Toen Henny Duenk 35 jaar geleden solliciteerde bij het Centraal Museum in Utrecht, had hij geen flauw idee wie Gerrit Rietveld was. Van kunst had hij sowieso geen kaas gegeten. Later deze maand neemt hij afscheid als één van de meest ervaren art handlers van Europa. En is hij niet alleen een kenner, maar ook een groot liefhebber van kunst geworden.

"Ik was altijd vrachtwagenchauffeur'', vertelt hij. "Ik had tien jaar op de weg gezeten en wilde wel eens iets anders. Toen viel mijn oog op een advertentie van het museum. Dat vroeg om een 'vakman emballeur', zoals het werk destijds werd genoemd. Wat het exact inhield, wist ik niet eens. Mij leek het gewoon leuk om voor een museum te werken. Ik heb wel even een knop moeten omdraaien. Op de weg ging het over voetbal, vrouwen en auto's, in het museum hing toch een iets andere cultuur.''

Emballeren

'Emballeren' is een woord dat nog maar zelden wordt gebruikt. Het betekent niets anders dan 'inpakken'. In 35 jaar tijd heeft Utrechter Henny Duenk (66) meegewerkt aan meer dan duizend tentoonstellingen, presentaties en evenementen. Het was simpel gezegd zijn taak ervoor te zorgen dat alles netjes en veilig op zijn plek kwam te staan of te hangen.

Henny: "En daarbij maakt het niet uit of je een schilderij van 10 miljoen euro in je handen hebt, of eentje van 1000 euro. Bij alles wat je als art handler doet, moet je beseffen dat je te maken hebt met een uniek kunstwerk. Als zodanig verdient het alle respect, of je het zelf nou mooi vindt of niet. Je kunt er nooit ofte nimmer nonchalant mee omgaan.''

Foto: Angeliek de Jonge Foto: Angeliek de Jonge

Hoogtepunt

Zijn laatste expositie is De Gezonde Stad die 2 juni opent in het Centraal Museum. Daar is een maand lang De Vaandeldrager te zien, het zelfportret van Rembrandt dat door de Nederlandse staat werd aangekocht voor een bedrag van 150 miljoen euro. Ook dit schilderij moet vakkundig 'geëmballeerd'. Het wordt met de grootst denkbare voorzichtigheid vanuit Friesland naar Utrecht gebracht in een klimaat-gereguleerde vitrinekast.

Henny: "Jammer dat ik er niet met mijn handen aan kan zitten, dat had ik wel graag gewild. Maar evengoed: De Vaandeldrager van Rembrandt als laatste klusje, dan mag je toch wel zeggen dat je stopt op het hoogtepunt. Dat werk is voor mij de kers op de taart.''

De Vaandeldrager van Rembrandt, 1636. Beeld: Rijksmuseum De Vaandeldrager van Rembrandt, 1636. Beeld: Rijksmuseum

Er was al eens eerder een hoogtepunt. Dat was de Caravaggio-tentoonstelling in 2019, die het verhaal vertelde van de Utrechtse schilders die aan het begin van de zeventiende eeuw naar Rome togen om zich te laten inspireren door de schilderijen van Caravaggio. Voor deze (best bezochte) expositie in het Centraal Museum werden uit de hele wereld zestig bruiklenen naar Utrecht gebracht.

Henny: "Daarbij waren 23 koeriers betrokken, wat heel veel is. Ik ben nooit nerveus als ik aan het werk ben. Dat kan ook niet, want dit werk vraagt per definitie om iemand met een rustig karakter. Je laten opjagen pakt voor niemand goed uit. Maar bij die Caravaggisten - en zeker bij De graflegging van Christus, het absolute topstuk dat wij in huis kregen vanuit het Vaticaan - had ik wel heel erg het gevoel op de vingers te worden gekeken. Het vrát energie om die tentoonstelling op te bouwen. Aan het einde van de dag was ik doodmoe.''

Foto: Angeliek de Jonge Foto: Angeliek de Jonge

Risico

Henny Duenk heeft in al die jaren als art handler nooit een schilderij laten vallen. Slechts één keer is het misgegaan. Toen bleek een opgehangen werk de volgende ochtend van de haak te zijn gevallen. De lijst was beschadigd, het doek zelf gelukkig niet. "Ik kan niet eens meer te zeggen welk schilderij het was. Dat zal ik wel verdrongen hebben. Er bleek een oogje op de lijst verbogen te zijn. Risico is er altijd, in dit vak. Ben je niet bereid dat te nemen, blijft een kunstwerk altijd in depot. Dan krijgt niemand het ooit te zien.''

Henny Duenk heeft geleerd hoe je naar kunst moet kijken. "Vaak is een kunstenaar erbij als een tentoonstelling wordt ingericht. Daar praat je dan even mee. Steek je een heleboel van op. Ik heb ook wel eens dealtje gemaakt om iets te kopen wat ik mooi vond. Ik ben kunst gaan waarderen, design nog meer dan schilderkunst. Ik houd erg van meubel-innovatie. Het out of the box-denken daarbij spreekt me zeer aan. Dat hebben mijn vrouw en kinderen ook gemerkt. Ons huis was in de beginjaren ingericht naar grootmoeders tijd. We wonen nu in Huis ter Heide en daar staat toch echt een militaire eettafel van Gerrit Rietveld in de keuken met zes Z-stoelen erbij. Misschien niet heel comfortabel om op te zitten, maar wel heel mooi design om naar te kijken.''

Pindakaasvloer

Zeven museumdirecteuren maakte Henny mee en de warmste herinneringen bewaart hij aan Sjarel Ex. "Zijn tijd was heel inspirerend. We waren een wat ingeslapen, provinciaals museum. Ex wilde de boel wakker schudden en naar een hoger niveau tillen. Hij wilde vernieuwing brengen en durfde daarvoor zijn nek uit te steken. Een mooi voorbeeld is de Pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Die hebben we in 1997 in het Centraal Museum gelegd. Emmers vol met pindakaas heb ik daarvoor met een spatel glad moeten strijken.''

Koning Willem-Alexander opende in het Centraal Museum de tentoonstelling van bijna zeventig werken van Caravaggisten, schilders die zich lieten inspireren door de Italiaanse meester Caravaggio (1571-1610). Foto: AP Koning Willem-Alexander opende in het Centraal Museum de tentoonstelling van bijna zeventig werken van Caravaggisten, schilders die zich lieten inspireren door de Italiaanse meester Caravaggio (1571-1610). Foto: AP

Bruiklenen komen naar het museum toe, maar het Centraal Museum leent op zijn beurt werken uit aan musea in binnen- en buitenland. Henny reisde vaak mee, de kunst bracht hem naar Chili, Brazilië, Indonesië, Japan (waar nijntje zeer geliefd is), Scandinavië en de rest van Europa. "We zijn een keer met oude meesters in een vrachtauto naar Bilbao gereden. Vanaf de Spaanse grens werden we plotseling vergezeld door bewapende Spaanse agenten op motoren, we kregen een escorte tot aan het museum. Dat voelde een beetje vreemd, maar het was ook wel indrukwekkend.''

Brommertjes

Zijn laatste werkdag is 23 juni. Het zal pensionado Henny Duenk nog best zwaar vallen, zijn werk los te moeten laten. "Maar ik heb ook andere dingen te doen. Ik heb een klassieke auto die ik onderhoud en ik restaureer brommertjes. We hebben ook een camper. Mijn vrouw en ik zijn van plan veel op reis te gaan. Gelukkig maar, dat de liefde voor de kunst in al die jaren bij het Centraal Museum ook op haar is overgeslagen. We zullen vast en zeker samen nog een heleboel musea gaan bezoeken.''