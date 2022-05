Ze zorgt voor een Britse touch bij de Amercentrale. Mary Drury is sinds een jaar de manager bij de energiecentrale in Geertruidenberg. 'Mensen konden zich radicaal aanpassen aan de corona-uitbraak, waarom dan niet hetzelfde voor het klimaat?'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is inmiddels een typisch gezicht. Mary Drury peddelend op haar fiets langs de imposante torens en gebouwen van de centrale. "Ik fiets ontzettend graag", vertelt ze. Met een knipoog: "Maar ik ben ook een beetje lui. Met de fiets is sneller dan te voet."

Thompson's Tea

De 54-jarige Drury is een jaar geleden overgekomen uit het Verenigd Koninkrijk, waar ze jarenlang leidinggevende functies had voor RWE. Nu leidt ze de Amercentrale in een belangrijk tijdperk, de overgang van steenkool naar volledig duurzame energie. "In 2040 willen we helemaal CO2-neutraal zijn."

Drury kan haar eigen stempel drukken op een van de meest zichtbare energiecentrales van Nederland. In de kantine is de Britse touch te merken. Drury heeft een zakje met haar eigen theemerk. Thompson's Tea. Te drinken met een scheutje melk. De Nederlandse thee vindt ze minder te pruimen.

"Ik houd van de Nederlandse openheid", vertelt ze over de Nederlandse cultuur. "De mensen zijn erg pragmatisch en oplossingsgericht. Ze schakelen in hun taal makkelijk om naar het Engels. Waar bijvoorbeeld Fransen veel meer hechten aan een gesprek ín het Frans."

Schotland

Drury, geboren in Engeland, woonde de laatste vijftien jaar in het Schotse Harrietfield. Een gehucht met slechts enkele tientallen inwoners. "Met prachtig groene heuvels. Je kunt zo de heuvel op, naar 500 meter hoogte. Je kunt er eindeloos lopen zonder iemand tegen te komen. Het is in Schotland kilometers ver tot de dichtstbijzijnde bus of winkel." Nog steeds heeft ze in Harrietfield een woning.

Dat is in het drukke Nederland wel anders. Al bevalt het Drury uitstekend hier. Sinds juli woont ze met haar man in Terheijden. "A lovely place", vertelt ze. "Er is een fraaie molen, het dorp heeft een charmante haven. Het fietsen is bovendien fantastisch hier. Al die fietspaden, geweldig! En het is vlak. Ik ken vanuit het Verenigd Koninkrijk het vlakke landschap niet. Het hééft iets."

Andere taal, ander land

Als het kan, gaat Drury met de fiets naar haar werk. Bij de Amercentrale is ze de opvolger van Chris Scheerder, die nu manager is op de locatie Eemshaven in Groningen.

"Binnen RWE wordt ingezet op internationalisering. Er zijn steeds meer mogelijkheden om een baan te krijgen in andere landen, de grenzen zijn weg. We hebben nu internationale gas- en biomassateams. In alle landen zitten andere culturen en ervaringen. Zo breng ik een beetje Britse cultuur mee naar Nederland. Dat is de reden waarom ik dit aanbod heb gekregen. Ik heb dit aanbod geaccepteerd, omdat ik graag een keer in een ander land wil leven en een andere taal wil leren."

Nederlandse oma

Enkele jonge ervaringen met Nederland heeft ze al. "Als kind bezochten we het land, omdat mijn oma Nederlands was. Ze woonde in Hillegersberg, een wijk van Rotterdam. Ze is later naar Engeland gekomen als Au Pair en ontmoette daar mijn opa. Ze hebben daarna het Verenigd Koninkrijk niet verlaten."

Steenkolen-cultuur

Drury heeft vooral expertise op het gebied van waterkracht (hydro) en duurzame energie. Dat laatste is precies haar taak in Geertruidenberg. "Mijn hele carrière heeft tot nog toe om duurzame energie gedraaid. Ik help om fossiele energie weg te krijgen. Veel mensen die hier werken, zijn gewend aan een steenkolen-cultuur. Ik breng mijn betrokkenheid en passie voor duurzame energie."

De centrale draait nu voor 80 tot 90 procent op biomassa, de rest is nog steenkool. De Britse heeft een heilig geloof in duurzame energie. "Vanwege de opwarming van de aarde is het noodzakelijk. Het is een persoonlijke drive. Maar ik weet als ik naar huis ga en ik mijn elektriciteit gebruik dat een deel van fossiele energie komt." Van haar mag de energietransitie een stap harder. "Als ik zag hoe radicaal de wereld zich kon aanpassen op de uitbraak van COVID-19, dan kun je je afvragen waarom mensen dat nog niet doen voor het klimaat. Het moet sneller."

Biomassa

Drury is bekend met de kritiek op biomassa. Er zijn steeds meer twijfels over; is biomassa wel zo duurzaam. Houtresten komen uit de Baltische staten of Canada en Verenigde Staten naar Nederland, om hier verstookt te worden. "Maar anders gebruiken we steenkool. En dat komt ook vanuit de hele wereld hierheen, bijvoorbeeld vanuit Zuid-Afrika. Het zou geweldig zijn als we zónder biomassa zouden kunnen. Maar we hebben nu, in deze overgangsfase, biomassa nodig. Bovendien herplanten we bomen in het gebied waar het hout vandaan komt. We compenseren zo de CO2-uitstoot."

Koeltoren

In de regio wordt nogal eens geklaagd over het zicht van de centrale. De brede koeltoren is een dominant element in het landschap. Die kritiek pareert Drury: "We hebben de koeltoren nog steeds nodig, want we mogen geen gebruikmaken van rivierwater om te koelen. Het is de realiteit in Nederland. Het land ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Nederland heeft energie nodig om zich droog te houden", wijst ze op de vele gemalen die het water uit de polders pompen.

"Elke dag hebben we energie nodig. Zonder elektriciteit worden we nat. En snel. We willen met zijn allen energie, maar we willen niet zien hoe energie gemaakt wordt. Denk aan de discussies over windmolens en zonnepanelen. Wij zouden op dit terrein best windmolens willen neerzetten, maar dat wordt niet ondersteund. Dat noemen wij in Groot-Brittannië 'not in my backyard'. Maar de energie moet ergens vandaan komen."

'Centrale blijft in Geertruidenberg'

Voor de centrale ziet ze een rol weggelegd op dit gebied. "Een soort energiehub, met educatie over energie. Zodat mensen weten hoe hun elektriciteit wordt opgewekt."

Drury gaat er dan ook van uit dat de Amercentrale nog tot in de verre toekomst blijft in Geertruidenberg. "Ik heb geen glazen bol, maar er is nu geen reden om aan te nemen dat wij hier gaan vertrekken. Ik geloof dat er voor deze centrale en dit bedrijf een toekomst is op deze locatie. De energietransitie is volop gaande. En wij willen daar onderdeel van zijn."

Energie uit waterstof

Met nieuwe technieken, mits economisch en technisch haalbaar, wil RWE de centrale CO2-neutraal maken. Zoals het afvangen van de CO2-uitstoot. Delen van het terrein en daken zijn al gevuld met zonnepanelen. Op de lange termijn ziet Drury de meeste kansen voor 'hydrogen', energie uit waterstof. "Een zeer spannende technologie." Daarnaast ziet ze mogelijkheden voor 'batteries', waarbij wind- en zonne-energie wordt opgeslagen in een grote mobiele accu.

Nobody

Drury roemt haar personeel en ziet voor zichzelf een echte managersrol. "Ik ben een 'nobody' hier als het gaat om de technologie. Niemand kent me hier, ik heb die specifieke kennis niet. Terwijl ik in Engeland bekendstond als 'Miss Hydro'. Maar desondanks is leiddinggeven interessant. Mensen zijn nog steeds mensen. Ik sta hier, technisch gezien, meer op afstand. Ik spreek beperkt Nederlands, dus kan niet alle details volgen. We hebben hier goede mensen. Zij weten wat ze moeten doen. Er is een probleem, zij fixen het. Ík run niet de plant. Nee, dat doen al die goedgetrainde, vakkundige mensen."

Slijpen

Over haar eigen toekomst. Hoe lang wil ze in Nederland blijven? Vijf jaar? Tien jaar? "Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik hier nog tien jaar zal zijn. Dat wil niet zeggen dat ik me niet volop inzet voor de toekomst van de Amercentrale. Voor mensen in mijn positie is het belangrijk dat ze een tijd krijgen om te slijpen aan een organisatie en hun accenten kunnen aanbrengen, maar daarna is het tijd dat iemand anders dat doet."