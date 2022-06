We hebben spullen zat. Dat wil de Voedselbank Amersfoort van de daken schreeuwen. 'We zijn er voor iedereen. Ook als je even een gat moet overbruggen na een onverwachte rekening. Kóm alsjeblieft.'

Minder klanten bij de Voedselbank, dat is mooi! Nou, dat ligt iets genuanceerder. "Want de armoedeproblematiek neemt juist toe. Ik hoop eigenlijk op een stijging van het aantal klanten", zegt Cieka Galenkamp, 'hoofd intake' van de Amersfoortse Voedselbank.

Donderdag werden de jaarcijfers over 2021 gepubliceerd. Wederom werden vorig jaar honderden mensen uit de brand geholpen met een wekelijks of maandelijks voedselpakket. De statistieken: Het totale aantal geregistreerde klanten was eind vorig jaar 613. Een jaar eerder was dat nog 683.

Die getallen zijn een momentopname. De meeste klanten stromen na een half jaar weer uit. In 2021 zijn er 352 nieuwe klanten ingeschreven en 422 uitgestroomd. Mooi, maar Van Galenkamp ziet liever dat alle mensen die het nodig hebben, ook daadwerkelijk aankloppen.

"Echt. Schroom niet. We hebben spullen zat." En het is niet zo dat het wel meevalt met die armoede, weet ze uit ervaring. "Er is een grote groep mensen die nu nog met een kleine betalingsachterstand zit en denkt: ik red het net. Maar juist dán moet je al naar ons toekomen. Geldzorgen zijn wat dat betreft net als een knobbeltje waar je mee naar de dokter moet. Stel je het uit, dan wordt het probleem alleen maar groter."



Maar de Voedselbank, daar kom je toch alleen terecht als het echt niet anders kan? "Iemand in het Soesterkwartier zei: 'Dat is niet voor ons soort mensen.' Hou op zeg. De Voedselbank is er voor iedereen. Ja, ook mensen met een gewone baan."





Fiets gestolen

"Het begint vaak met pech", weet Galenkamp. "Een dure tandartsrekening die je eigenlijk niet direct kunt betalen. Je fiets die gestolen is. Reiskosten om een ziek familielid in het ziekenhuis te kunnen bezoeken. Als je dan al krap zit, zijn dat soort ongeplande uitgaven ineens een hap uit je budget. En dan?"

Veel mensen denken - ten onrechte - dat ze niet 'arm' genoeg zijn voor de Voedselbank. "Maar een maand huurachterstand is al genoeg reden voor drie maanden hulp van de Voedselbank. Dan ben je die achterstand kwijt, én is je koelkast op orde. Daar zijn we voor. Daarna ben je weer weg."

"Je kunt natuurlijk een maand lang witte macaroni eten", vervolgt ze. "Maar we leven in 2022. Wij hebben heel veel mooie en gezonde producten. En genoeg ruimte voor meer klanten. Meld je aan en gun het jezelf. Je doet jezelf tekort als je er geen gebruik van maakt."

Schaamte speelt ook een grote rol, weet ze. "Dan zeggen mensen: 'Ik ga daar toch niet in de rij staan? Ik schaam me dood.' Veel mensen willen zelfstandig zijn. Maar zelfstandig zijn betekent ook: om hulp vragen als het even niet gaat."

Amersfoorters komen in aanmerking voor hulp van de Voedselbank als ze na alle vaste lasten een bepaald minimumbedrag (afhankelijk van de gezinsgrootte) overhouden voor kleding en voedsel. Maar wie daar net boven zit, krijgt óók hulp, wil Galenkamp benadrukken. Bijvoorbeeld met een maandpakket.

"En we doen veel meer. We hebben ook al meerdere mensen geholpen om die energietoeslag aan te vragen. Want dat is best ingewikkeld, dan moet je je salarisstrook uploaden."

En wat als het nu stormloopt? "Dit is Amersfoort hé? Als er hulp nodig is, krijgen we zoveel giften. De moskee, de kerk en heel veel particulieren komen dan in actie. Samen zijn we sterk, dat merken we iedere keer weer."