukkig getimed'. "Milieu Centraal lijkt de temperatuur in de samenleving niet helemaal goed ingeschat te hebben."



Veel Nederlanders beschouwen zo'n campagne toch als 'van de overheid', stelt ze. "En die overheid investeert net weer extra in KLM. Bovendien staat ook de subsidie op fossiele brandstoffen volop in de aandacht. Het beeld ontstaat dat telkens van burgers een uiterste inspanning wordt gevraagd, terwijl bedrijven niet alleen de dans ontspringen, maar ook nog allerlei voordelen krijgen."