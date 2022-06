Het zal je maar gebeuren. Zit je na een drukke werkdag rustig tv te kijken op de bank, wordt je voordeur uit de sponning geramd door een politie-eenheid. Het overkwam Angelo tot zijn grote schrik. 'Die nachtmerrie verdwijnt maar niet uit mijn hoofd.'

Een keiharde knal klinkt in een appartementencomplex. Met een stormram wordt het slot van een voordeur aan gruzelementen geslagen. Schreeuwende agenten en blaffende honden dringen een woning aan de Boompjes in Rotterdam binnen. Buren veren op uit hun stoel. Wat is hier aan de hand?

Het is vrijdagavond als de bewoner en zijn collega, die voor de tv zitten, worden overmeesterd door agenten van een Team Parate Eenheid. Terwijl zijn collega in een stoel in de woonkamer wordt gezet, moet Angelo - die niet met achternaam genoemd wil worden - op zijn knieën en met zijn handen tegen de muur in de gang zitten. "Ik was doodsbenauwd."

Huis overhoop

"Toen ik vroeg wat er aan de hand was, schreeuwden agenten dat ik mijn mond moest houden", vervolgt de onfortuinlijke Rotterdammer, nog altijd niet bekomen van de schrik. "Maar de jongste van hen, die bij mij de wacht hield, legde uit dat er naar een wapen werd gezocht."

Nadat zijn huis overhoop is gehaald en agenten in elk ladekastje, onder het bed en achter het bankstel hebben gekeken, verlaten ze de woning. Zónder wapen, benadrukt Angelo: "Huis is schoon, huis is schoon, hoorde ik agenten in de walkietalkie zeggen."

De bewoner van het appartement zit nu met een vernielde voordeur en tal van vragen: "Waarom wordt er in hemelsnaam bij mij gezocht naar een wapen? Ik ben nog nooit met justitie in aanraking geweest. De enige criminele activiteit in mijn leven, is luisteren naar gangster-rap."

De politiewoordvoerder verklaart dat omwonenden anoniem 112 hebben gebeld vanwege een ruzie in de woning. "Daarbij zou mogelijk een vuurwapen in het spel zijn. De informatie uit het telefoongesprek was voor ons voldoende aanleiding om het huis binnen te vallen. Toch worden de mannen niet meer verdacht van illegaal wapenbezit."

Vrijgezellenfeest

Het Team Parate Eenheid trof dan wel geen wapen aan in de woning, maar wel een kogelhuls, vervolgt de perswoordvoerder. "Dat is een aandenken aan een vrijgezellenfeest van mijn neef", reageert Angelo op de vondst. "We zijn naar een schietvereniging geweest en de huls heb ik als aandenken in het raamkozijn gezet. Dat heb ik de agenten ook verteld."

Hij laat foto's van het betreffende vrijgezellenfeest zien, waarop vrienden met oorbeschermers en veiligheidsbril op aan het kleiduifschieten zijn. Opgevolgd door foto's van zijn opengebroken voordeur. "Wie betaalt de schade eigenlijk? Zowel mentaal als fysiek? Ik ga hier compleet aan onderdoor."

Intussen heeft de Rotterdammer zich ziek gemeld bij zijn werkgever. Sinds de bestorming verblijft hij bij zijn moeder. "Thuis voel ik mij niet meer veilig", verzucht hij. "Donderdag kan ik terecht bij mijn huisarts voor kalmeringstabletten. Dan kan ik eindelijk weer normaal slapen. Telkens schrik ik wakker en zie ik agenten in mijn huis lopen. De nachtmerrie van vrijdag verdwijnt maar niet uit mijn hoofd."

De politiewoordvoerder zegt dat 'de reden van het binnentreden en de afhandeling van de schade die avond duidelijk is uitgelegd aan de bewoner'. "Voor de door de politie aangebrachte schade, kan de bewoner contact opnemen met de afdeling Schadezaken om te kijken of hij in aanmerking komt voor een vergoeding."