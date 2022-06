Wie in Rusland tegen de 'militaire campagne' van het leger in Oekraïne is, kan zomaar bij de autoriteiten worden verlinkt door medeburgers. Dat gebeurde ook onder Stalin in de jaren dertig veelvuldig.

Eigenlijk begon het elkaar erbij lappen al twee jaar geleden een beetje, tijdens de coronapandemie. Russen konden anderen aangeven, als die zich niet aan de coronaregels hielden. Maar toen stond de gezondheid van mensen op het spel. Nu gaat het over politieke standpunten.

Rusland is vandaag in de greep van een andere epidemie: die van het verlinken, schreef Radio Svoboda ('vrijheid') onlangs op zijn site. "Een groeiend aantal 'waakzame' burgers doet inmiddels aangifte van landgenoten, die de Russische agressie in Oekraïne veroordelen en sympathiseren met het buurland.''

Boete

Het gaat inmiddels om tientallen gevallen. Zo werd Andrej Tchamadokov in de Kaukasische stad Naltsjik tot een boete veroordeeld, omdat hij 'Glorie aan Oekraïne' zou hebben geroepen in een café. Voor de rechtbank verklaarde hij, dat hij (nogal luid) slechts de situatie in Oekraïne besprak met een vriend. Andere cafébezoekers, die het gesprek hoorden, zouden daar bij de politie melding van hebben gedaan.

In de Zuid-Russische stad Oefa hing Regina Ibragimova al in februari twee posters voor de ramen van haar appartement met het opschrift 'Geen oorlog' en de afbeelding van de Oekraïense vlag. "Ik wilde mijn standpunt kenbaar maken'', vertelde Ibragimova aan Radio Svoboda.

In april stond de politie voor haar deur: een buurvrouw had geklaagd. Ze schreef in de aanklacht: "Deze burger voedt in haar eentje een kind op. Met zo'n onpatriottische houding zal ze geen patriot van haar moederland kunnen grootbrengen, en ze is zelf niet loyaal aan de staat in zo'n cruciale periode.'' Ibragimova kreeg een boete van omgerekend 225 euro.

Gezinsleden

Soms gaat het zelfs zo ver, dat gezinsleden elkaar verraden. Afgelopen week beschreef de Russische site The Village het relaas, waarin een vader in Moskou zijn eigen dochter had aangegeven. Ze zou hebben gezegd dat Russische militairen in Oekraïne omgebracht zouden moeten worden.

Volgens veel Russen doen de aangiften denken aan de Stalinrepressie van de jaren '30. Ook toen moedigde het communistische regime de Sovjet-burgers aan 'subversieve elementen' te verlinken.

De tendens lijkt met name een hoge vlucht te hebben genomen na een giftige toespraak, waarin president Vladimir Poetin begin maart opriep tot 'zuivering' van de maatschappij van 'verraders'. "De werkelijke patriotten zullen hen direct herkennen, en hen uitspugen als een vlieg die in de mond terechtkomt'', brieste de Russische leider toen.

De Russische antropologe Aleksandra Archipova spreekt tegenover The Village van een 'koude burgeroorlog' in Rusland over de vraag of een 'speciale operatie' nodig is in Oekraïne. "Iemand die de oorlog rechtvaardigt, wil dit standpunt bewijzen, ervoor zorgen dat er vijanden in de buurt zijn en dat de president gelijk heeft'', aldus Archipova. "De identificatie van vijanden helpt zijn gelijk te bevestigen. En de aangiften helpen het rechtvaardigheidsgevoel te herstellen.''