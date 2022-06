Bijna 700 euro aftikken bij een slotenmaker om je huis binnen te komen? 'Ik wist al snel: shit, ik ben opgelicht. Je voelt je dan erg dom.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Malafide slotenmakers. Het fenomeen bestaat al jaren. Je sluit jezelf per ongeluk buiten en móet terug naar binnen. Wat doe je? Je belt een slotenmaker. Gezocht op internet. Maar dan komt de rekening, die alsmaar oploopt. Of je 1.200 euro wilt overmaken.

Een absurd hoog bedrag voor een reparatie. Afgelopen weekend overkwam het enkele mensen in Breda. Zo kwam Petra Jansen 's avonds thuis. "Het slot werkte ineens niet meer. Dan ga je zoeken op internet: slotenmaker Breda. Eerst ging het om wat voorrijkosten, maar het bedrag dat de man vroeg werd alsmaar hoger. Voor het openboren van de deur, voor de diagnose, materiaalkosten..."

676 euro armer was Jansen. "Ik stond 's avonds alleen met die man in mijn huis. Moest gelijk pinnen. Op het moment dat ik betaalde, wist ik het: shit, ik ben opgelicht. Je voelt je heel erg dom."

(Zie kader onderin voor tips, onder meer over betrouwbare slotenmakers.)

1.200 euro

De 83-jarige Fred van Eijsden zat bij zijn schoonzus (80) in Breda rustig 's avonds op het balkon. "We dronken een wijntje en toen sloeg plots de deur dicht. De mensen die nog een sleutel hadden, waren niet beschikbaar. Na veel geroep hebben we de 93-jarige onderbuurvrouw kunnen bereiken. Vervolgens heeft zij een sleutelspecialist gebeld. Even later kwam een jongeman. Een frisse, aardige gast. Het type ideale schoonzoon. Die gaat ons goed helpen, dachten wij."

Geleidelijk kreeg Van Eijsden wantrouwen. "Het zou duur worden, waarschuwde de man. We hebben het maar laten doen. Er waren onderzoekskosten, voorrijkosten, het ging om een groot slot en nog meer van die onzin... Hij kwam op 1.197 euro uit. Toen dacht ik: we hebben een oplichter. Wat doe je dan?"

Van Eijsden koos voor een 'vertragingstactiek'. "Ik zei dat ik geen pasje had met zoveel geld erop. 500 euro kan ik betalen, was mijn voorstel. De rest komt dan wel, maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan." Ook hier bleek het bedrijf naderhand niet traceerbaar. "De firma was niet te vinden."

'Pure oplichterij'

Terugkerend is ook dat het werk niet eens goed is gedaan. Het slot is zo opengebroken dat er naderhand nog een andere slotenmaker langs moet komen. "Bij één adres in Breda is een goede cilinder kapotgemaakt om er een andere in te zetten. Dat is pure oplichterij", weet schadehersteller Ad van Steijn uit Geertruidenberg.

Hij treft regelmatig dit soort gevallen. "Het is bijna niet te voorkomen. Het gebeurt op een lastig tijdstip. Een aantal slotenmakers kan niet. Dan kom je uit bij een bedrijf via internet, ze halen allerlei trucs uit om hoog in de zoeklijsten te komen."

Van Steijn adviseert mensen om eerst te vragen wat de verwachte kosten zijn. "Voor een dergelijke klus ben je, afhankelijk van het tijdstip en de dag, zo'n 65 tot 130 euro kwijt. Maar ja, als je je auto naar de garage brengt, vraag je ook niet altijd vooraf wat het gaat kosten." Hij beseft dat de sjoemelaars de slotenmakers een slecht imago bezorgen. "Mensen horen de verhalen. Is één slotenmaker slecht, dan zijn ze allemaal slecht. Ik adviseer om altijd een plaatselijk bekend bedrijf te pakken."

'Je mag een prijs vragen die je wilt'

Een van de Bredase gedupeerden heeft melding gedaan bij de fraudehelpdesk. Voor de politie zijn deze zaken erg lastig. "Als je betaalt, ga je akkoord met de afspraak en het geleverde werk", vertelt woordvoerder Malou Stillekens. "Aanpakken is heel lastig. Je mag een prijs vragen die je wilt. Of het helemaal klopt, dat is een tweede."

De politie heeft begrip voor de situatie waarin mensen terechtkomen. "Het is een steeds terugkerend fenomeen. We snappen heel goed dat dit gebeurt. Je wilt snel binnen en belt iemand. Is een site te mooi of te goed om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Als je later de slotenmaker nog zoekt, dan is deze al verdwenen en valt er niets meer te halen."

Kamer van Koophandel

De politie zet in op preventie. "Zoals het feit dat bedrijven een Politiekeurmerk Veilig Wonen kunnen krijgen. Dat geeft betrouwbaarheid. Als je een bedrijf vindt, zoek altijd even verder. Kijk of iemand een Kamer van Koophandel-nummer of btw-nummer heeft. Check het."

Advertenties van Google verwijderd

De politie wijst erop dat mensen meldingen kunnen doen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ruim een jaar geleden heeft de ACM nog een flink aantal advertenties van malafide slotenmakers door Google laten verwijderen. Hiermee wil ACM schade voor consumenten voorkomen en oneerlijke concurrentie met betrouwbare slotenmakers tegengaan.

Wie zijn de malafide slotenmakers?

"Er zit vaak een organisatie achter", zegt Marcelino Levering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. "Iemand moet een website bouwen, dan heb je nog een centraal telefoonnummer nodig dat doorschakelt. We zien vaak dezelfde site, maar dan met een ander telefoonnummer per plaats. Ook het adres wordt aan die plaats aangepast. Als je verder zoekt, kom je soms bij een vervallen woonhuis uit of een adres op een bedrijventerrein. De sites zien er op het eerste oog betrouwbaar uit. Dat je denkt: dit verhaal klopt."

Levering zou graag deze organisaties blootleggen in een onderzoek. "Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. We zijn bezig om een advocatenkantoor te laten kijken hoe we malafide slotenmakers juridisch kunnen aanpakken. We zien regelmatig dat misbruik wordt gemaakt van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, dus dat ze dat logo wel op hun site gebruiken. Op die manier kunnen we ze mogelijk aanpakken. Oplichting zelf aantonen is vaak erg lastig. Het leed is al geleden."

Hoe voorkom je nou dat je bij een malafide slotenmaker terechtkomt? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een aantal tips op een rij gezet.

- Zet het nummer van een betrouwbare vakman in je telefoon.

- Bel nooit de slotenmaker die als eerste bovenkomt in de zoekresultaten bij Google.

- Kijk waar de slotenmaker zit. Geen adres is geen zaken doen.

- Bij geen vertrouwen? Vraag de slotenmaker het werk te staken en weg te gaan.

- Maak vooraf een prijsafspraak en laat deze op papier zetten. Mondelinge toezeggingen worden niet nagekomen en prijzen vallen doorgaans honderden euro's hoger uit.

- Heb je geen prijsafspraak op papier en moet je een buitensporig hoog bedrag betalen? Bel dan 112, want als je eenmaal hebt betaald, dan is er een overeenkomst gesloten en is er via het civiele recht niets meer aan te doen.

Bron: hetccv.n



Op zoek naar een erkende slotenmaker met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)? Kijk op de site van het CCV.