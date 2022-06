Pieter Groenemeijer uit Gouda onderzoekt extreme weersomstandigheden in Europa. Het vereist veel kennis om te kunnen voorspellen wanneer en waar precies een zware onweersbui, tornado of hagelbui met grote stenen losbarst.

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

"Ik bestudeer extreme weersomstandigheden die in Europa voorkomen. Ik probeer ze te begrijpen om vervolgens te kunnen voorspellen waar en wanneer ze voorkomen. Ik probeer ook de samenhang met klimaatverandering daarin mee te nemen."

Wat zijn voor u extreme weersomstandigheden?

"Dat zijn zeer zware onweersbuien met hagelstenen van 2 centimeter of groter of met tornado's of windstoten van meer dan 90 kilometer per uur. Meestal is er wateroverlast. Er wordt ook weleens gesproken over een waterhoos of windhoos, maar dat is hetzelfde als een tornado."

Komen die verschijnselen vaak voor in Europa?

"Bij tornado's denken we al gauw aan Amerika. Daar wordt het al lang systematisch bijgehouden en onderzocht. In Europa deden we dat nooit. Er werd gedacht dat het zelden voorkomt. Maar op een conferentie in 2000 kwamen meteorologen met interesse in hagel en onweer bij elkaar. Zij noemden allemaal voorvallen die ze in Europa hadden waargenomen. De een had het over een grote slurf die uit zware wolken kwam, de ander over een hagelbui met stenen van 13 centimeter doorsnee. Het blijkt dus helemaal niet zo zeldzaam in Europa. In Amerika zijn er gemiddeld 1200 tornado's per jaar. In Europa nemen we er nu 300 per jaar waar."

Hoe neemt u deze extreme weersomstandigheden waar?

"In 2006 is het ESSL (European Severe Storms Laboratory, red.) opgericht. Die houden een database bij van gevaarlijke weergebeurtenissen in Europa. De meeste gegevens daarvoor komen niet van weerstations, want die staan te ver van elkaar om alle extreme weergebeurtenissen waar te nemen, want extreem weer is vaak zeer lokaal. Daarom hebben we ook mensen nodig die waarnemingen melden."

Hoe ontstaat onweer eigenlijk?

"Daarvoor moeten enkele factoren samenkomen. Er moet laag in de atmosfeer voldoende vocht in de lucht zijn. Warme lucht kan veel vocht vasthouden. Vervolgens moet de temperatuur sterk afnemen met het toenemen van de hoogte. Dan is er veel potentiële energie. Dat noemen we cape. Dan moet de wind ook nog toenemen met de hoogte. In dat geval kunnen zware buien ontstaan die grote hagel en tornado's kunnen veroorzaken."

Ontstaat er altijd onweer als er veel potentiële energie in de onderste luchtlaag is?

"Nee. Dat maakt het voorspellen van extreem weer zo lastig. Als de hogere luchtlaag droog is, kan de lucht met veel potentiële energie er moeilijk doorheen breken. Maar als het er toch doorheen breekt, dan ontstaat er hevig onweer. Die situatie komt steeds vaker voor in het zuidwesten van Europa: er is minder vaak onweer, maar als het ontstaat is het heviger. In Italië zien we juist steeds meer onweer dat ook nog een stuk zwaarder is."

Kunt u al een trend waarnemen en een verband leggen met klimaatverandering?

"Daarvoor is de periode dat we gegevens verzamelen nog te kort. Er is wel een toename van het aantal meldingen, maar dat kan ook komen doordat meer mensen enthousiast zijn en meldingen doen. We moeten dus vooral van weer- en klimaatmodellen uitgaan. In Nederland is het aantal onweersbuien de afgelopen 40 jaar gelijk gebleven. De cape neemt wel toe, dus de buien zijn vaker zwaar."

Hoe is de interesse in extreem weer ontstaan?

"Toen ik vier jaar oud was, heb ik een half jaar in Mexico gewoond. Daar kan het enorm onweren. Wellicht is daar de interesse ontstaan. Het zijn onwaarschijnlijke gebeurtenissen waar ik vat op probeer te krijgen. In 2002 zijn we als studenten van het Tornado Team Utrecht naar de Verenigde Staten geweest. Toen werd duidelijk dat we met onze kennis over extreem weer in Europa ver achterliepen op de Verenigde Staten. Daarop is ESSL opgericht."

Waarom zitten de verwachtingen voor extreem weer er vaak naast?

"Bij extreem weer moeten veel omstandigheden samenkomen. Om extreem weer goed te kunnen voorspellen gebruik je vaak meerdere simulaties van weermodellen. Het hangt ook af van heel kleine verschillen. Zwaar weer dat wij in de Benelux hebben, ontstaat vaak in Zuidwest-Europa. Als er ergens in Frankrijk op 5 kilometer hoogte een meter per seconde meer of minder wind staat, kunnen de weermodellen er al naast zitten. Of als de lucht met veel cape al in Noord-Frankrijk tot onweer leidt, dan heeft die alle cape opgegeten. Dat maakt het lastig om onweer in de Benelux te voorspellen. Het voorspellen van extreem weer is een specialisme. Voor weerkundigen zijn mist, gladheid en zwaar onweer hun ergste nachtmerries. Doordat het weinig voorkomt, kunnen ze ook maar weinig ervaring opdoen. Wij geven daarom cursussen."

Maar voor de weersverwachtingen zijn tegenwoordig toch goede geautomatiseerde modellen?

"Als je een weersverwachting helemaal geautomatiseerd doet, dek je toch niet alles af. De weermodellen geven in onweerssituaties vaak verschillende scenario's aan. Pas achteraf weet je welk model de beste voorspelling had, maar daar kun je niet op wachten als de situatie zich al ontwikkelt. Goede meteorologen begrijpen waarom de buien zich op een bepaalde manier ontwikkelen en kunnen hun verwachting aanpassen. Ze moeten daarvoor begrijpen hoe cape, windsnelheden en degelijke de buienontwikkeling bepalen. Vroeger had elke weerdienst in Europa zijn eigen index, een getal dat uit weermodellen of metingen met weerballonnen werd berekend en de kans op onweer aangaf. Maar zo'n index was een black box: als het weer zich anders gedroeg dan de index aangaf, begreep je niet waarom."

Wat betekent wetenschap voor u?

"In mijn vakgebied hebben we het over scientific forecasten. Dus niet blind vertrouwen op weermodellen of een index, maar kijken naar de hoeveelheid vocht en energie in de lucht en begrijpen welke processen er in de atmosfeer daardoor ontstaan."