Klaagmails over je baas per ongeluk náár je baas sturen, een nul te veel op een offerte zetten, black-out tijdens een grote presentatie. Een blunder op het werk is zo begaan. Maar wees er vervolgens wel open over, want daar heeft iedereen wat aan.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Fouten zorgen vaak voor onnodige kosten en een slechte sfeer op de werkvloer, zegt foutenexpert Frank Deuring. Maar we vinden het doodeng om ze toe te geven. Daarom geeft Deuring vanuit zijn eigen bedrijf de FoutenFabriek al jaren lezingen bij ministeries, banken, ziekenhuizen en het mkb om werkenden te leren een positieve draai te geven aan fouten en er meer uit te halen.

Inmiddels is er ook een boek: SuperFalen. Hierin beschrijft Deuring waarom het zo belangrijk is dat we open over onze fouten praten, wat het zo lastig maakt en hoe we het beter kunnen doen.

Waarom is het zo goed om over onze fouten te praten?

"Openheid over fouten maken levert ontzettend veel op voor een bedrijf, voor werknemers maar ook voor managers. Bij veel bedrijven worden fouten onder het tapijt geveegd. Maar dat is het slechtste wat je kunt doen. Als fouten worden gedeeld, worden ze in het vervolg ook niet meer (zo snel) gemaakt. Een blunder is een fantastische kans tot groei."

Wat is de meest gemaakte fout?

"Wat ik vaak voorbij hoor komen zijn mensen die per ongeluk een klaagmail sturen naar degene over wie ze klagen. Soms pakt dat niet goed uit, dan is diegene echt beledigd. Maar soms pakt het ook goed uit. Ik ken een voorbeeld van een manager die heel positief reageerde op de mail die over hem ging. Hij bedankte de afzender en zag het als een kans om dingen te verbeteren binnen het bedrijf.

Mijn grootste blunder is dat ik een blinde mevrouw tijdens een workshop een oefening heb laten doen waar je zicht voor moet hebben. De mensen in de zaal werden super ongemakkelijk, ik schaamde me achteraf kapot. Toen ik het verhaal deelde met een volgende groep, vertelde iemand me dat mensen met een beperking het vaak erger vinden om uitgesloten worden dan het te proberen en dat het vervolgens fout gaat."

Waarom vinden we het vaak zo lastig om fouten toe te geven?

"Op sommige kantoren wordt het maken van fouten afgestraft. Werknemers gaan dan ook goede ideeën voor zich houden, in de angst dat het tegen ze gebruikt gaat worden. Veel mensen zijn ook bang om gezichtsverlies te lijden en uitgelachen te worden door collega's. Mensen willen niet buiten de groep vallen.

Maar het grappige is: mensen vinden het vaak juist dapper als je over een blunder vertelt. Daarnaast werkt het aanstekelijk: als jij een fout toegeeft, stimuleer je anderen om het ook te doen. Hierdoor verbetert de relatie tussen mensen. Je krijgt meer begrip voor elkaar en waardering voor de ander. Dat blijkt ook uit onderzoek: managers die hun fouten toegeven, worden meer gewaardeerd."

Hoe kunnen werkgevers het makkelijker maken om fouten te delen op de werkvloer?

"Door het toegeven van fouten te belonen. Je beloont dan het toegeven, niet de fout zelf. Bedank iemand altijd als diegene over zijn fout vertelt. Je kunt als werkgever ook een vast moment creëren voor het delen van fouten. Ik ken een bedrijf dat wekelijks een koffie verkeerd-momentje heeft. Een foutenrubriek in de nieuwsbrief is ook een optie, of een faalmuur waar alle blunders op gedeeld kunnen worden.

Zo wordt de drempel lager en wordt het vanzelf makkelijker om ook grote fouten te vertellen. Doordat men in de luchtvaart fouten is gaan delen, is vliegen veel veiliger geworden. Een captain vraagt vaak om feedback van de copiloot. Zo wordt het delen van blunders waardoor het écht goed mis kan gaan ook makkelijker."

Veel mensen willen überhaupt het liefst geen fouten maken en hebben last van faalangst. Wat kunnen zij doen?

"Deze angst treedt meestal op bij het proberen van iets nieuws. Mensen zijn er dan van overtuigd dat nieuwe dingen proberen niet goed gaat. Die overtuiging hebben ze ergens in het verleden opgedaan en houden zich daar aan vast. Maar probeer ook eens naar positieve ervaringen met nieuwe dingen te kijken. De dingen waarvan je dacht dat je het niet kon, maar later wel bleek te kunnen. Als je iets heel eng vindt, is het belangrijk dat je gewoon begint."

Hoe doen we dat?

"We denken vaak dat iets helemaal uitgedacht moet zijn voor we eraan beginnen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik volgde voor het schrijven van dit boek een masterclass van schrijver Ronald Giphart, hij zei: 'Heb je geen goede eerste zin, dan begin je toch gewoon bij de tweede zin?'. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in actie kwam.

Bij animatiefilmbedrijf Pixar hebben ze de overtuiging: iets mag slecht zijn voor het goed wordt. Een goed idee ontstaat door te beginnen en daarna te schaven. Bij een brainstorm schiet iedereen op het idee, zonder de bedenker persoonlijk aan te vallen. Ze hebben duidelijke regels. Het is een creatief proces en je mag niet op de persoon gaan zitten. Dit houdt de sfeer goed en gaandeweg wordt het idee steeds beter."

Vind jij zelf nog wel eens wat eng?

"Toen ik parachute ging springen was ik helemaal enthousiast bij het prikken van de datum. Maar toen het bijna zo ver was, kreeg ik ontzettend veel stress. Bij het vliegtuig kon ik alleen maar denken: dit moet ik echt niet doen. Maar zodra je springt, is het echt fantastisch. Zo kun je ook naar enge dingen op je werk leren kijken: achteraf ben je vaak heel trots op jezelf dat je het gedaan hebt."