Biologisch voedsel voelt gezond en is beter voor mens, dier en de planeet, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Wat krijg je terug voor je extra geld?

Biologische versproducten zijn gemiddeld tussen de 30 en 40 procent duurder dan de niet-biologische variant, berekende marktonderzoekbureau GfK. Biologisch is duurder omdat bij de productie beter wordt gezorgd voor dier, aarde en mens. Zo is het proces beter voor de bodem en biodiversiteit. De biologische groenten krijgen meer tijd om te groeien en biologisch gehouden dieren leven langer en krijgen meer ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen. Daardoor is er vaak meer arbeid, tijd en ruimte nodig om voedsel te produceren. Dus je betaalt meer, maar draagt ook bij aan een betere wereld. De prijzen van biologisch voedsel verschillen nogal per categorie.

1. Groente en fruit: omschakelen is lastig voor de boer

Groente en fruit is een stuk duurder als je kiest voor biologisch. Een paprika kost op dit moment 1 euro, de biologische variant 1,60 euro. Voor een avocado betaal je 1,20, voor de biologische 1,50. Dat komt doordat de telers geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ze verwijderen onkruid met de hand en dat kost mankracht. Daarnaast creëert de boer veel biodiversiteit op de akker, zodat schadelijke insecten natuurlijke vijanden hebben. Verder is het risico hoger op beschadiging van planten door beestjes of schimmel. Zo kan een deel van de oogst verloren gaan. Hoeveel duurder biologisch daadwerkelijk is, is afhankelijk van het seizoen. Binnen het seizoen valt het prijsverschil mee.

Het marktaandeel biologisch is in de categorie groente en fruit nog niet zo groot, concludeert onderzoeksbureau GfK. "Slechts 2,4 procent van alle bananen die worden verkocht zijn biologisch'', zegt GfK-onderzoeker Norman Buysse. "Bij tomaten geldt dat voor 2 procent. Bij andere groente- en fruitsoorten is het aandeel biologisch nog kleiner.''

"Omschakelen is lastig voor een boer'', zo verklaart woordvoerder Joyce van den Bos van biologische belangenorganisatie Bionext dat lage marktaandeel. "De eerste twee jaar dat je biologisch teelt, mag je de oogst nog niet als biologisch verkopen. Je doet dus wel al het werk verrichten, maar krijgt nog niet de hogere prijs. Je moet dus echt investeren om over te stappen op biologisch telen.''

2. Vlees: extra betalen voor een goed dierenleven

Ook bij populaire vleesproducten is het prijsverschil tussen wel of niet biologisch groot. Biologische kipfilet kost bij de supermarkt twee keer zoveel als de normale variant. "Voor biologisch vlees betaal je tussen de 40 en 50 procent meer'', beaamt Buysse. Voor die extra investering weet je zeker weet dat de dieren die je eet ook een goed leven hebben gehad. "Een biologisch dier krijgt veel ruimte en de gelegenheid zo veel mogelijk natuurlijk gedrag te vertonen'', legt Van den Bos uit. "Kippen kunnen vrij uitlopen en hebben plekjes in de schaduw, waar ze van houden. Varkens kunnen wroeten in de modder en koeien lopen buiten in de wei. Ook krijgen biologisch geteelde dieren alleen biologisch voedsel.''

3. Zuivel: weinig prijsverschil

Bij zuivel valt het prijsverschil tussen de biologische en niet-biologische variant alleszins mee. De biologische halfvolle melk van het Albert Heijn-huismerk heeft dezelfde prijs als de normale. Bij de kwark van het huismerk is er wel flink prijsverschil: 1,89 versus 1,09. Bij de magere yoghurt scheelt het slechts 10 cent op een liter.

Volgens GfK is biologische zuivel rond de 15 tot 20 procent duurder. "Supermarkt Plus heeft zelfs het huismerk melk omgezet naar biologisch, zonder de prijs te verhogen'', zegt Van den Bos. "Als je kiest voor biologische zuivel krijg je melk en yoghurt van biologische koeien, die bijna altijd buiten lopen. Dat zorgt voor goede bemesting van de grond en daardoor een vruchtbare bodem. De koeien eten alleen biologisch voer. Aan de zuivel mogen geen synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan vanillevla. Die is gemaakt met echt vanille.''

4. Graan, noten en broodbeleg: goed voor de bodem en biodiversiteit

"Graan is een rustgewas voor de bodem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardappels'', legt Van den Bos uit. "Bij het oogsten hoef je de bodem niet te doorwoelen, maar laat je bodemstructuur intact, wat goed is voor het bodemleven. Graan maai je af en hoeft niet gerooid te worden. Bij biologisch graan worden bovendien geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt, wat ook goed is voor de bodem.''

Van het biologische graan worden bijvoorbeeld brood en ontbijtgranen zonder kunstmatige toevoegingen gemaakt. "Om ervoor te zorgen dat het brood niet snel droog wordt, is het productieproces ingewikkelder. Daarom is biologisch brood rond de 40 à 50 procent duurder. Dat geldt ook voor ontbijtgranen. Maar als je normaal dure granola koopt, kun je kiezen voor biologische basismuesli of havermout en er zelf noten, fruit en honing aan toevoegen. Dat is goedkoper.''

Noten, zuidvruchten en broodbeleg zijn duurder in de biologische variant. De biologische abrikozenjam van Zonnatura kost 3,59 euro, die van het Albert Heijn-huismerk 2,09 euro en die van Bonne Maman 3,19 euro. "Ze worden anders bewerkt'', legt Van den Bos uit. "Daarom zijn niet-biologische abrikozen bijvoorbeeld oranje en is de biologische variant bruin. Het prijsverschil is groot, maar de boer heeft net als bij andere gewassen meer werk en meer ruimte nodig.''

Waar is biologisch het goedkoopst?

Supermarkten zijn over het algemeen goedkoper volgens Van den Bos. "Die hebben meer inkoopkracht en kunnen zo een betere prijs bedingen. Ook kunnen ze genoegen nemen met een lagere marge op producten, omdat ze op andere niet-biologische producten een hogere marge kunnen maken. Speciaalzaken hebben dat voordeel niet, maar daar heb je wel een uitgebreid assortiment. Alles in de winkel is biologisch, dus er is veel meer keuze. Ook is de kennis van medewerkers groot en kunnen ze je helpen en adviseren. Let in de supermarkt op het biologische logo met het groene blaadje om zeker te weten dat je een biologisch product koopt.''