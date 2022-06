Sinds de legalisering van online gokken zijn er meer gokverslaafden. En dit is pas het begin, waarschuwen deskundigen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nederlandse klinieken zien meer gokverslaafden sinds de intrede van de nieuwe kansspelwet van oktober 2021, op sommige plekken is er een stijging van 50 procent. De nieuwe patiënten zijn jonger en hebben meer schulden. Omdat verslavingen tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen, waarschuwen deskundigen dat dit pas het begin is van de problemen.

Woensdag werd de gokmarkt opnieuw fors uitgebreid. Het internationale bekende Unibet kreeg een vergunning om in Nederland online kansspelen aan te bieden. Zulke vergunningen worden sinds oktober 2021 uitgegeven middels een nieuwe wet voor online kansspelen en gokreclames.

Geld inzetten via internet werd legaal gemaakt omdat er veel illegaal en bij buitenlandse bedrijven gegokt werd. Daar was te weinig toezicht op en zo was er een groter risico op misstanden. Nederland was het laatste land in Europa dat online gokken verbood, de nieuwe regels moesten kansspelen kanaliseren.

Meer omzet

Sinds de nieuwe kansspelwet buitelen bekende Nederlanders over elkaar heen om op televisie en in bushokjes reclame te maken voor het online gokken. Mede daardoor melden grote Nederlandse gokbedrijven enorme omzetstijgingen. De Nederlandse loterij kreeg in 2021 bijna 100 miljoen euro meer binnen dan in het jaar ervoor. 65 miljoen daarvan kwam binnen via Toto Online, een bedrijf dat zich richt op gokken bij sportwedstrijden en pas in oktober 2021 begon.

Het legaliseren van online gokken heeft er niet voor gezorgd dat meer mensen online zijn gaan gokken, blijkt uit recent onderzoek van Ipsos. De omzetstijging van de kansspelbedrijven wordt dus mogelijk gemaakt met hetzelfde aantal online spelers als vorig jaar. Dat betekent dat er gemiddeld meer geld gespendeerd wordt per gokker.

Gokverslaving

Of dat komt doordat mensen verslaafder raken aan het gokken is lastig te zeggen. Landelijke cijfers over het aantal verslaafden zijn er al jaren niet meer. Toch zien deskundige van het Trimbos-instituut de laatste tijd drukkere gokverslavingsklinieken.

Bij Hervitas, een gokverslavingsinstelling in Zeist, hebben ze ongeveer 50 procent meer patiënten dan voor de nieuwe kansspelwet. Directeur Fred Steutel zegt geen wetenschappelijk bewijs te hebben dat toestroom van verslaafden door de legalisering van online gokken komt. "Maar je kan op je klompen aanvoelen dat dit met elkaar te maken heeft." Steutel weet bijvoorbeeld dat online gokken makkelijker gaat dan in het casino. "Het gaat sneller en je hebt minder besef van geld. Zo ga je makkelijker lang door."

Dat ziet hij terug in de manier waarop nieuwe verslaafden zijn kliniek betreden "Een kleine groep richt grote financiële problemen aan, schulden van 50.000 euro zijn geen uitzondering" Ook wordt de gemiddelde leeftijd van de patiënten lager. Bij Hervitas zijn dat nu voornamelijk mensen van tussen de 22 en 35 jaar, de gemiddelde leeftijd lag volgens Steutel eerder beduidend hoger.

Ook bij het LoketKanspel, waar mensen naartoe kunnen bellen met vragen over gokproblemen, merken ze dat da gokschade te linken is aan de digitalisering. Gokverslaafden of hun familieleden en omgeving bellen naar het loket om over persoonlijke situaties te praten. "Daaruit blijkt dat het gemak en de snelheid van het online gokken problematisch is. Ook hebben de bellers last van de vele reclames voor het online gokken."

'Pas het begin'

Leroy Snippe werkte jaren in een verslavingskliniek en doet momenteel promotieonderzoek naar gokverslavingen. Hij herkent het beeld dat de klinieken schetsen over gokverslaafden en maakt zich zorgen. "Dit is pas het begin, verslavingen hebben tijd nodig zich te ontwikkelen maar er lijkt nu al sprake van een stijging." Snippe merkt op dat gokken sinds de nieuwe wet van oktober veel makkelijker is geworden. "Hoe meer er mogelijk is, hoe meer er gegokt wordt en hoe meer verslavingen."

Minister Franc Weerwind van rechtsbescherming laat momenteel onderzoeken of speellimieten bij online kansspelen - waar de Nederlandse Loterij voorstander van is- de problemen kunnen verminderen. Hij zei eerder bang te zijn dat gokkers door strengere regels opnieuw het illegale circuit ingaan. Ook werkt Weerwind aan de maatregelen om reclame voor risicovolle kansspelen in te perken.

Donderdag spreekt de minister in de Tweede Kamer tijdens een ronde tafelgesprek over de gevolgen van de nieuwe kansspelwet.