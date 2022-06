92 jaar oud is hij, Lex van Rijn. Maar zo gedraagt hij zich niet. Zeilen en zelfs waterskiën - 'met een kilometertje of vijftig per uur' - houdt hem jong. 'Ik ben een apart geval.'

Met gespleten ogen tuurt Lex over het water, voorop in een sloep, als zijn zoon Guido ons naar een aantal kleine maar snelle zeilbootjes vaart. In de Kagerplassen wijst de negentiger naar de Bunschoter Botter die in de verte ligt. "Een Nederlands type vissersboot. Deze komt uit 1886 en heb ik zestig jaar geleden gekocht toen-ie uit de visserij kwam. Dat is mijn favorietje. Fantastisch om mee te zeilen."

Tien jaar eerder, toen Lex 22 jaar was, begon hij al zijn eigen zeilschool. Afgelopen weekend werd het zeventigjarig bestaan groots gevierd. En dat terwijl hij eigenlijk begon als gymleraar. "Maar tijdens de schoolreisjes of werkweken vond ik het leuk om te zeilen met leerlingen. Daar wilde ik in verder gaan. Met, nou, meer dan vijf boten waren het niet, begon ik hier in de Kaag. Dit zijn een van de mooiste plassen van de Randstad."

Waterskiën

Nu dobberen er zo'n zeventig boten bij De Kaag Academy, om over surfboards, kano's en flyboards nog maar te zwijgen. Daar is Guido nu de baas van. Maar Lex is nog zeer betrokken en zelfs nog regelmatig op het water te vinden. Zijn passie: waterskiën.

"Met een kilometertje of vijftig per uur. Dat haal je wel. Of ik het spannend vind? Mwoah, wat heet spannend. Ik geloof altijd in mijzelf dat ik blijf staan. Ik merk wel dat het mij een hoop kracht kost om mezelf op te trekken. Maar hé, kijk eens", zegt hij terwijl hij met zijn hand op z'n bovenarm slaat en in lachen uitschiet.

"Ik ben altijd een echte skifanaat geweest, daarom vind ik dit ook zo leuk. In de wintermaanden valt het werk hier stil. In het Oostenrijkse Kitzbühel ben ik opgeleid tot skileraar. In de winter wordt lesgegeven in de bergen, in de zomer weer op het water."

Botter

Je kunt haast stellen dat Lex net zo vaak een schoen om zijn voet heeft gewikkeld dan dat er twee lange latten onder vastgeklikt zitten. Het houdt hem fit. Eenmaal aangekomen bij de zeilboten, klimt Lex dan ook zonder problemen in de kleine zitruimte. "Dit blijft zo leuk", lacht de kwieke man meteen vrolijk, als hij het bootje soepel van links naar recht stuurt en zijn zeil in de wind heeft weten te zetten. Hij kan het niet laten om even richting zijn trots, de Bunschoter Botter, te varen.

Het onderhoud van deze historische boot neemt hij zo goed als helemaal voor zijn rekening. Zoon Guido vertelt: "Die zet hij zelf in de lak. Hij doet nog steeds veel klusjes. Weet je, ik zie het ook niet meer veranderen. Toen hij tachtig was zei hij: als ik negentig ben stop ik er echt mee. Nu is hij nog steeds van 's ochtends tot 's avonds bezig. En hij stopt ook niet als het zes uur is geweest. Na het eten gaat hij weer verder."

'Zeilschoolhuwelijken'

Hetti, de vrouw van Lex, vertelt in de woonkamer vol trots over het levenswerk van haar echtgenoot. "Afgelopen weekend was het zeventig jaar geleden dat de zeilschool opgericht is. Er zijn meer dan duizend mensen langs geweest op dit jubileum. Ik zag toen pas hoeveel 'zeilschoolhuwelijken' er hier ontstaan zijn, haha! Mensen vinden dat Lex sociaal gezien heel belangrijk in hun leven is geweest."

Voor Lex - bijna iedereen schat hem ongeveer vijftien jaar jonger - is dat het grootste compliment wat hij kon krijgen. "Hier komen regelmatig kleinkinderen van mensen die hier vroeger rondliepen. Wij zijn al drie generaties druk! Zo lang ik dit kan, ga ik door. Ik wíl het ook helemaal niet missen."