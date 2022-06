Chinon en Jarvie hebben last van muizen. Het toppunt van goorheid? Jarvie kreeg een druppel muizenurine op zijn bovenlip toen hij in bed lag. Verhuurder Woonveste doet volgens het stel te weinig, dus betalen ze een deel van de huur niet.

Het probleem van Chinon Schouten (25) en Jarvie Peters (26) brengt onbedoeld quasi-grappige woordspelingen met zich mee; de druppel die de emmer doet overlopen ... helemaal over de zeik gaan ... dat werk. Ze hadden al een paar jaar last van muizen, voornamelijk herrie van gekrabbel en geknaag, maar wat Jarvie in februari overkwam was echt de limit.

"Het is alsof de duvel ermee speelt", herinnert Jarvie zich. "We hadden net de avond tevoren afgesproken dat we in bed eens een keer van kant zouden wisselen."

'Het rook ook ontzettend naar zeik'

Dat heeft hij geweten. "'s Ochtends om half acht haal ik mijn hand door mijn haar en voel iets nats op mijn hoofd. Dus ik draai me op mijn rug en meteen valt er een grote druppel, precies tussen mijn neus en mijn bovenlip."

Linksboven, bij de bruine vlekken, drupte de muizenurine naar beneden. Linksboven, bij de bruine vlekken, drupte de muizenurine naar beneden. Foto: Pien Boelen

Nu zou je nog aan een lekkage kunnen denken, maar volgens Jarvie is en was het zonneklaar dat het muizenurine was die in zijn gezicht was gevallen. "Om te beginnen rook het ontzettend naar zeik. Je zag allemaal bruin vocht vanuit de nok langs een balk druipen."

Ook nu nog zie je een druipspoor vanaf de balk naar beneden en - op de plek waar de druppels de onderkant bereikten - ingedroogde kringen van muizenpis.

"Om acht uur stonden we al bij Woonveste binnen", zegt Chinon. "Daar werden we echt op een schandalige manier te woord gestaan. Die man stond met z'n handen in z'n zakken ... zo van 'ik ga echt niet toegeven, ik weet wel wat muizen zijn, hoor. Ik kom van de boerderij'. Ik voelde me zwaar ... uh ... in de zeik genomen."

Ondertussen hebben zowel de ongediertebestrijder van Woonveste als die van henzelf bevestigd dat het inderdaad om muizenpis ging. Het stel toont documenten die dat bewijzen.

Voor de duidelijkheid; het is bij Chinon en Jarvie geen gore bende; ze wonen samen met drie buren rond een binnentuin op een pittoresk hoekje van het Burchtplein, pal aan de vestingmuur, met uitzicht over het water.

Muizen zullen het wel uit hun hoofd laten om het appartementje binnen te dringen. Daar wachten namelijk drie katten die wel raad weten met een huismuis.

"Ons woongenot is wég", zegt Chinon. Het bed dat zij deelden - onder de nok van het dak - is sindsdien ongeslapen gebleven. Ze brengen nu hun nachten door op een slaapbank die nu grotendeels hun woonkamer op de begane grond in beslag neemt.

Heeft Woonveste het dan helemaal laten afweten? "Dat niet", geeft Jarvie toe. "Er is een ongediertebestrijder geweest, gif uitgezet, ze hebben een aannemersbedrijf met een hoogwerker naar het dak laten kijken, de gemeente is erbij geweest."

Ze betalen nog maar 40 procent van de huur

Feit is dat twee ongediertebestrijders - van Woonveste én de bewoners - constateren dat de vele kieren en spleten in het dak de muizen vrij baan geven in de woningen rond de binnentuin, vooral in de dak. Jarvie: "Woonveste heeft best veel gedaan, alleen willen ze niet meewerken aan de uiteindelijke oplossing want die kost veel geld. Dan zou het dak eraf moeten."

Op advies van hun advocaat betalen zij nu nog maar 40 procent van de huur. Chinon: "Wij hopen dat Woonveste ons voor de rechter sleept. Dan kunnen wij daar onze zaak aankaarten. Ons vertrouwen is weg. Ik ben het bellen moe, het mailen moe. Als ik er niet achterheen zit, gebeurt er niks."

Het liefst zouden ze weg willen, naar een andere woning. "Fijn thuiskomen, dat is er niet meer bij", zegt Jarvie. Misschien dat een volgende bewoner er wel mee kan leven."

In opdracht van Woonveste onderzoekt een aannemer het dak op muizensporen. In opdracht van Woonveste onderzoekt een aannemer het dak op muizensporen. Foto: Chinon Schouten

Bij Woonveste denkt manager wonen Femma de Breejen nog niet aan een andere woning. "Ik ken de kwestie", zegt ze. "Ik weet dat deze bewoners al langere tijd overlast ervaren. Wij hebben diverse dingen ondernomen; ongediertebestrijders, een aannemer. Iedere keer weer hebben wij het opgepakt."

'Wij hebben eerder een dergelijke zaak bij de huurcommissie ook gewonnen'

Volgens Den Breejen is het nu eenmaal zo dat in meer woningen kieren en spleten te over zijn waar muizen zich door kunnen verspreiden. "Ook wij hebben oudere woningen. Het is dan niet meteen zo dat overlast alleen via bouwkundige maatregelen te verhelpen is. Zo makkelijk is dat niet. Wij hebben eerder een dergelijke zaak bij de huurcommissie ook gewonnen."

Maar zo ver is het wat haar betreft nog lang niet. "Onze wederzijdse juridische adviseurs hebben met elkaar gesproken. Wij zitten nu te wachten op het rapport van de ongediertebestrijder die de bewoners hebben ingeschakeld. Aan de hand daarvan bekijken we wat de vervolgstappen kunnen zijn."