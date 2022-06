Voor Ridouan T. had het hele 'schijnproces' niet gehoeven; hij beweert dat zijn straf bij voorbaat vaststaat en dat hij net zo goed in zijn cel had kunnen blijven. Wie wel ontbraken waren de nabestaanden van de slachtoffers om wie het liquidatieproces Marengo draait: geen van allen durfden zij naar de rechtbank te komen.

Mijn straf staat allang vast, moppert Ridouan T. woensdag ineens, na een lange zittingsdag in Amsterdam. "U mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen", zegt de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo-proces. "Dat heeft u al in uw binnenzak."

Een van de rechters bestrijdt dat. "Ik verwacht heel veel van de verdediging. Ik kan u zeggen: niets staat vast."

T. (44) is ervan overtuigd dat hij levenslang krijgt, bleek al bij zijn eerste politieverhoor in Nederland, begin 2020. Toen zei hij dat de enorme kosten van dit 'schijnproces' beter kunnen worden besteed aan de zorg, het lerarentekort of de politie: 'Als de rechter mij gewoon morgen levenslang geeft: oké, so be it.'

Geef het vonnis meteen maar mee, voegt hij er woensdag aan toe, terwijl zestien medeverdachten en talloze advocaten toekijken. "Dan kan ik lekker in mijn cel blijven."

De rechter: "Zo werkt het niet, meneer T."

"Helaas", antwoordt de verdachte.

Lege stoelen

Zo eindigt de eerste dag van het slotbetoog in deze strafzaak, die 's ochtends begint met de constatering van het Openbaar Ministerie dat alle nabestaanden ontbreken. 'De stoelen waarop ze normaal gesproken zouden zitten, zijn leeg. Er is geen enkele nabestaande die het heeft aangedurfd aanwezig te zijn. Niemand durft het spreekrecht uit te oefenen. Nabestaanden zullen u niet vertellen wie hun vader, broer, zoon of geliefde was en hoe hij wordt gemist. Vandaag staan wij daarom stil bij de slachtoffers van de moorden.'

Samir Erraghib is een van de slachtoffers. Hij werd in IJsselstein geliquideerd in zijn auto, met zijn zevenjarige dochter naast zich - zij bleef ongedeerd. Misdaadblogger Martin Kok moest zijn berichten over T.'s criminele organisatie met de dood bekopen, stelt justitie. De Montenegrijn Ranko Scekic was in de tuin bezig met een konijnenhok toen er werd aangebeld. Zijn dochtertje wilde meelopen, haar moeder riep het meisje terug voordat Scekic op straat werd doodgeschoten.

In de periode van zeventien maanden die in dit proces aan de orde is, zijn zes mensen vermoord en probeerde T.'s bende zeven mannen te liquideren, zegt een van de officieren van justitie. "Die aantallen zijn onvoorstelbaar. Als alles was gelukt, dan was dat bijna één dodelijk slachtoffer per maand geweest."

Wraak was bijna altijd het motief, legt ze uit. De slachtoffers werden geliquideerd omdat zij hadden gepraat over de organisatie of omdat de vrees bestond dat ze hun mond open zouden doen. De uitzondering is Hakim Changachi, die voor een ander werd aangezien.

Nabil B.

Het Marengo-proces begon in maart 2018 met een inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat zij over een kroongetuige beschikt die behoorde tot de bende van T.: Nabil B. Hij legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige bendegenoten af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd Nabils broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde advocaat Derk Wiersum, in juli 2021 werd Peter R. de Vries doodgeschoten. De Vries trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. "B. heeft een hoge prijs betaald", aldus de aanklager.

Het OM beschikt over een enorme hoeveelheid pgp-berichten tussen de diverse verdachten: versleutelde communicatie die door forensisch specialisten leesbaar is gemaakt. De berichten, die B.'s verhaal zouden bevestigen, zijn "onthullend en ontluisterend", zegt de officier. Daaruit blijkt "hoe weinig een mensenleven voor ze betekent".

Voor het requisitoir zijn tien zittingsdagen uitgetrokken. De strafeisen worden op 28 juni bekendgemaakt, de uitspraak volgt pas in 2023.