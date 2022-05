Het kabinet wil dat asielzoekers sneller doorstromen naar reguliere huurwoningen, maar gemeenten en woningcorporaties blijven worstelen. 'Hoe meer mensen voorrang krijgen, hoe langer de wachtlijsten.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Nederlandse asielopvang zit verstopt, omdat 14.000 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) niet weg kunnen uit asielzoekerscentra. Er is voor hen geen andere woonruimte beschikbaar. Het kabinet wil dat gemeenten harder hun best doen en een hoger percentage huurwoningen beschikbaar stellen aan urgentiegroepen, zoals statushouders. "Die woningen zijn er wel degelijk", stelde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Maar hoe groter de druk vanuit Den Haag, hoe meer de gemeenten en de woningcorporaties met de handen in het haar zitten. De woningmarkt is al jaren overspannen, óók die voor huurhuizen. "Die woningen zijn er niet. De wachttijd voor een huurwoning in onze gemeenten is 8,8 jaar", antwoordt wethouder Paul Slettenhaar (VVD) vanuit het Noord-Hollandse Castricum. Burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten, een van de achterlopende gemeenten: "Wij hebben een aantal grote gezinnen van acht personen of meer op de wachtlijst (voor statushouders, red.) staan. Hiervoor zijn helemaal geen passende woningen beschikbaar."

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Foto: ANP Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Foto: ANP

'Er zijn gewoon te weinig huurhuizen'

Het is 'vechten vanuit schaarste', stelt een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. "Hoe hoger de percentages van mensen die voorrang krijgen, hoe langer de wachtlijsten. Er zijn gewoon te weinig huurhuizen, want iedereen zou gehuisvest moeten kunnen worden."

De woningcorporaties hebben 2,2 miljoen sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er nog 1,1 miljoen particuliere huurpanden. Tegelijk zijn er zo'n 300.000 mensen die wachten op een huurwoning, stelt de Woonbond, belangenorganisatie voor huurders. De wachttijden in grote steden lopen soms op tot wel twaalf jaar. "De druk op de markt is gewoon te groot", zegt directeur Zeno Winkels. Maar de bond relativeert de druk die de zoektocht naar woningen voor statushouders op de huurmarkt legt. "Elke groep woningzoekenden zet druk op de beschikbare huizen voor een andere groep. De groep statushouders is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat."



De gemeente Castricum stelt statushouders al enkele jaren geen voorrang te geven op de lokale huurmarkt. Wel voldoet de gemeente inmiddels aan de zogenoemde taakstelling die haar is opgelegd vanuit het Rijk. Statushouders wonen er nu (weer) in een voormalig azc.

Miranda den Butter (53) kwam nergens tussen

Haar ex-man verkocht hun huis in Losser. En daar stond Miranda den Butter (53) met haar twee kinderen (13 en 14), twee katten en een hond. Een urgentieverklaring kreeg ze niet van de gemeente, ondanks haar medische problemen. Zeven maanden reageerde ze op alle woningen, maar kwam nergens tussen. Ze kon tijdelijk terecht in een huisje waar ze met zijn drieën op één kamer sliepen en dreigde op straat te belanden. "Als je dan hoort dat statushouders voorrang krijgen, voelt dat scheef. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat zij óók graag een woning hebben. De overheid moet gewoon zorgen dat er voor iedereen woonruimte is, anders krijg je jaloezie en een tweedeling."



Nadat het verhaal van Miranda eind april in de Twentsche Courant Tubantia verscheen, had ze geluk. "Ik kreeg een mail van een echtpaar dat een huisje in de buurt in de verhuur had dat net leeg kwam. We wonen hier heerlijk en ik heb het geloof in de mensheid weer terug."

Miranda den Butter reageerde zeven maanden op alle woningen, maar kwam nergens tussen. Foto: Nelleke Lingmont Miranda den Butter reageerde zeven maanden op alle woningen, maar kwam nergens tussen. Foto: Nelleke Lingmont

Symbool voor de rest van Nederland

Zes alleenstaande statushouders in nieuwe flexwoningen in het Missiehuis bij de Lourdesgrot. En nog een aantal statushouders in opgeknapte eenpersoons-woonunits in een voormalige school. In de Zuid-Limburgse gemeente Eijsden-Margraten (26.000 inwoners) doen ze er alles aan om asielzoekers met een verblijfsvergunning de woonruimte te geven waar ze recht op hebben. "Maar het huisvesten van de aan onze gemeente gekoppelde statushouders is een grote uitdaging. 90 procent van de woningen in de gemeente is in particulier bezit", schrijft het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad. "Wij hebben ook nog een aantal grote gezinnen (van acht personen of meer) op de wachtlijst staan. Hiervoor zijn helemaal geen passende woningen beschikbaar."

De Limburgse problemen staan symbool voor de rest van Nederland: de gemeenten wíllen vaak wel statushouders huisvesten, maar waar dan? En wie krijgt er voorrang op de zo schaarse huurmarkt?

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) verhoogden de druk op de gemeenten vorige week. Ze schreven de Tweede Kamer dat het huisvesten van de statushouders sneller moet. Van de 40.000 asielzoekers die worden opgevangen in Nederlandse azc's zijn er 14.000 statushouder. Zij kunnen niet doorstromen naar reguliere woonruimte en houden zo bedden in azc's bezet. Gevolg: in aanmeldcentrum Ter Apel moeten asielzoekers soms op stoelen slapen.

Alle zeilen bijgezet

De achterstand bij het huisvesten is opgelopen, melden minister en staatssecretaris. "Daarom moeten alle zeilen bijgezet worden. Het is echter niet wenselijk dat andere aandachtsgroepen en spoedzoekers worden verdrongen." Onder die groepen vallen mensen die uitstromen uit een ggz-instelling of vrouwen met kinderen die door een scheiding dakloos dreigen te worden.

Hoe dan? vragen ze zich in het Noord-Hollandse Castricum al een tijdje af. Een inwoner die géén urgentieverklaring krijgt staat daar zomaar 8,8 jaar op de wachtlijst voor een huurwoning. De gemeente besloot een tijd geleden al statushouders geen voorrang meer te geven. "De huizen zijn er niet. Het gaat om een schaarsteprobleem", laat VVD-wethouder Paul Slettenhaar weten.

"Het is ingewikkeld", stelde Rachel Streefland, wethouder voor de ChristenUnie in de stad Utrecht, recent tegen tv-programma Nieuwsuur. "Alle groepen zijn ons even lief. We willen iedereen een kans op de woningmarkt geven, in plaats van de groep statushouders solistisch voorrang te geven.

'Het is vechten uit schaarste'

En Aedes, koepelorganisatie van Nederlandse woningcorporaties, zegt: "Het is vechten uit schaarste." Ruim 3 miljoen huurwoningen zijn er in Nederland, waarvan 2,2 miljoen sociale huurwoningen in eigendom bij woningcorporaties. Een gemeente bepaalt welk percentage van de vrijkomende woningen er naar spoedzoekers gaat. "Hoe hoger de percentages van mensen die voorrang krijgen, hoe langer de wachtlijsten. Er zijn gewoon te weinig huurhuizen, want iedereen zou gehuisvest moeten worden."



De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, ziet ook grote druk op de woningmarkt. "Er zijn 300.000 mensen die op een huurhuis wachten. De voorraad sociale woningen is gewoon te klein. In grote steden kan de wachttijd oplopen tot twaalf jaar", zegt directeur Zeno Winkels. En dan vormt de extra groep statushouders volgens hem 'maar een klein onderdeel van het geheel'. "Iedere groep woningzoekenden zet druk op een andere groep." De ophef die er over statushouders is, vindt hij 'buitenproportioneel'. "Die wordt voor een deel veroorzaakt omdat het een anonieme groep is, terwijl je woningzoekende zoon, of je pas gescheiden zus, thuis bij je op de bank zit."

Tweede helft van 2022 groot deel van achterstand weggewerkt

Die nuancering lijkt te passen bij de percentages die de staatssecretaris en de minister in hun brief noemen. "Over de eerste helft van 2022 zou landelijk gemiddeld 9 procent (van de beschikbaar komende huurruimte, red.) aan vergunninghouders toegewezen moeten worden; om de achterstanden in te halen is in mei en juni landelijk een aandeel van 12,5 procent nodig." Het Rijk biedt ook financiële hulp bij tijdelijke opvang in hotels of flexunits.

Ondertussen ploeteren de gemeenten door. Utrecht gaat woonunits bestellen om statushouders te huisvesten. Castricum vond plek voor ruim veertig statushouders bij buurgemeente Alkmaar, dat op haar beurt weer een list verzon. Het huisvest de statushouders voorlopig in een voormalig azc. Het verschil voor de statushouders met hun vorige onderkomen is dat dit opvangcentrum al in de regio staat waar ze daarna kunnen gaan wonen.

En in Eijsden-Margraten gaan ze toch proberen de grote gezinnen een dak boven het hoofd te geven. "We gaan kleinere woningen samenvoegen tot grotere woningen. Wij verwachten dat daarmee in de tweede helft van 2022 een groot deel van onze achterstand weggewerkt is."

Burak (26) uit Turkije smacht naar een eigen plek

Al 2,5 jaar woont Burak (26) uit Turkije in het asielzoekerscentrum in Assen. Sinds april vorig jaar heeft hij een verblijfsvergunning en komt hij in aanmerking voor een appartement buiten het azc. "Maar ik heb niet het idee dat er al iets in zicht is. Ik ben toegewezen aan de gemeente Aa en Hunze en ik geloof niet dat daar vaak iets vrijkomt."



Zomaar van gemeente veranderen kan niet. Burak smacht naar een eigen plek. "Er wonen in dit azc duizend mensen, daar word je heel moe van. Zeker omdat ik ook mentale problemen heb." Een plek met een eigen wc en douche. "Ik wil gewoon in mijn onderbroek naar de wc kunnen lopen en me niet steeds helemaal hoeven aan te kleden om naar de badkamer te gaan."