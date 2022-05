Wist je dat er onder de Vogel Rok een kelder zit? Vól met spullen die half Nederland zou willen hebben, maar nooit zal krijgen. Het is de échte schatkamer van de Efteling en verboden terrein. Tot nu. Want de deur ging voor het BD (heel eventjes) op een kiertje.

De pratende Sprookjesboom in je achtertuin. Een bobslee als bed. Een dansende waterlelie in je vijver en Roodkapje bij de voordeur. Daar zouden veel mensen best wat geld voor over hebben.

En toch zou het ze nooit lukken. Tenminste, niet voor de echte authentieke spullen met Efteling-stempel. Want 'Efteling is toegepaste kunst' zeggen ze zelf. Niet voor de plebs en al helemaal niet bestemd voor de handel. "Toen iemand zo'n twintig jaar geleden vroeg of wij de molen van de oude traptreintjes 'terug wilde kopen' voor vijftienduizend euro was de maat vol. Hoezo stond die zomaar bij iemand in de tuin in Kaatsheuvel? Dat zijn ónze spullen. En daar blijf je vanaf." Dat moest anders. En daar gingen Eftelings architectonisch ontwerper Ronald Donkers met een aantal collega's voor zorgen.

Vijf stenen traptreden naar beneden. Een dichte groene deur. 'Rekwisietenmagazijn' staat er op. Een sleutel. Niemand in de buurt. Door de spleet piept meteen al de eerste knalrode Carnaval Festivalneus. Een grote kroon die ooit op een kikker stond en een hele verzameling paarden waar duizenden kinderen rondjes op reden. De troon van de keizer. De kroon van Koning Oberon uit Droomvlucht. De vlag van de draaimolen Polka Marina en Pardoes in vele soorten en maten. Allemaal voorzien van papieren labeltje met nummer. Betonnen muren, stalen stellingskasten, tl-verlichting. Er glimt wat water op de vloer. "Wordt aan gewerkt."

Ooit te zien voor miljoenen, nu verstopt onder de grond

De rustplaats van oude Efteling-objecten is een muffige kelder. Het is erfgoed dat ooit te zien was voor een miljoenenpubliek, verstopt onder de vloer. Een geschiedenis die, dankzij het (op dinsdag 31 mei precies) zeventigjarig bestaan van het attractiepark, meer en meer plek inneemt. Want steeds vaker moeten er items worden vernieuwd, maar de nostalgie blijft. "Je ziet dan misschien een betere versie van Roodkapje. Met meer techniek en meer details, maar de oude zal nooit verdwijnen."

En zo werd dat magazijn onder de Vogel Rok een steeds grotere schat. Een kamer vol bijzondere items, verstopt voor het grote publiek - want hoezo is Roodkapje hol van binnen?! "De betovering van het sprookje moet altijd blijven bestaan."

Een glimp in het magazijn waar de spullen zich steeds meer opstapelen. Wie herkent wat? Foto: Marc Bolsius Een glimp in het magazijn waar de spullen zich steeds meer opstapelen. Wie herkent wat? Foto: Marc Bolsius

Nummer 0427 - oftewel de slak van de monorail bij het Volk van Laaf. Pasgeleden werden ze vernieuwd, deze mocht in het magazijn blijven. Foto: Marc Bolsius Nummer 0427 - oftewel de slak van de monorail bij het Volk van Laaf. Pasgeleden werden ze vernieuwd, deze mocht in het magazijn blijven. Foto: Marc Bolsius

Uniek krijgt een plekje; de rest wordt vernietigd

Twintig jaar geleden begon hij en de rest van het nieuwe vijfkoppige erfgoedteam met het professionaliseren van het archief, toen al vijftig jaar oud. Want spullen waren niet alleen te mooi om weg te gooien, ze werden ook bewaard om later her te gebruiken, als inspiratiebron, om tentoon te stellen (de Efteling heeft ook een eigen museum) of uit te lenen aan Villa Pardoes of het Anton Pieck Museum. Dat moest uiterst zorgvuldig vond het nieuwe team.

Elk bijzonder en uniek item (dat de Efteling zelf maakte), krijgt een plekje. De rest wordt vernietigd om zo nog een 'traptreintjesincident' te voorkomen. Met succes. Nooit was er meer iets te vinden op Marktplaats. Ja. De boutjes van de Python en het hout van de Pegasus. Maar dat regelde de Efteling zelf.

"De échte iconische Efteling-spullen zijn niet te koop", aldus Donkers die samen met zijn Erfgoedbeheer-collega's altijd het park afstruint op zoek naar schatten. "Komt er een nieuw project of wordt er iets vervangen? Dan gaan we eerst kijken wat er wel en wat er vooral niet weggegooid mag worden. Pas daarna begint het verwijderen en vernieuwen."

De kelder, een grote opslag (ergens in Tilburg) én een bedrijfsarchief

de Efteling maakt unieke dingen. Het is erfgoed dat ze niet kúnnen wegdoen. Hebben ze ook nooit gedaan. Al sinds de oprichting wordt er met zorg omgegaan met de spullen. Het magazijn onder de Vogel Rok is maar een van meerdere plekken waar dingen worden bewaard.

Er is ook nog een bedrijfsarchief (met o.a alle tekeningen van Anton Pieck) en een grotere opslag "ergens in Tilburg", waar meer ruimte is voor de grotere iconische items. De discussie rondom het Spookslot kwam dan ook als een totale verrassing. "Hoezo zouden wij geen rekening houden met de nostalgie van het slot? Wij waren al maanden bezig met een bewaarplan. Dat gedacht werd dat het zomaar tegen de vlakte aan zou gaan was absurd".

Alles van het Spookslot wordt bewaard vertelt de architect. Op papier, omdat het volledig wordt gedocumenteerd. Maar ook fysiek. "Wat we eventueel kunnen hergebruiken zal weer in perfecte staat worden gebracht." De rest gaat richting kelder.

Nog altijd Anton Pieck, maar dan met meer details

Wordt het er wel nóg krapper. Het is nu al een uitdaging om het einde van het magazijn te bereiken. De stellingkasten lagen jaren geleden al vol. Items blijven zich opstapelen. "We bewaren het niet alleen omdat we dat leuk vinden. Ook omdat we het niet willen vergeten", legt Donkers uit. Want die verouderde Roodkapje? Die moest misschien een nieuw jasje, maar geen ánder jasje. "Het wordt bewaard zodat we het precies weer kunnen namaken, met betere technieken maar in dezelfde stijl. Die Anton Pieck-stijl die nog steeds de leidraad is in de Efteling. Tot in de details."

Hoe zit dat dan met de Kannibaal? En met de poppen in Carnaval Festival met neusringen en spleetogen? Die moesten vooral níet nagemaakt worden. "En toch hebben we ook die bewaard. Het is onderdeel van erfgoed."

De deur gaat weer dicht. De sleutel wordt omgedraaid. Boven wordt geschreeuwd. Vogel Rok dendert naar beneden. Honderden mensen per dag in de attractie, met een goed bewaard geheim recht onder hun neus.

Ooit aanschouwd door miljoenen, nu verstopt onder de grond. De Efteling viert zeventig jaar bestaan, en die zeventig jaar bewaren ze op het park zelf. Voorzien van label en nummer. Om nooit meer te vergeten. Foto: Marc Bolsius Ooit aanschouwd door miljoenen, nu verstopt onder de grond. De Efteling viert zeventig jaar bestaan, en die zeventig jaar bewaren ze op het park zelf. Voorzien van label en nummer. Om nooit meer te vergeten. Foto: Marc Bolsius

Ooit schitterden ze in het Carrousel Paleis. Foto: Marc Bolsius Ooit schitterden ze in het Carrousel Paleis. Foto: Marc Bolsius

