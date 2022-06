Onderzoek heeft aangetoond dat gezonde medewerkers die zich energiek voelen op het werk, veel productiever zijn. Vitale werknemers zouden dus de prioriteit van iedere werkgever moeten zijn. Hoe kunnen bedrijven helpen personeel meer 'senang' te laten zijn op de werkvloer?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is niet alleen fijn voor werknemers als zij zich fit en energiek voelen, hun werkgever profiteert er ook, zegt Sandra Klijn, expert in vitaliteit en loopbaanontwikkeling. Tijdens haar PhD-promotieonderzoek in 2019 naar vitale loopbanen ontwikkelde ze een model voor 'persoonlijke energie op het werk'. Als onderdeel van het onderzoek bracht ze het model in de praktijk bij Philips, waar ze honderden medewerkers trainingen in energiemanagement gaf.

"Werknemers vulden een vragenlijst in met vragen als: 'Hoe energiek voel jij je? Geef een cijfer tussen de 1 en 5'. Mensen die hoog scoorden op hoe energiek zij zich op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau doorgaans voelen, scoorden ook hoog qua productiviteit. Dan mag je als wetenschapper concluderen dat er een relatie is tussen energie en productiviteit'', zegt Klijn.

Deelnemers kregen in de training handvatten aangereikt om hun energiepeil te verhogen, door veranderingen aan te brengen in hun dagelijks gedrag en grenzen te stellen. "Ze kregen ondersteuning bij gesprekken aangaan met collega's en leidinggevenden en waren op basis daarvan in staat om hun energielevel op te schroeven. Daardoor voelden ze zich prettiger en konden ze meer betekenen voor het bedrijf.''

Geen tijd voor het toilet

Na het onderzoek lijfde Philips Sandra Klijn in als trainer. Ze zag in coronatijd dat medewerkers in conflict met zichzelf kwamen, omdat de grenzen tussen werk en privé vervaagden. "Meer dan daarvoor ontstond er onder personeel een sterke behoefte aan het creëren van balans. In feite heeft de coronacrisis een enorme boost gegeven aan de zichtbaarheid en het belang van energiemanagement.''

Ook Astrid Balsink, Global Director Inclusion & Diversity bij Philips, merkte dat de scheiding van werk en privé lastiger dan ooit werd in coronatijd. "In het hybride werken kon ik opeens bij elke vergadering zijn en 24/7 mijn werk doen. Omdat je niet van de ene naar de andere vergadering loopt, rijgen de dagen met online meetings zich al snel aan elkaar. Ik had niet eens meer tijd om naar het toilet te gaan.'' De trainingen van Klijn hielpen haar de balans terugvinden. "Ik ging bewustere keuzes maken, ik bleef bewuster in mijn lichaam door te mediteren en kon beter invoelen waar ik zelf behoefte aan heb. Ik ben gaan zien wat ik in mijn eigen omgeving kon doen om me fijner te voelen. Zo besloot ik dagelijks te wandelen met een bejaarde buurvrouw.''

Online werken kent voor Balsink ook voordelen. "Omdat er online geen afstanden of grenzen bestaan, kan ik virtuele koffie-afspraken met collega's in het buitenland wat later inplannen, als de kinderen in bed liggen. Zo kan iedereen een ritme vinden dat past bij zijn of haar leven, lijf en energie.''

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, mag Nederland weer naar kantoor. Is het moeilijker nieuwe gewoontes vast te houden sinds alles weer naar 'het oude normaal' neigt? Balsink: "Neurologisch gezien kun je met kleine veranderingen die je een aantal dagen volhoudt, nieuwe gewoontes creëren. Dat is wat ik heb gedaan. De balans houden tussen werk en leven is een terugkerende uitdaging, maar de nieuwe gewoonten behoren intussen tot mijn dagelijkse routine. Het leven naast het werk heeft een veel belangrijkere plek voor me ingenomen en zo hoort het ook. Door tijd te nemen om te reflecteren, ben ik beter in mijn werk.''

Extra vrije dagen om te leren of te zorgen

Corona of niet, de verzuimcijfers door burn-out zijn de laatste jaren gegroeid. Ook de druk die mensen ervaren om de perfecte werknemer, partner, ouder, zoon of dochter, vriend of vriendin te zijn, speelt volgens Klijn hierin een rol. "Op sociale media en in real life.''

Daarom ontwikkelde Klijn een programma om mensen individueel verder te helpen. "Het gaat erom te achterhalen wat je echt wilt en hoe je je volledige potentie kunt benutten in je werk. Hoe je het ook wendt of keert, als je aan het einde van elke dag als een leeggelopen spons thuiskomt, is het tijd om het roer om te gooien.''

Leidinggevenden die het welzijn van personeel willen bevorderen kunnen meer doen dan hen een cursus aanbieden. Balsink: "Het is belangrijk om welzijn te borgen in je beleid en budget.'' Bij Philips krijgen alle medewerkers vijf extra Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen. "Dit zijn dagen waarmee zij kunnen leren en zorgen in de tijd van de werkgever. Hiermee laten wij, vooral als gezondheidstechnologiebedrijf, zien dat het belangrijk is dat medewerkers een gezond werkritme vinden.''

Daarnaast denkt Balsink dat een kleine geste ver kan doorzingen in een virtuele verbonden wereld: "In het Engels noemen ze dat tokenism, symboliek: als je iets doet en online deelt, al is het iets kleins, dan kan dat positieve signaal dat je uitzendt zomaar de hele wereld over gaan omdat mensen het gaaf vinden. Iedereen heeft behoefte aan authenticiteit en menselijkheid.''

Volgens Klijn ligt de basis van het managen van het welzijn van je werknemers, of het er tienduizenden zijn of slechts vier, inderdaad in voorbeeldgedrag: "Medewerkers doen niet wat je zegt, ze doen wat jij doet. Je kunt daarom als leidinggevende het beste laten zien hoe jij zelf met de balans tussen werk en leven omgaat. Een goed voorbeeld is om in je digitale handtekening een toevoeging te geven als je: 'Hoewel het voor mij schikt om je nu op dit tijdstip te mailen, verwacht ik geen reactie van jou buiten onze gebruikelijke kantoortijden.'