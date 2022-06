Hoe ziet een clitoris er eigenlijk uit? Wie stuurt soms een dick pick rond? Waar vind je ethisch verantwoorde porno? En met welke bril kijk je daarnaar? Is iemand weleens over je grens gegaan? ‘Seksprofessor’ Daphne Gakes (36) geeft tijdens theatertour Tussen de Lakens met Daphne Gakes antwoord op brandende vragen over seks en plezier van middelbare scholieren (en volwassenen).

Gakes neemt nooit een blad voor de mond. In haar podcast Tussen de lakens en haar voorstelling Ik, Daphne Gakes doet ze alles uit de doeken over haar jeugd én haar seksleven. Maar voor deze nieuwste theatertour gaat ze meer met de billen bloot dan ooit. En dat tegenover een stel pubers. "Ik vertel alles over mezelf, echt álles."

Eerste keren

De voorstellingen die ze nu door het hele land geeft, brengen haar terug naar haar eigen tijd in het voortgezet onderwijs, aan het Nifterlake College in Maarssenbroek. De heftigste én mooiste tijd van je leven, zegt ze. De eerste keer verliefd, het eerste gebroken hart, de eerste keer seks. Allemaal dingen om nooit te vergeten. "Ik heb geen idee meer wat ze me wilden leren, maar wél op wie ik verliefd was. Het lijstje waarop ik bijhield met wie ik had gezoend en door wie ik was gevingerd, heb ik nog steeds."

Deze eerste keren, maar ook dingen die zij als fijn ervaart in bed, voorspel, masturbatie. Het zijn allemaal onderwerpen die voorkomen in haar optredens. Zo vertelt ze hoe erg ze het vond om maagd te zijn, daar kon ze echt niet mee op kamers. En ze vertelt over klaarkomen onder de douche; nooit hield ze van douchen en ineens had ze drie keer per dag de douchekop vast.

Maar ze licht de leerlingen ook in over het gevaar van porno, waaruit de professor als tiener haar voorbeeld nam. "Ik was 17 toen ik begon met penetratie, maar pas op mijn 25ste had ik mijn eerste orgasme bij een man. Overgave en egocentrisme inlassen, kwam pas toen. Daarvoor kende ik vooral het beeld van de hyperventilerende vrouw terwijl de man zijn ding deed."

Perfecte pornosterretje

Ze stapte af van haar 'paranoia' over haartjes op de verkeerde plek en de geur van haar vagina. "Daarvoor ging ik met van die doekjes in de weer tot ik een schimmelinfectie had. Ik ben ook gestopt met mijn schaamlippen zo te noemen; het is niks om je voor te schamen. En zo kwam ik uit het malletje om het perfecte pornosterretje te zijn. Ik heb echt moeten leren: wat is seksualiteit eigenlijk voor mij?"

Precies dát is wat Gakes scholieren nu wil bijbrengen. Ze volgde de opleiding Seksuele Hulpverlening en geeft het vak Youth & Sexuality aan de Universiteit Utrecht, maar ze wilde nóg dichter naar de kern. Daar waar de ontdekking van lust en seksuele gevoelens begint; de middelbare school.

De boekingen van de interactieve talkshow, zoals Gakes het noemt, gaan heel hard. Veel middelbare scholen zitten op de nieuwerwetse seksuele voorlichting te wachten, omdat leerlingen zoiets eerder van een vreemde aannemen dan van hun eigen biologiedocent of ouders.

Seks is plezier

De seksprofessor vertelt bijvoorbeeld over de rol van religie; door onder meer het christendom is monogamie in het leven geroepen. Daardoor wordt seks gezien als middel voor voortplanting. "Maar seks is vóóral plezier. Als je er plezier in hebt, maakt dat dat je vaker zin hebt. Dan weet je de beloning: klaarkomen."

Tussen mannen en vrouwen is op dat gebied nog steeds een kloof; volgens Gakes komt maar 65 procent van de vrouwen tot een orgasme tijdens heteroseks. Tussen lesbische stellen is dat 95 procent. "Mannen zijn anatomisch helemaal gelijk als het gaat om zin en klaarkomen, maar de clitoris - wist je dat die 8 centimeter lang is én ook in een erectie komt bij opwinding? - wordt niet vaak gestimuleerd in heteroseks. Ik leg uit dat opgewonden zijn voor je gepenetreerd wordt, ontzettend belangrijk is."

De man hoeft echt niet stoer te zijn en een vrouw niet zacht, vertelt ze in de show. Daarmee hoopt ze het taboe rondom het vrouwelijk genot en de stereotype gedachten over wat er in de slaapkamer hoort te gebeuren te doorbreken. "Fuck dat, dan ben je maar een keer níet elegant. Van die gedachtegang zijn we aan het afweken."

Open durven zijn

Tijdens de show, die niet in schoolbanken maar in het theater plaatsvindt, is het altijd muisstil, al kan er ook giecheligheid ontstaan. Door zichzelf zo kwetsbaar op te stellen, hoopt ze een open gesprek over seksualiteit te bewerkstelligen, zodat de scholieren óók open durven te zijn. Dat zijn ze ook. Zo vertelde een jongen van 15 dat hij écht niet hoeft te leren vingeren, want daar gaat seks volgens hem helemaal niet om.

Een vijftienjarig meisje dacht na over een labiareductie, haar schaamlippen zijn in haar beleving namelijk te groot. Ze had al opgezocht wat het kostte en waar het kon. Weer een ander kon niet slapen zonder eerst porno te kijken. "Heel intens. Dat zijn dingen waar je iets mee moet. Op dat moment luister ik en complimenteer ik om de dapperheid, maar probeer ik ook te begrenzen. Na afloop laat ik diegene nog even bij me komen en meld ik het bij de vertrouwenspersoon of docent."

De grens is overal anders

Van tevoren stuurt Gakes haar hele script naar de docenten van de school; alles staat vast. Zo kunnen de docenten inschatten of het bij de ouders en leerlingen past. "Ik wil dat zij een afgewogen beslissing kunnen nemen, want straks vertel ik iets wat helemaal niet in lijn is met de opvoeding."

Die grens ligt overal anders. Zo zou ze in één van de dorpen van de Biblebelt 's ochtends voor de leerlingen en 's avonds voor de volwassenen spelen, maar daar was zeker niet iedereen het mee eens. "Er ontstonden twee kampen. De één zei: geen lijken in de kast en volgens de ander was ik de duivel. Dat vind ik interessant."

Gakes vindt het werk 'waanzinnig'. "Van dit werk ga ik meer aan dan van al het andere werk dat ik hiervoor heb gedaan, omdat er zoveel eerlijkheid op tafel komt. Die kwetsbaarheid is zo dankbaar."