Het gastgezin Van Scharrenburg uit 's-Heerenberg is helemaal van slag als drie Oekraïense vluchtelingen van het een op het andere moment hun stacaravan verlaten. Er wordt even gedacht aan ontvoering, maar moeder, zoon en dochter bleken zelf weg te willen. De manier van het vertrek mist zijn uitwerking niet.

Het is dinsdag 17 mei, eind van de middag. Marcello, de twaalfjarige zoon van Marcel en Erna van Scharrenburg, is alleen thuis. Hij hoort gebonk en stemmen. Dat is op zich niet zo gek, want naast het huis staat een caravan waar al zes weken een Oekraïense vrouw en haar twee kinderen verblijven.

Toch vertrouwt Marcello het niet. Als hij gaat kijken bij de caravan is de deur dicht en hoort hij een mannenstem. Snel haalt hij de buurman, waarna er een man de caravan uitkomt en binnen no-time met piepende banden wegrijdt mét het Oekraïense gezin.

112 bellen

Marcello belt meteen zijn ouders Erna en Marcel, die op hun beurt 112 bellen. De politie kan echter niet veel doen: de vluchtelingen zijn weg en de familie moet aangifte doen van ontvoering. Marcello, die zegt uitgescholden te zijn door de man, is helemaal overstuur: "Ik heb die nacht niet geslapen."

De afgelopen week wordt de familie Van Scharrenburg steeds meer duidelijk. De man die het gezin ophaalde, was daar op verzoek van welzijnstelling Welcom, die contact heeft met alle vluchtelingen die ingeschreven zijn in de gemeente.

Van ontvoering is geen sprake, geeft de politie aan. De Oekraïense vrouw heeft bij Welcom aangegeven naar een gemeentelijke opvanglocatie te willen verkassen. 'Wij hebben gekeken of er plek is in een van onze locaties en dat was het geval', aldus de gemeente. 'Wij hebben aan haar wens gehoor gegeven.'

Ruimte om Oekraïens gezin op te vangen

De familie Van Scharrenburg verhuisde twee jaar geleden van Duiven naar 's-Heerenberg en zit sindsdien in een verbouwing. Anderhalf jaar woonden ze in de stacaravan naast het huis, inmiddels wonen ze in hun beoogde droomhuis.

Als de oorlog in Oekraïne uitbreekt en Erna en Marcel op Facebook een oproep voor gastgezinnen zien, twijfelen ze niet. Een dag later halen ze in Diemen een vrouw en haar zesjarige dochter en vierjarige zoon op. Zes weken lang verblijven de drie in de stacaravan, maar zijn ze ook veel in het huis ernaast te vinden. Dat begint al 's ochtends vroeg. Marcel: "Om 7.00 uur stonden de kinderen aan de deur te rammelen. Dan ging mijn vrouw boterhammen voor hen smeren. Weet je wat ze eten op een dag? Een kilo kipfilet, twee kilo bananen en de aardappelen waren ook niet aan te slepen."

Marcel van Scharrenburg in de stacaravan, waar onder meer een televisie beschadigd werd achtergelaten. Foto: Theo Kock Marcel van Scharrenburg in de stacaravan, waar onder meer een televisie beschadigd werd achtergelaten. Foto: Theo Kock

Weg zonder overleg

Het vertrek hakt erin bij Marcel en zijn gezin. "Ik snap niet dat het zo heeft kunnen lopen", zegt de man des huizes. "Ik heb vaak genoeg gezegd: als je weg wilt, zeg het dan. Even goede vrienden. Maar dat ze dan zonder overleg worden weggehaald op het moment dat mijn vrouw en ik aan het werk zijn? Dat heeft heel veel invloed gehad op ons gezin."

Over de reden van het vertrek en de manier waarop wil de gemeente Montferland niets zeggen, mede in verband met de privacy van betrokkenen. 'Vooropgesteld: een vluchteling uit de Oekraïne is vrij om te gaan en te staan waar hij/zij wil'.

Voor Marcel is het gissen. De gemeente bevestigt dat het leefgeld van de vluchtelingen gestort was op de rekening van de Van Scharrenburgs, omdat de vrouw nog geen Nederlandse bankrekening kon openen. Was het dan een centenkwestie? Daar wil Marcel niets van weten. "Wij hebben gewoon geld afgedragen en op advies van de gemeente alleen boodschappengeld ingehouden omdat we altijd samen aten. We hebben echt geen verkeerde bedoelingen gehad, ik heb het geld ook helemaal niet nodig."

Tablet en laptop meegenomen

Vader Marcel vindt het onbegrijpelijk hoe de stacaravan is achtergelaten. Een tablet en laptop, die via via waren geregeld voor het Oekraïense gezin, zijn meegenomen, evenals wat speelgoed van zijn zoon en dochter. De deur van de caravan is ontzet, de televisie is beschadigd en kabeltjes en touwtjes zijn losgetrokken van lampen.

De groep vrijwilligers die de vluchtelingen uit Oekraïne heeft laten komen en die vervolgens koppelt aan gastgezinnen, belooft dat alles wat aan de familie Van Scharrenburg toebehoort weer terugkomt.

Gek met de kinderen

Als Marcel de vraagt krijgt of hij het gezin mist, houdt hij het niet droog. "Ik mis met name de kinderen. Als ik terugkwam van het werk, hingen ze al om mijn nek voordat ik de bus uit was. Ze zijn meerdere keren mee geweest naar familie en vrienden, we hebben een uitje naar de dierentuin gehad en waren op 5 mei in Wageningen. Voor die kleine heb ik nog een zandbak in elkaar gezet. We hadden een hele goede band met ze."

Nu is de familie Van Scharrenburg toe aan rust. "We laten woensdag de stacaravan ophalen. We zijn er helemaal klaar mee."

En bananen en kipfilet komen voorlopig het huis niet meer in.

Het gezin uit Oekraïne verblijft in een van de gemeentelijke opvanglocaties van Montferland. heeft via verschillende instanties geprobeerd contact te leggen met het gezin, maar dat is niet gelukt.