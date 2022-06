Met vijf zo goed als uitverkochte shows in de Ziggo Dome laat Armin van Buuren zien nog altijd tot de top te behoren. Hoe lukt hem dat in een wereld waarin je zo goed bent als je laatste plaat en waarin je jezelf steeds weer opnieuw moet uitvinden? 'Als hij een studio binnenloopt, wordt iedereen vanzelf blij. Dat is onderdeel van zijn succes.'

Gevraagd hoe het kan dat Armin van Buuren na al die jaren nog altijd aan de top staat, noemt zakenpartner Maykel Piron (47) meerdere factoren: keihard werken, talent en met beide benen op de grond blijven staan. "Ik heb nog nooit een artiest gezien die zo hard werkt. Hij heeft bijna 1100 radioshows gemaakt en mist er nooit een. Als hij ziek is, neemt hij toch die twee uur op. Armin is daarin uniek, anders dan andere artiesten. Ook klikt hij heel makkelijk met andere mensen. Als hij een studio binnenloopt, wordt iedereen vanzelf blij. Dat is onderdeel van zijn succes."

Mentor

Als veertienjarige scholier op het Stedelijk Gymnasium in Leiden ging al het geld dat Van Buuren verdiende met zijn krantenwijk op aan platen en maakte hij met de computer van zijn moeder zijn eerste dancemuziek. Die stuurde hij naar zijn idool, 'mentor' en dj Ben Liebrand, die hem voorzag van advies om zelf muziek te produceren.

In het derde jaar van zijn rechtenstudie gaf Van Buuren zijn eerste optreden in de Leidse studentendiscotheek Nexus. Ondanks dat hij in zijn studententijd al veel met muziek bezig was en in Engeland zijn eerste hits met trancemuziek scoorde, rondde hij zijn studie aan de universiteit af en werd meester in de rechten.

Piron weet nog dat hij in die tijd naar het ouderlijk huis van de producer kwam om een remix op te halen voor het platenlabel waar hij toen voor werkte. "Ik zat daar met zijn moeder aan de thee", herinnert Piron zich. "We hebben daarna altijd contact gehouden en in 2003 Armada opgericht." Het bedrijf, dat Piron met Van Buuren en David Lewis begon, heeft samen met zusterbedrijf Cloud 9 Music nu 150 mensen in dienst, verdeeld over Amsterdam, Laren, New York en Londen.

Verschillende stijlen

Inmiddels staat de 45-jarige Van Buuren al twee decennia aan de top van de dancemuziek. Van zijn radioshow A State of Trance zijn inmiddels zoals gezegd bijna 1100 afleveringen verschenen, hij werd vijf keer verkozen tot beste dj van de wereld (2007, 2008, 2009, 2010 en 2012), behoort al twintig jaar tot de top vijf van de wereld en scoort nog altijd hit na hit.

Piron zegt dat Van Buuren altijd binnen de 'verschillende stromingen' in de dancemuziek platen heeft uitgebracht. "Maar als je bij mensen gaat rondvragen, zullen ze altijd de commerciële platen zoals Blah Blah Blah en This Is What It Feels Like noemen", zegt Piron. "Terwijl hij altijd heeft geflirt met verschillende stijlen. Zijn hart ligt bij dancemuziek in de breedste zin van het woord." Zelf zegt Van Buuren daar altijd over dat hij geen gevangene van zijn eigen stijl wil zijn.

Dat bewees Van Buuren, die doorbrak met trance maar de laatste jaren vaker het genre van Martin Garrix en David Guetta draait (Electronic Dance Music, oftewel EDM), in maart op het Ultra Music Festival in Miami. Daar draaide hij tot grote verrassing van veel bezoekers samen met techno-dj Reinier Zonneveld (31) een technoset. De twee brachten ook eerder dit jaar met We Can Dance Again een plaat uit.

Speedy J

Zonneveld, voor wie Van Buuren een inspiratie is, zegt dat hij 'een van de beste producers' is waar die ooit mee heeft samengewerkt. "Ik heb door onze samenwerking echt nieuwe dingen geleerd", zegt hij. Dat hij zelden technoplaten maakt, daar zegt Zonneveld weinig van te hebben gemerkt. "Eigenlijk was ik blij verrast, hij kwam met tracks van Speedy J aanzetten. Oude en rauwe platen. En hij draait soms echt wel techno in zijn sets."

Dat Van Buuren opeens met een technoset op de proppen kwam in Miami, is voor kenners geen verrassing. De populariteit van EDM is tanende en techno heeft op het moment de wind in de zeilen. Zonneveld vulde afgelopen editie van Amsterdam Dance Event met technofeest Awakenings in zijn eentje de Ziggo Dome. Maar of Van Buuren op technofeesten geaccepteerd zal worden als artiest, blijft de vraag.

"Veruit de meeste mensen vonden onze samenwerking leuk", zegt Zonneveld. "Het is toch iets onverwachts. Maar er zijn ook altijd zuurpruimen die het niks vinden omdat ze hem te commercieel vinden. Maar dat zal je altijd houden."

Vrijheid, blijheid

"Wat Armin heeft gedaan is echt groots", zegt journalist, muziekwetenschapper en producer Gert van Veen. Hij schreef eind jaren tachtig als eerste over housemuziek. Van Veen zegt muzikaal geen groot fan te zijn van Van Buuren ('niet helemaal mijn ding'), maar wel veel respect voor hem te hebben. "Je ziet dat veel dj's uit de EDM nu hun focus naar de techno verschuiven", zegt hij. "Armin doet dat nu ook een beetje."

Of technofeesten op Van Buuren zitten te wachten, vindt hij lastig in te schatten. "Maar als je een goede plaat hebt, staat iedereen er gewoon op te dansen. Of het nou van hem is of niet. En als je Armin van Buuren op Awakenings neerzet, dan zal het publiek dat niet verwachten. Maar waarom niet? Wat mij betreft is het vrijheid, blijheid en moet iedereen muzikaal zo veel mogelijk dingen doen."

Piron denkt stiekem al verder en ziet van Buuren meerdere uitstapjes naar techno maken: "Als Armin nu gevraagd wordt om op Awakenings te draaien, dan slaat hij dat denk ik niet af. Ik denk dat nu alles kan."