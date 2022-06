Een Rotterdamse schoolklas is sinds vrijdag gestrand in de Italiaanse stad Bologna, nadat KLM dit pinksterweekend tientallen vluchten annuleerde. Tot overmaat van ramp strandde de ene na de andere poging om terug te keren naar Nederland. Bij leerlingen vloeien de tranen, ouders reageren gefrustreerd. 'Wat ik enorm vervelend vind, is dat KLM geen enkele hulp heeft aangeboden.'

Vorige week maandag vertrokken zo'n vijftig leerlingen (allen rond de veertien jaar oud) en vier leerkrachten van Havo-3 van het Rotterdamse Wolfert Tweetalig voor een werkweek naar Bologna. Vrijdag zouden ze terug op het vliegtuig moeten stappen, maar ze werden verrast met het nieuws dat luchtvaartmaatschappij KLM Europese vluchten zónder passagiers laat terugkeren.

"Dat was heel vervelend om te horen", vertelt een moeder. "De eerste keer kun je er nog begrip voor tonen, maar er kwam geen eind aan de annuleringen."

Poging nummer twee

Zaterdag stond er weer een vlucht gepland, naar Amsterdam, omgeboekt door KLM zelf. De school besloot de klassen in tweeën terug naar huis te sturen op twee verschillende vluchten. "Poging nummer twee'', vertelt de moeder. "De klas had al ingecheckt en toen werd er net vóór de vlucht een vertraging aangegeven waarna er wéér gecanceld werd." Terwijl de ene groep naar huis kon, bleef de andere groep achter in Bologna.

"Daar werden we wel een beetje wanhopig van. Ik heb begrip voor het besluit van die vliegmaatschappijen, maar dan denk ik wel: waarom kunnen ze niet landen op andere vliegvelden?" aldus de moeder. "Dat je vakantiegangers laat zitten, kan ik nog begrijpen. Maar kinderen die terug naar huis moeten, die moet je gewoon terughalen."

Poging drie: 'Oók gecanceld, dat verzin je niet'

Zondag volgde de derde poging: met Transavia naar Eindhoven. "Ook die werd gecanceld. Dat verzin je niet", zegt schooldirecteur Wendy Groen. "Wat ik enorm vervelend vind, is dat KLM geen enkele hulp heeft aangeboden. Ze gaven niet thuis. We moesten zelf accommodatie en een vervangende vlucht gaan regelen." Sommige kinderen hebben een traantje gelaten, zegt Groen.

Vader Oscar Oonincx is 'mateloos geïrriteerd' door het feit dat zijn zoon nog altijd niet thuis is. "Je zit daar met een schoolklas en die laat je aan hun lot over. Het is een schandaal dat de KLM en Schiphol dit toestaan. Denken ze daar wel na over wat dit voor effecten heeft?"

Zo had de vader allerlei gezinsuitjes gepland staan met familie. "Mijn dochter zou vandaag paardrijden en haar broer zou voor het eerst komen kijken. Opa en oma zouden langskomen, en een klasgenootje zou z'n verjaardag vieren, maar ook dat gaat niet door."

KLM boekte de vlucht van zaterdag om naar dinsdag. "Dat was de enige optie die we nog hadden," zegt een woordvoerder. Maar de school nam het zekere voor het onzekere en zette de leerlingen maandag op een FlixBus richting Milaan, van waaruit ze met een andere bus richting Nederland vertrekken. Een reis van bijna twaalf uur.

"Je wil gewoon dat die kinderen naar huis kunnen", zegt de directeur. "Als voor de derde keer een vlucht geannuleerd wordt dan heb je er geen vertrouwen meer in dat het wel goed gaat." De leerlingen hopen dinsdagmiddag in Amsterdam-Sloterdijk aan te komen. "De sfeer zit er nog steeds wel goed in", zegt Groen. "Alle lof naar de docenten en leerlingen. Ze zijn er heel goed mee omgegaan."

'Ontzettend vervelende situatie'

KLM zegt begrip te hebben voor de 'ontzettend vervelende en stressvolle situatie waarin de kinderen en hun ouders hebben verkeerd'. "Deze groep heeft heel veel pech gehad. Onze welgemeende excuses daarvoor", aldus een woordvoerder. "We moesten zaterdag door onvoorziene invloeden een ingrijpende beslissing nemen om de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden."

De leerlingen hebben vanaf vrijdag een toetsweek. "Maar we houden er rekening mee dat ze eerst even moeten bijkomen van de reis. We stellen het uit", aldus Wendy Groen.

De boze vader hoopt dat KLM een kleine geste doet richting de school. "Om de kinderen een warm welkom te heten hebben wij thuis al een appeltaartje gebakken."