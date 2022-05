India en Pakistan beleven de ergste hittegolven in 100 jaar. 'Ook in Nederland zullen de hittegolven in aantal en sterkte toenemen', zegt klimaatwetenschapper Dim Coumou.

De bevolking van de Indiase hoofdstad New Delhi worstelt met de vijfde hittegolf sinds maart. Met temperaturen tot 50 graden. Ook andere delen van India en buurland Pakistan gaan gebukt onder hittegolven die alle records breken. Nooit eerder werd een zo groot gebied getroffen door extreme hitte en luchtvochtigheid, een desastreuze combinatie die het ergste vraagt van het menselijk lichaam.

"Hittegolven nemen wereldwijd sterk toe'', zegt hoogleraar Dim Coumou (Klimaatextremen en maatschappelijke risico's), verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Wereldwijd is de temperatuur over de laatste 100 jaar met 1,1 graad Celsius toegenomen. Echter, continenten warmen meer op dan de oceanen, en de temperaturen op extreem warme zomerdagen lopen nog sterker op. Hittegolven zijn daardoor al zo'n 2 tot 3 graden warmer geworden. Ook duren de warme zomerperioden langer en de koelere periodes korter'', legt Coumou (45) uit. Dit leidt ertoe dat overal ter wereld hittegolven in aantal en sterkte toenemen. Met uiterst verontrustende cijfers. "Vorige week presenteerde het MET-office, de Britse evenknie van ons KNMI, een studie over de hittegolf in India. De conclusie is dat de kans op extreme hittegolven zoals nu in India en Pakistan tien tot honderd keer groter is dan een eeuw geleden. Zo'n extreme hittegolf kwam toen slechts een keer in de 300 jaar voor. De kans is nu eens in de drie jaar.''

Inwoners van de Indiase stad Mumbai drommen samen bij een waterput om hun emmers en jerrycans te vullen. Inwoners van de Indiase stad Mumbai drommen samen bij een waterput om hun emmers en jerrycans te vullen. Foto: Getty Images

Straalstroom

Maar niet alleen India heeft te vrezen. Ook Europa krijgt te maken met meer hittegolven. In het geval van het oude continent speelt de straalstroom daarbij een grote rol. Deze luchtstroming stroomt op een hoogte van 9 tot 10 kilometer met grote snelheden van west naar oost. Zij kronkelt door de atmosfeer als een rivier in een landschap. "De straalstroom verandert. Gedurende de laatste veertig jaar is zij in de zomer afgezwakt. Dat komt door de sterke opwarming van de Noordpool, waardoor het temperatuurverschil tussen de subtropen en de Noordpool kleiner wordt. Juist dat temperatuurverschil jaagt de straalstroom aan die de weersystemen van de Atlantische Oceaan naar Europa aanstuurt met hoge- en lagedrukgebieden'', aldus Coumou. "Nu de straalstroom afzwakt, brengt zij in de zomer minder relatief koele, vochtige lucht naar het continent.

Ook lijkt het erop dat hogedrukgebieden met hete, droge lucht langer blijven hangen boven Europa. In normale tijden wisselen hoge- en lagedrukgebieden elkaar af, waardoor het weer normaal gesproken maar een paar dagen hetzelfde is. Maar hogedrukgebieden kunnen een gebied langdurig teisteren met extreme hitte. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2010 boven Rusland. Ook zagen we het vorig jaar in de VS en in Canada met zelfs temperaturen van rond de 50 graden. Stel je voor, op 50 graden noorderbreedte. Dat is buitengewoon exceptioneel. De hoogst gemeten temperatuur daar was tot dan toe 40 graden.''

Coumou maakt zich grote zorgen over de maatschappelijke gevolgen van een forse stijging van extreme hittegolven. "Er kleeft een enorm maatschappelijk risico aan dat wordt onderschat. Je krijgt allereerst met name in de tropen een groot aantal hitte-gerelateerde doden als gevolg van die combinatie van extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. Het menselijk lichaam kan dan niet goed meer afkoelen omdat zweten niet meer helpt. Het tweede desastreuze gevolg zijn misoogsten en hongersnood. Nu wordt de graanschuur van India hard geraakt. De vooruitzichten zijn zo slecht dat India stopt met de export en wellicht moet gaan importeren. Dat drijft de al hoge prijzen, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, extra op. Dit brengt bijvoorbeeld Egypte en landen in Oost-Afrika, die zelf kampen met hitte en droogte, in grote problemen.''

Daklozen schuilen in de schaduw van een brug in India. Daklozen schuilen in de schaduw van een brug in India. Foto: AP

Om de veranderingen in beeld te brengen, doen klimaatwetenschappers al veertig jaar een beroep op satellieten. "Ook gebruiken we klimaatmodellen om de fysische verandering van het klimaat te kunnen begrijpen'', zegt Coumou.

50 graden in Nederland?

Welke vragen ziet hij in het onderzoek nog graag beantwoord? "Ik wil meer inzicht krijgen in de verandering van de straalstroom. Hoeveel zomerdroogte, hoeveel hittegolven zal die Europa brengen? En wat gebeurde er precies in Canada, waardoor de temperatuur daar zo enorm opliep? Dat roept ook de vraag op of een temperatuur van 50 graden in Nederland mogelijk is.''

Durft de wetenschapper een schets te geven van de weersverandering in Europa de komende vijf tot tien jaar? "Het is duidelijk dat het aantal hittegolven wereldwijd verder zal toenemen, ook als we de doelstelling van het Parijsakkoord halen en de komende tien jaar de emissies van broeikasgassen sterk reduceren. Ook dan krijgen we nog altijd een wereldklimaat dat 2 graden warmer wordt. Dat leidt tot meer hittegolven. Niet alleen in aantal, ook in duur en in sterkte'', aldus Coumou. "We moeten rekening houden met extreme temperaturen en we zullen er ons aan moeten aanpassen. Zoals in 2003, toen vooral Parijs hard werd getroffen en ook Nederland hitteplannen opstelde voor hulp aan kwetsbare mensen.''

Mensen lopen door een opgedroogde rivierbedding in India. Foto: AP Mensen lopen door een opgedroogde rivierbedding in India. Foto: AP

Hoe groot het leed ook kan zijn, de klimaatwetenschapper wijst erop dat we het in Europa bij hittegolven gemakkelijker hebben dan in bijvoorbeeld India. Coumou: "In de tropen kan de combinatie van extreme hitte en zeer hoge luchtvochtigheid ook voor een gezond iemand fataal zijn. Er is een grens aan wat een menselijk lichaam aankan. Dan helpt een flesje water in de schaduw niet meer. In India hebben veel mensen niet de luxe om het een dagje of meer dagen rustig aan te doen.''

Zal Nederland ooit gebukt gaan onder 'Indiase' tropische temperaturen van 50 graden Celsius over een langere periode? ",We hebben de temperatuur van 40 graden al eens gehaald. In 2019. Dat zal vaker gaan gebeuren als de opwarming aanhoudt. Maar ik verwacht niet dat we de komende jaren langdurige hittegolven van ver boven de 40 graden krijgen. Maar: ik had ook niet verwacht dat Canada zou worden getroffen door temperaturen van 50 graden.''