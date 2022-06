Is Johnny Depp, 'de besmeurde man die terugvocht', een verknipt figuur? Of is hij een genie dat besefte dat hij die MeToo-beweging kon doen kantelen?

'Stupid is as stupid does.' Dat zinnetje kent u wellicht uit de film Forrest Gump. De afgelopen weken was dat één van de nettere verwijten aan het adres van Amber Heard. Waarom was deze schrandere en vrijgevochten steractrice zo stom in het huwelijksbootje te stappen met Johnny Depp? Op diens curriculum vormt de lijst exen net zo'n raadselachtig mengsel als de lijst films waarin hij speelde en de alcohol-, drugs- en medicijnencocktails die hij nuttigde.

Huwelijksbootje

Depp viel evengoed een beetje 'stupid is as stupid does' aan te wrijven. Waarom stapte deze immer ongrijpbare en losgezongen acteur die zelfs Vanessa Paradis, de moeder van zijn kinderen, een verbinding in de echt bespaarde - 'zou zonde zijn van haar mooie achternaam' - wél in het huwelijksbootje met Amber Heard?

Wie bij de LOI de beginnerscursus 'toekomst voorspellen' had voltooid, wist dat op dit huwelijk geen zegen zou rusten. Al na vijftien maanden vroeg Heard een echtscheiding aan. Een iPhone is hard als je er eentje tegen je hoofd krijgt, lichtte ze het letsel bij haar oog toe. Eerder had ze die telefoon van Depp al door glas horen gaan. Ze belde hem vanaf een set, Depp dacht dat daar een affaire aan de gang was tussen Heard en Billy Bob Thornton. Die avond haalde hij zijn vinger langs het gebroken glas, doopte die in blauwe verf en kondigde in paars op de muur een film aan over ontrouw: Starring Billy Bop and Easy Amber.

In 2017 werd de scheiding uitgesproken. Heard bleek daarna geenszins van deze man af. Toen ze zich in The Washington Post 'een publiek figuur die huiselijk geweld vertegenwoordigt' noemde, klaagde hij haar aan wegens smaad. De zaak 'John C. Depp II versus Amber Laura Heard' brak dit voorjaar alle digitale kijkcijferrecords. Op TikTok werden #justiceforjohnnydepp-filmpjes 18 miljard keer aangeklikt. En wat nog geen enkele beroemde man in het MeToo-tijdperk was gelukt: Depp kreeg de digitale publieke opinie achter zich.

Zwalkende filmcarrière

Er zijn mensen die weten dat Johnny Depp weinig anders is dan een verknipt figuur met acteertalent. Zie zijn zwalkende filmcarrière, zie de drugssmoothies op zijn ontbijttafel. In deze optiek heeft Depp weinig grip op wat hij uitspookt, het overkomt hem, ook zijn succes als 'besmeurde man die terugvocht'. Er zijn óók mensen die weten dat Johnny Depp dingen niet zomaar doet, waarin hem behalve een subliem acteertalent een sublieme intuïtie wordt toegedicht.

Zonder iets geniaals kun je geen avontuurlijk en experimenteel leven combineren met grote successen. Je moet iets briljants hebben om zowel de perfecte piraat als de perfecte Willy Wonka en het perfecte zonderlinge wezen neer te zetten. In deze optiek besefte Depp intuïtief dat hij de MeToo-beweging kon doen kantelen.

In alle MeToo-schandalen vertonen de hoofdpersonen eenzelfde typisch, eendimensionaal gedrag. En 'typisch' is nou net wat de hoofdpersonen uit de zaak 'Depp versus Heard' niet zijn. Je kunt Depp zien als zonderlinge tovenaar of rock 'n roll junkie, maar niet als 'gewone MeToo-man'. Heard op haar beurt kwalificeert zich niet als 'gewone MeToo-vrouw', want die gooit niet met wodkaflessen en trakteert niet op drollen.

Er is nog iets relevant in deze zaak: de constatering dat in Depps universum geen grens loopt tussen de filmset en de wereld daarbuiten. Als iemand 'de onterecht besmeurde man' als ultieme rol kan zien om in te schitteren, dan hij. Zijn tegenspeler is een steractrice die haar rol als 'hypocriete en heimelijk gewelddadige vrouw' geenszins ambieerde. Dat zag niet alleen het TikTok-publiek, dat zag de analoge jury in de zaak 'Depp versus Heard' ook.