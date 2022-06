Welk verhaal geeft uw leven zin? In deze reeks vertellen Trouw-lezers hun zingevingsverhalen. Vandaag Debby Hertsenberg (1971): 'Ik vind het zinvol mijn verhaal te vertellen, want ik ben niet de enige die de macht van de psychiater heeft gevoeld in zo'n situatie.'

"Ik was zestien, toen ik tijdens een vakantie op een avond een café in Vlissingen binnenstapte. Er speelde een band, met een leuke jongen als zanger. Na een tijdje zong hij een liedje, waarbij hij mij aankeek, en ik hem. We hadden intens oogcontact. Na afloop raakten we aan de praat. Hij heette Rob. Bij het afscheid dacht ik: jou zie ik nog wel een keer.

"Ik was zo'n meisje met wie het goed ging. Leren ging me makkelijk af, ik zat op ballet, deed aan badminton, las boeken en werkte als afwasser in een hotel. Het zonnetje in huis. Toch zat er diep in mij een twijfel, een onrust, verdriet. Ik had zeker wel vriendinnen, maar ergens miste ik de aansluiting met hen.

Somber

"Mijn vader had wel door dat ik soms somber was en verdrietig. Hij was lief, maar ik kon niet over mezelf praten. Mijn ouders hadden beiden een zware jeugd achter de rug, en ik wilde hen niet lastigvallen. 'Het komt wel weer goed,' verzekerde ik mijn vader.

"Na mijn vwo-examen ben ik een jaar naar het buitenland gegaan. Tijdens een zomerkamp in Amerika leerde ik een Zweeds meisje kennen, met wie ik toneel speelde. Dit raakte me, ik voelde dat ik in het theater iets van mijzelf kwijt kon. Een niet gangbare taal, buiten de grenzen van het verstandelijke. Het was voor mij belangrijk die taal te leren kennen.

"Terug ik Nederland ben ik Theaterwetenschappen gaan studeren in Utrecht. Tijdens de introductie volgde ik theaterlessen. Ik bloeide op als een roos en ging bij het studententoneel. Al snel bleek de wetenschap te theoretisch voor mij, ik wilde de praktijk in. Ik deed auditie voor verschillende toneelscholen en in Maastricht werd ik aangenomen. Het eerste jaar was een selectiejaar en trots was ik toen ik werd toegelaten tot de opleiding voor dramadocent.

Intense ontmoeting

"Mijn omgeving reageerde enthousiast: nu is duidelijk welke kant Debby op gaat. Helemaal rustig was ik niet, het leek me beroepsmatig een moeilijke weg. Die zomer zag ik tijdens een feestje een jongen binnenlopen, die ik herkende. Het was Rob, van die avond in Zeeland. Hij deed nu Conservatorium. Het was een intense ontmoeting, die mij een soort van rust gaf, ik voelde me diep met hem verbonden. Geïnspireerd door Rob kocht ik een gitaar en probeerde wat te spelen. Uit het niets bleek ik zomaar melodieën te kunnen schrijven.

"Mijn vader heeft geen ouders gehad. Zijn verdriet heb ik altijd gevoeld. Ik schreef spontaan een liedje over hem. Zelf had ik het idee dat het mooi was, en troostend, maar mijn ouders begrepen er niets van dat ik met school stopte om liedjes te gaan schrijven. Ik had geen enkele muzikale bagage. Ik raakte het spoor bijster. Rob kon mij niet helpen, hij was druk bezig zijn eigen leven vorm te geven.

Doodvonnis

"Ik belandde in een psychiatrische kliniek. Die opname leek een doodvonnis, ineens werd er getwijfeld aan mijn geestelijke gezondheid. Ik voelde me gestigmatiseerd, wat tot een tijdelijke breuk met mijn ouders leidde.

"Tijdens de opname leerde ik een man kennen, Mark, een mooie man, kunstschilder, creatief. Toen ik Mark daar ontmoette, dacht ik: wat doen ze in de samenleving met gevoelige mensen. In wat voor cru systeem leven we? Ik wist dat het niet goed met mij ging, maar ik wist ook dat ik niet schizofreen was, zoals de diagnose luidde. Ik vind het zinvol mijn verhaal te vertellen, want ik ben niet de enige die de macht van de psychiater heeft gevoeld in zo'n situatie.

"Na twee maanden verliet ik de kliniek. Ik trok bij Mark in, we woonden vijf jaar samen. Hij kwam uit Limburg en was 45 toen ik hem tegenkwam. Hij worstelde met zijn eigen zijn, waardoor hij vaak geen houvast vond in de maatschappij. Hij hield intens, op een pure manier van de natuur en kunst. Ik leerde op een andere manier tegen het leven aan te kijken dan ik me tijdens mijn jeugd had kunnen voorstellen.

Nuchtere mensen

"Na vijf jaar samenwonen ging het niet meer. Ik keerde terug naar mijn ouders, die mij liefdevol ontvingen. Mijn werkzame leven begon rond mijn dertigste. Ik heb daarna in verschillende sectoren gewerkt. In 2006 kreeg ik een vaste aanstelling als ambtenaar bij de provincie Noord-Brabant. Mijn collega's waren nuchtere mensen. Ik werkte op de afdeling handhaving en kreeg hierdoor een bredere kijk op de wereld. Toch ging het na zes jaar mis, toen onze organisatie deels geprivatiseerd werd, werd het zakelijker. Ik belandde opnieuw in een geestelijke crisis, en raakte mijn baan kwijt.

"Al die jaren bleef Mark aan mijn zijde, ik probeerde hem bij te staan als hij werd opgenomen, uiteindelijk meer dan vijftig keer. In therapie leerde ik met mijn eigen gevoeligheid om gaan. Ik begon gedichten te schrijven. Een maand voor de dood van Mark, in 2018, schreef ik een gedicht over zijn sterven, alsof ik het voelde aankomen.

Vrijheid

"Ik schrijf nu zo'n tien jaar gedichten, treed zo af en toe op. Ik heb meer vrijheid gekregen om de dingen te doen die ik waardevol vind. Het verwondert mij nog steeds hoe woorden, melodieën, onverwacht in mij opkomen. Dat creatieve kanten in mij soms in de schaduw verblijven, en er pas onder de juiste omstandigheden, op een bepaald tijdstip kunnen uitkomen.

"Ik ben blij dat ik mede door goede vrienden niet ben gaan geloven in het beeld dat de psychiatrie van mij schetste. Het onontdekte zit in de mens zelf en je moet altijd blijven vechten voor het licht dat jij in jezelf voelt."

