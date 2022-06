Zeventien kilo zwaarder is olympisch windsurfkampioen Kiran Badloe opnieuw begonnen, in een nieuwe klasse. Op het IJsselmeer zat hij afgelopen week vooral op een bootje.

Als enige passagier op de boot vindt Kiran Badloe dat hij geen zwemvest aan hoeft. "Ik heb er al één aan onder mijn jas." De surfer wijst met zijn twee wijsvingers naar zijn buik. Sinds de afgelopen zomer is hij zeventien kilo aangekomen en die massa is onder andere aangegroeid op zijn romp.

Hoewel hij niet meedoet aan de World Cup bij Lelystad is Badloe opgewekt. Geen wetsuit voor hem, maar een dikke jas. Geen surfplank, maar een gemotoriseerde rubberboot om met zijn gasten van dichtbij naar zijn concurrenten, en tegelijk vrienden, te kijken. Door de naweeën van een vervelende buikgriep moet hij verstek laten gaan bij de wedstrijd in eigen land.

'Ik deed wat ik leuk vond'

"Als dit een wereldkampioenschap was, had ik hier niet staan lachen met mijn handen in mijn zakken", verklaart hij zijn opgewekte stemming. "Dit is gewoon gaaf om te zien. Ik geniet van het aanmoedigen van de anderen."

Na het behalen van olympisch goud zette Badloe zijn sportleven even op pauze. Vier maanden stond hij niet op het water. Zo vaak was hij van huis geweest, het najaar stond in het teken van tijd doorbrengen met vriendin en familie. "Dat was heel gezond. Ik deed wat ik leuk vond. Maar als je er zo lang en zo intensief mee bezig bent, voelt het soms als werk. Daarna had ik de luxe om in een nieuwe klasse door te gaan. Als de oude RS:X-klasse was blijven bestaan, weet ik niet of ik de motivatie had om door te gaan."

Een andere klasse dus, een nieuwe sport bijna. Het nieuwe windfoilen verschilt volgens Badloe van het oude windsurfen in de RS:X-klasse zoals mountainbiken verschilt van wielrennen op de weg. Door de nieuwe onderwatervleugel die een meter onder het kortere en bredere board is bevestigd, lijkt het alsof de surfers zweven. Omdat de surfers losraken van het water kan de snelheid enorm oplopen.

Een extra bord eten en eiwitshakes

Vanwege die snelheid en de kracht die erbij komt kijken, is extra gewicht noodzakelijk. 'Fat is fast' en 'massa is kassa' zijn de woorden die Badloe er zelf aan geeft. Hij ging in een half jaar tijd van 73 naar 90 kilo. Krachttraining vulde hij aan met het opscheppen van een extra bord eten en eiwitshakes.

"Dat ging vrij makkelijk. Ik woog altijd te weinig voor mijn lengte", zegt Badloe vanaf de boeg van de rubberboot. Er is alle tijd voor een gesprek, Vanwege de zwakke wind is het windfoilen, onderdeel van de Allianz Regatta, enige uren uitgesteld. "Ik was altijd een beetje ondervoed, kreeg niet genoeg voedingsstoffen binnen om de hele dag te functioneren. Pas toen ik zwaarder werd, realiseerde ik dat verschil."

Badloe ondervindt tegenwoordig de voordelen van een gezond lichaamsgewicht. In plaats van tien uur slaap en een powernap in de middag brengt hij nu acht uur door in bed. Te weinig rust staat inmiddels ook niet meer synoniem aan een portie chagrijn.

Nadelen zijn er ook. Op weg naar zijn oude woning op drie hoog, kreeg hij afgelopen winter moeite met traplopen. "Voorheen ging ik soepel omhoog. Als een berggeit nam ik soms half rennend een paar treden tegelijk. Dat deed me niets. Met mijn nieuwe lichaamsomvang stond ik zelfs na rustig omhoog uit te hijgen."

Badloe op de boot op het IJsselmeer Badloe op de boot op het IJsselmeer Foto: Herman Engbers

Het suffe broertje van de sport

Over de schouders lijken de passerende foilers bijna futuristische wezens: ze passeren met een hoog suizende tonen. Badloe glundert en groet ze één voor één. Samen met de inmiddels gepensioneerde Dorian van Rijsselberghe gold hij als een van de belangrijkste aanjagers van de nieuwe klasse. Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe schreef een vernietigende brief naar World Sailing, het internationale orgaan van de zeilsport. 'Gooi die oude deur in de kliko', luidde de boodschap.

"Windsurfen boekte flink aan populariteit in", zegt Badloe, terwijl hij in de boot voor de derde keer hoort dat de race is uitgesteld. "Dat baarde ons zorgen. We waren als RS:X-klasse het suffe broertje van de sport geworden. Eigenlijk zaten we tussen het surfen en het zeilen in, in een uithoek van de sport."

Tot tevredenheid van Badloe duwde het spectaculaire en aantrekkelijke windfoilen de RS:X van het olympisch programma. Surfers met alle achtergronden treffen elkaar in deze klasse. De olympisch kampioen moet nu voor het felbegeerde ticket voor Parijs 2024 afrekenen met moordende concurrentie. Zo waren surfers Huig-Jan Tak en Luuc van Opzeeland te zwaar om Badloe pijn te doen in de RS:X en deed Amado Vrieswijk vooral mee op het onderdeel freestyle.

Achterstand

In het windfoilen zijn ze verder dan Badloe. Zijn achterstand is mede veroorzaakt door het uitstel van de Spelen. In het jaar dat de windsurfer alles in het werk stelde voor olympisch goud, specialiseerden de anderen zich in het foilen. Toen Badloe in december op Aruba voor het eerst weer op het board stond, brak hij knullig een paar ribben waardoor hem nog een herstelperiode van twee maanden stond te wachten. "Bijkomend voordeel was wel dat ik wat kilo's aankwam."

Badloe ligt niet wakker van zijn achterstand. Succes wordt in zijn ogen niet uitgedrukt in medailles, maar in de avonturen en ervaringen die hij deelt met collega's. "Begrijp me niet verkeerd: winnen is echt mooi. Maar ik koester meer nog de vriendschappen in de sport, het leven dat we mogen leiden. Als je het hoogst haalbare hebt bereikt, zie je pas wat echt telt in het leven."

Voor de kust van Lelystad komt van meervoudig afstel uiteindelijk uitstel. Als klassementsleider mag Tak zich zonder finalerace winnaar noemen van de wereldbeker. Badloe denkt in de komende maanden zijn Nederlandse concurrenten voorbij te streven. Eerst met het extra gewicht dynamischer worden.