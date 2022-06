Vijftig kleurrijke boten door de gracht en duizenden mensen langs de kant: aanstaande zaterdag verandert Utrecht in één grote regenboog. Na twee jaar corona gaat de Utrecht Canal Pride éindelijk weer door. Kay, Nathalia, JoEnny en Crystal Minaj vertellen waarom pride méér is dan een feestdag. 'We moeten blijven strijden voor meer gelijkheid en acceptatie, voor iedereen.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Crystal Minaj Crystal Minaj Foto: Jean-Pierre Jans

Dragqueen Crystal Minaj (28) staat vooraan op de boot van Rubber

"Als ik op zo'n dag als zaterdag in drag ben, krijg ik alleen maar positieve reacties. Ik vind het mooi: mensen stappen op je af om een foto te vragen, maar soms ook puur om je een complimentje te geven. Dat raakt me. Ik doe dit nu tien jaar, waarvan vijf professioneel, wat betekent dat ik geboekt word voor feesten, festivals en andere evenementen.

Op een normale dag ga ik niet in drag door de stad lopen. Dus ook ik durf met pride nét wat meer mezelf te zijn: op zo'n dag is iedereen in de stad gay. Een wereld waarin homoseksualiteit volledig geaccepteerd wordt, daar geloof ik - helaas - niet in. Maar we moeten blijven strijden voor meer gelijkheid en acceptatie, voor iedereen. Niet alléén in de lhbtiq+-gemeenschappen, dus. Het heet tegenwoordig niet voor niets 'pride', in plaats van 'Pride Amsterdam'.

Zelf sta ik zaterdag op de boot van Rubber, een technofeest in club Basis waarvan één keer in de maand een gay-editie is. In 2019 stond ik ook al op die boot, het is trouwens de grootste boot van de hele optocht, en ik vond het geweldig. Ik sta hoogstwaarschijnlijk helemaal vooraan op de boot in een felgekleurde outfit, want ik ben dragqueen nummer één, zoals we dat noemen.

Als je het mij vraagt is de pride in Utrecht zóveel leuker dan die in Amsterdam. De grachten zijn smaller, je bent dichterbij het publiek en hebt echt contact met de mensen. Voor mij is het één groot feest. Nu nog hopen op een zonnetje."

Nathalia Alfring Nathalia Alfring Foto: Angeliek de Jonge

Horecamedewerkster Nathalia Alfring (26) gaat de hele stad door met vrienden

"Voor mij is de Canal Pride in Utrecht een fijne plek, het voelt persoonlijk. Naar de pride in Amsterdam ga ik ook altijd, maar daar komen zó ontzettend veel mensen op af, zoveel toeristen ook. In Utrecht is dat minder: je kent de mensen. Voor mij is de Canal Pride een plek waar je 100 procent jezelf kunt zijn en waar iedereen welkom is - gay of niet gay. Dat is, als lesbische vrouw, lang niet altijd het geval.

Als ik uitga in het heterocircuit en ik zoen met een meisje krijg je nog zat opmerkingen naar je hoofd. 'Ik kan je laten twijfelen aan je seksualiteit' of 'Mag ik meedoen?' Niet altijd even fijn, nee. In het gay-circuit, of op de pride, is dat anders. Het hele sfeertje eromheen is meer accepterend en open.

Ook op het gebied van kleding, bijvoorbeeld: je kunt doen en dragen wat je wil. Ik heb het echt gemist de afgelopen twee jaar, dus ik ga het goed vieren zaterdag. Lekker een biertje drinken met een vriendin en dan de stad in: van die ene feestplek naar de andere feestplek. Ik kijk er vooral naar uit om m'n vrienden weer te zien en met zijn allen samen te zijn. Waar ik 's avonds eindig? Bij Janey, een feestje in Tivoli dat alleen voor vrouwen is."

JoEnny Simonis JoEnny Simonis Foto: Marc Bolsius

JoEnny Simonis (51), Miss Gay Holland 2019, staat op de boot van Pink Promiss

"Onze boot vaart voor het eerst mee met de Utrechtse Pride. Met 'onze' heb ik het over Pink Promiss, de stichting waarvan ik lid ben. We hebben onder andere Holland's Best dragqueen, de Miss Gay Holland Verkiezing en Holland's Best Drag Artist in het leven geroepen. Zelf ben ik in 2019 trouwens Miss Gay Holland geworden. Ja, het is fantastisch dat we mee mogen varen, we hebben hier zo verschrikkelijk veel zin in. Voor ons is het ook een uitlaatklep. Alsof je kunt laten zien: 'We hebben corona overleefd, hier zijn we weer!' Een soort bevrijding.

We zijn al zó lang bezig met de aankleding van de boot, nieuwe jurken laten maken, noem maar op. We gaan zaterdag al vanaf 10.00 uur richting de boot en sluiten om half twee aan in de stoet, plek nummer 26 hebben we, mooi in het midden. Het wordt verschrikkelijk leuk. Tijdens de pride voelt de stad als één grote, blije familie. Iedereen doet mee, op onze boot staan evengoed hetero's.

In het echte leven is dat 'happy family' gevoel er láng niet altijd, er is echt nog veel discriminatie. Als ik die mensen langs de kant zo enthousiast zie zwaaien, vraag ik me wel eens af: waarom is het niet elke dag pride? Dat zou het leven een stuk makkelijker maken."

Kay van der Velden Kay van der Velden Foto: Angeliek de Jonge

Kay van der Velden (32), bedrijfsleider in de horeca

"De Utrechtse pride is ooit best wel klein begonnen, met een paar boten en een handvol vrijwilligers. De afgelopen jaren heb ik het zien uitgroeien tot een flink evenement dat niet onderdoet voor de andere grote prides. Eigenlijk ben ik er ieder jaar bij. Het ene jaar op een boot, het andere jaar met een biertje langs de kant.

Dat laatste ga ik dit jaar waarschijnlijk ook doen: wat drinken bij een vriend die langs de gracht woont en dan lekker dansen aan de kade terwijl ik naar de bootjes kijk. 's Avonds pak ik nog een feestje in club Basis, genaamd Rubber.

Voor mij is de botenparade overigens echt het hoogtepunt van de dag. Ik vind het mooi om te zien hoe alle verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn op een bootje, compleet uitpakken en zichzelf laten zien. De politie bijvoorbeeld: die varen ook mee en dragen daarmee echt iets uit, vind ik.

Voor mij heeft de pride echt wel een bepaalde waarde: het is een viering van de erkenning dat je er mag zijn, dat iedereen er mag zijn. Dat zou ik ook willen meegeven aan mensen die voor het eerst naar de pride gaan. Heb veel lol en kijk je ogen uit, want er lopen ontzettend veel kleurrijke vogeltjes rond die dag."