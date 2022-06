Je dochter op laten nemen in een gesloten jeugdinstelling omdat jarenlange lichtere vormen van therapie geen effect hadden. Een nachtmerriescenario voor iedere ouder, dat werkelijkheid werd voor Denise*. Maar wel het beste scenario, want 'hier is ze veilig'. Woensdag vertelde ze haar verhaal aan staatssecretaris Maarten van Ooijen, die een werkbezoek bracht aan gesloten jeugdinstelling Almata in Ossendrecht.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Denise en haar man zagen hun dochter Anouk* in twee jaar tijd veranderen van een vrolijk levenslustig kind in een depressief meisje dat niet meer wilde leven. Opname in gesloten jeugdinrichting Almata in Ossendrecht was de enige optie, omdat daar dag en nacht iemand bij haar kon zijn.

Zelfmoordgedachten

Een beslissing die ingaat tegen alles wat je als ouder wilt, vertelt Denise, een hbo-opgeleide vrouw uit de gemeente Breda, die het verhaal over haar dochter helder en zonder opsmuk vertelt. "Onze dochter is zwaar getraumatiseerd geraakt door dingen die gebeurd zijn, en daardoor erg kwetsbaar geworden. Ze begon zichzelf te snijden en deed diverse zelfmoordpogingen. We konden daardoor nooit weg en haar nooit uit het oog verliezen. Op een gegeven moment kún je niet meer."

Eind 2021 verhuisde Anouk naar Almata, gelegen in de bossen rondom Ossendrecht, waar een kleine vijftig kinderen en jongeren in kleinschalige (maximaal zes bewoners) woongroepen wonen, therapie krijgen, naar school gaan en sporten. En daarnaast 24 uur per dag intensief worden begeleid. "Hier is ze veilig en krijgt ze de therapie die ze nodig heeft", zegt Denise.

Beschadigd

Daarom deed het haar ook zo'n pijn om geconfronteerd worden met een landelijke actie van stichting Het Vergeten Kind om gesloten jeugdinstellingen op te doeken, omdat kinderen daar beschadigd zouden raken. Een actie die in een talkshow werd gesteund door de verantwoordelijk VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie), die aangaf dat hij gesloten jeugdhulp wilde afbouwen.

Denise: "Ik werd door mijn omgeving op die actie gewezen. Dat ik mijn dochter weg moest halen omdat ze daar beschadigd zou raken. Dan voel je je zo'n slechte ouder. Je gaat aan jezelf twijfelen. Maar het is gewoon een ziekte die maakt dat ze zo is."

Kop koffie

Denise klom in de pen en schreef een brief, waarin ze aangaf dat ze graag eens een kop koffie met Van Ooijen zou willen drinken. Omdat ze hem wilde vertellen waarom zij vindt dat er gesloten jeugdzorginstellingen moeten blijven. Voor kinderen zoals haar dochter, die nu veilig is, na jaren aanmodderen met diverse therapieën, wachtlijsten en ouders die haar continu in de gaten moesten houden.

"Dat legt een bom onder je gezin. Ik dacht echt: die man snapt er niks van. Toen ik de brief op sociale media postte, merkte ik dat veel mensen in de jeugdzorg zich daardoor gesteund voelden."

Pleidooi

Diezelfde staatssecretaris kwam woensdagochtend voor een werkbezoek naar jeugdzorginstelling Almata in Ossendrecht. En voor de kop koffie met Denise. Ruim een half uur spraken ze met elkaar en vertelde Denise haar verhaal, met daarin een pleidooi voor centralisering van jeugdzorg als het gaat om crisissituaties. "Er zou centraal moeten worden bekeken welke plek het meest geschikt is voor een kind in een crisissituatie. Dat hoeft niet per se in de regio te zijn, zoals nu het geval is."

Lump sum

Input die Van Ooijen gebruikt voor zijn brief die voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat en waarin hij aangeeft welke kant het volgens hem op moet gaan met de gesloten jeugdzorg. Een denkrichting, zo noemde hij het zelf na afloop van het gesprek met Denise.

"Voor een deel zal gesloten jeugdzorg altijd nodig blijven. Maar de gesloten jeugdzorg zoals we die nu kennen moeten we zoveel mogelijk afbouwen. We moeten kijken of we het traject kunnen verkorten, of dat kinderen eerder naar huis kunnen."

Bij Almata wordt daarmee al geëxperimenteerd. "Bij Almata hebben we te maken met een vooruitstrevende instelling", aldus Van Ooijen, waarmee hij doelt op het feit dat de instelling een lump sum krijgt van de gemeente, en niet wordt betaald per plek, per dag, zoals dat bij de meeste instellingen het geval is. Almata is daardoor vrijer om het geld naar eigen inzicht te besteden. Of centraliseren van de gesloten jeugdzorg het probleem oplost, daarbij zet Van Ooijen zijn vraagtekens. "Je moet oppassen dat het niet te groot wordt."

* Namen zijn in verband met privacy gefingeerd. Echte naam bij redactie bekend.

JeugdzorgPlus in Nederland

In Nederland zijn twaalf gesloten jeugdinstellingen, ofwel JeugdzorgPlus-instellingen, die in totaal 24 locaties voor gesloten jeugdzorg onder hun hoede hebben. Almata in Ossendrecht is een van die instellingen. Indien mogelijk gaan jongeren naar een instelling in hun eigen regio.

Een rechter moet toestemming geven voor plaatsing in een gesloten jeugdzorginstelling. Dit kan alleen bij kinderen die zonder behandeling een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.

Ten opzichte van 2017 is het landelijk het aantal plaatsingen in een JeugdzorgPlus-instelling in 2021 afgenomen met 39 procent. De gemiddelde plaatsingsduur in 2021 bedroeg zes en een halve maand. In 2021 zaten een kleine 1600 kinderen en jongeren in een gesloten jeugdinstelling.

Van de jongeren die in 2021 uit de jeugdzorgPlus-instellingen stroomden ging 42 procent naar een open jeugdhulpvoorziening, 3 procent meer dan in 2020.