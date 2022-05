De eerste vegetariërs van Nederland waren geen hippies, maar feministen, humanisten en artsen. In Den Haag kwamen ze al in 1899 samen in het Haagse Pomona, dat nu tijdelijk heropent, met vegagerechten van dik honderdtwintig jaar oud.



Dit artikel is afkomstig uit Trouw Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie in 1899 zonder voorkennis bij restaurant Pomona in Den Haag binnenwandelde, trof daar een aantal onverwachte gerechten op de menukaart. Dat de 'Piet-Heineboonensoep' geen worst bevatte, zal nog niet zo schokkend zijn geweest. Maar dat 'gestoofde kropjes sla' een hoofdgerecht was, deed ongetwijfeld wenkbrauwen fronsen. Net zoals het 'schijngehakt', niet van varken of rund, maar van gekookte linzen, gefruite uitjes en verse peterselie. Hoewel in de kranten kritiek klonk - "wat ontbreekt, is dat je er geen vleesch kan krijgen" - was het eerste vegetarische restaurant van Nederland een groot succes, ruim honderdtwintig jaar geleden.

Tegenwoordig liggen supermarktschappen vol vleesvervangers en noemt half Nederland zichzelf flexitariër. Als je mensen vraagt wanneer ze denken dat het eerste vegetarische restaurant in Nederland opende, denken de meesten aan de jaren '60 en '70, de hippietijd. Maar dat de eerste, zeer gedreven en idealistische vegetarische golf al rond de eeuwwisseling plaatsvond, en met de Tweede Wereldoorlog tot een abrupt einde kwam, weten weinigen. "Het is een vergeten stuk Nederlandse eetgeschiedenis", zegt Dirk-Jan Verdonk, auteur van Dierloos (2019), over de geschiedenis van vegetariërs in Nederland.

Dit gold ook voor Harry Berg (63), gepensioneerd oud-eigenaar van reisboekhandel Stanley & Livingstone in Den Haag, en één van de organisatoren die Pomona uit 1899 tijdelijk nieuw leven gaat inblazen. "Ik las twee jaar geleden een biografie over Jo Bonger, die ervoor zorgde dat Van Gogh in zijn tijd bekend werd", vertelt hij gepassioneerd. Berg las in het boek over een briefwisseling waarin terloops het vegetarische restaurant Pomona aan de Nieuwstraat genoemd wordt. "Ik dacht: hè? Dit is in 1899. Was er toen al een vegetarisch restaurant?"

Humanisten, feministen, pacifisten en gezondheidsgoeroes

De oud-boekhandelaar besloot zich het afgelopen jaar te verdiepen in dit glorieuze maar vergeten restaurant en de mensen erachter. Hij bezocht het pand - nu het chique Hotel Park Centraal - dat een bonte verzameling aan humanisten, feministen, pacifisten en alternatieve gezondheidsgoeroes in 1913 heeft laten bouwen. In de lobby vertelt Berg gedreven over die eerste club vegetariërs van Nederland, en over zijn tijdelijke heropening van Pomona in juni.

Harry Berg leidt rond in Pomona over Escher-achtige trappen. Foto: Phil Nijhuis Harry Berg leidt rond in Pomona over Escher-achtige trappen. Foto: Phil Nijhuis Foto: Phil Nijhuis

Voor zover de bronnen het toelaten, legt historicus Verdonk uit, weten we dat vegetarisme wereldwijd rond de 5e of 6e eeuw voor Christus ontstond. "Zowel in het mediterrane gebied als in India." Van enkele schrijvers uit de klassieke oudheid is bekend dat ze geheel of beperkt vegetariër waren. "Het vegetarisme in India groeide intussen uit tot een beweging die nu al tweeduizendvijfhonderd jaar voortduurt, waarbinnen honderden miljoenen mensen zich als vegetariër identificeren."

Maar in West-Europa krijgt het idee van vegetarisme pas eind 19e eeuw voeten in de aarde, initieel vooral als alternatief gezondheidsideaal. Het is de tijd waarin landen zoals Nederland sterk industrialiseerden. In Groot-Brittannië geloofde de arts Thomas Allison dat arbeiders ziek werden omdat ze alleen maar wit brood aten, waarna hij campagne begon te voeren voor zijn eigen volkorenbrood. In 1891 klopte de ernstig zieke arts Aart Verschoor bij zijn Britse collega aan. Allison raadde hem aan een vegetarisch dieet te volgen. De Rotterdammer knapte enorm op, en stond in 1894 aan de voet van de oprichting van de Vegetariërsbond.

Eerste groep vegetariërs typeerde zich door sterke idealen

Die eerste groep leden en sympathisanten van die vegetariërsclub bestond uit zo'n vijftig mensen, elk met hun eigen idealen. Oud-boekhandelaar Berg vertelt over ze alsof hij ze zelf gekend heeft. "Je had artsen zoals Verschoor, die gezondheidsvoordelen zagen. Je had de humanisten zoals Michiel Valk, die tegen dierenleed waren en geloofden dat vegetarisch eten een opmaat bracht naar de verheffing van de mens." Er was een ingenieur, Felix Ortt, die met diapresentaties de gruwelen uit slachthuizen liet zien. En opvallend was dat het bestuur voor die tijd relatief veel vrouwen had: vroege feministen zoals de lerares Marie Jungius en de schrijfster Caroline van der Hucht-Kerkhoven. "Zij was de oprichter van de Kinderbond en streed tegen dierproeven. De Vegetariërsbond kon er ook nog wel bij."

Historicus Verdonk zegt dat die eerste groep vegetariërs zich vooral typeerden door hun sterke idealen, typisch voor de hoopvolle jaren voor de Eerste Wereldoorlog. "Ze hadden echt het idee dat ze de mensheid naar een hoger plan konden tillen door te stoppen met het eten van vlees." Ter verduidelijking, legt Verdonk uit: "Vitamines waren nog niet ontdekt. De wetenschap zag groente en fruit als versiering op het bord. De Vegetariërsbond ging hard in tegen alle gangbare ideeën over de noodzaak om dierlijke eiwitten te eten."

Oud-boekhandelaar Harry Berg (links). Foto: Phil Nijhuis Oud-boekhandelaar Harry Berg (links). Foto: Phil Nijhuis Foto: Phil Nijhuis

Maar in 1898 kwamen ineens duizenden nietsvermoedende Nederlanders in aanraking met vegetarisch eten. De vrouwenbeweging organiseerde in die zomer een Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, onder meer bezocht door de toen achttienjarige prinses Wilhelmina. Een aantal organisatoren was lid van de Vegetariërsbond, en opende op de paviljoens een tijdelijk vegetarisch restaurant: Pomona. De Nederlandse directrice had in Leipzig al gewerkt in een vegetarisch restaurant met de naam Pomona, de Griekse godin van de boomvruchten. "Het werd die zomer een groot succes", zegt Berg. "De tentoonstelling trok negentigduizend bezoekers."

Veel 'schijnvlees' en 'schijnvis' maar weinig kruiden

De Vegetariërsbond wilde het succes permanent maken, en opende een jaar later aan de Nieuwstraat de deuren van het vaste Pomona. Of het eten daar naar de smaak van mensen uit 2022 echt lekker was, valt te betwijfelen. Een receptenboek uit 1899 laat zien dat in veel 'schijnvlees' en 'schijnvis' maar weinig kruiden en zout werden gebruikt, en vooral veel gekookte eieren werden toegevoegd om de maaltijden toch voldoende eiwit te geven. "Toch werd het er druk", zegt Berg, "mede omdat het vrij goedkoop was. Dat zei iedereen ook: aan het einde van de maand wordt het drukker bij Pomona."

Het vegetarische restaurant werd relatief goed ontvangen, met name om de sfeer. Een recensie uit Het Huisblad uit 1900 beschrijft een buffetruimte met schalen vol 'verse en gedroogde vruchten', en bejubelt de ruimtes die 'licht, luchtig en ruim zijn, en hoe eenvoudig ook ingericht, een geest van gezelligheid en goeden smaak ademen'. De populariteit leidt tot de bouw en opening van het prestigieuze hotel-restaurant Pomona in 1913, in het gebouw waar Berg nu rondleidt over Escher-achtige trappen, en naar de ruime, lichte eetzaal, met uitzicht op de koninklijke tuin.

Hoewel de Vegetariërsbond in Den Haag destijds slechts 145 leden had, was Pomona volgens Verdonk en Berg absoluut een van de hotspots van Den Haag, ook onder niet-vegetariërs. "Het was bohemien, wat we nu hip zouden noemen". Deels kwam dit door het enorme charisma van directeur Valk, die je volgens Berg best een influencer avant la lettre zou kunnen noemen. "Je pronkte in die tijd tegen vrienden: ik heb vanmiddag geluncht bij Pomona. Dat had een vleugje van vrolijke, hoopvolle toekomst."

Foto: Phil Nijhuis Foto: Phil Nijhuis

Belangrijke nazi's waren vegetariër

Toch zou er een einde komen aan de idealistische eerste vegetarische beweging van Nederland. Spot was er altijd al - dat was niet zo'n probleem. Koos Speenhoff, destijds Nederlands bekendste cabaretier, zong in 1903 al zijn Spotlied op de vegetariër, nu nog op YouTube te horen. "Vegetariërs zijn mensen die de mensen anders wensen. Daarom eten zij slechts planten, net als grote olifanten." Door zulke kritiek leken vegetariërs eerder gesterkt dan verzwakt.

Maar toen kwamen de nazi's. "Het nationaalsocialisme was tegen bijna alle bewegingen", legt Berg uit. "Pacifisme, socialisme, spiritualisme. Maar juist vegetarisme omarmden ze wel. Het paste in hun idee van rein leven, terug naar de natuur." Belangrijke nazi's waren vegetariër, zoals Himmler en Adolf Hitler zelf. In het maandblad van de Vegetariërsbond werd in de jaren '30 steeds stellig benadrukt dat Hitler dit niet uit ideaal deed, maar puur vanwege maagproblemen. "Ze wilden zich distantiëren van de nazi's."

Toch gaf de oorlog de genadeklap. In Pomona kwartierden de Duitsers hun militairen in, en het vegetarisch restaurant als zodanig stopte met bestaan. De verhouding tot vlees veranderde daarnaast sterk tijdens de oorlog. "Mensen konden nagenoeg geen vlees krijgen, vanwege armoede, en omdat het naar Duitsland moest."

Vegetarische ideaal ineens een stuk minder aantrekkelijk

Historicus Verdonk legt uit de Hongerwinter het ultieme voedseltrauma bracht aan Nederland, dat lang na de bevrijding doorwerkte. "Na de oorlog ging de terugkeer van vlees de vooruitgang symboliseren, de nieuwe tijd. Weer vlees kunnen eten was de manier om dat trauma te verwerken." In die naoorlogse tijd was het vegetarische ideaal ineens een stuk minder aantrekkelijk. "Ook niet in het licht van het oorlogsgeweld: dan komen hoge ethische idealen over het doden van dieren toch in een ander perspectief te staan."

Voor de oorlog was Nederland nog één van Europa's vegetarische hotspots, met vegarestaurants in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Na de oorlog bestond er geen enkele meer. Ook Pomona in Den Haag werd opgekocht, en ging vanaf 1949 verder onder een andere naam, zonder vegetarisch menu.

Pas in 1964 opende weer een vegetarisch restaurant, wederom in Den Haag. De tweede vegetarische golf kwam tot bloei in de jaren '70. Verdonk: "Dat was meer een tegenbeweging: het afzetten tegen gevestigde autoriteiten." Op dit moment, in 2022, zit Nederland middenin de derde vegetarische golf, die zich typeert door de mate waarin de voedselindustrie massaal vegetarische producten ontwikkelt en verkoopt. "Ook is vegetarisme nu veel breder geaccepteerd, want iedereen kent de nadelige effecten van vlees op klimaatverandering. Daar waren ze in 1899 nog niet mee bezig."