Als Cem O. (30) zegt dat zijn dochtertje van anderhalf jaar leukemie heeft en alleen een peperdure behandeling in Amerika haar kan redden, schiet zijn vriendin te hulp. Dat had ze beter niet kunnen doen: O., een Rotterdamse agent, blijkt een gehaaide oplichter.

Wat doe je als je foto's onder ogen krijgt van een meisje dat vecht voor haar leven? Dat zal sterven als ze niet snel behandeld wordt. In O.'s omgeving laten meerdere mensen hun hart spreken. Ze trekken hun portemonnee om de dreumes zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Amerika te krijgen.

O.'s toenmalige vriendin, een vrouw uit de omgeving van Arnhem, doet dat ook. Zij geeft de Rotterdammer, een alleenstaande vader die ze via datingapp Tinder heeft ontmoet, in totaal 34.430 euro. Een flinke hap uit haar spaargeld, maar O. belooft het terug te geven.

Plaatje van internet geplukt

Na een paar maanden krijgt de vrouw argwaan. O.'s verhaal rammelt en het doodzieke meisje vertrekt maar niet naar Amerika. De twijfel slaat toe en als ze ook maar een beetje research doet, ontdekt ze dat O. liegt. Een van de foto's die hij haar liet zien, blijkt van internet geplukt. "Ik vond die afbeelding toen ik googelde op de zoekterm kinderkanker. Het was een van de eerste plaatjes die ik tegenkwam. Het bleek allemaal één grote leugen."

Later blijkt ook dat O. er ook relaties met andere vrouwen op nahoudt. Hij heeft, voor zover bekend, drie kinderen bij twee verschillende moeders.

The Tinder Swindler

Het verhaal doet denken aan The Tinder Swindler, de populaire Netflix-documentaire over een Israëliër die over de hele wereld vrouwen oplichtte. Hij legde contact via Tinder, knoopte liefdesrelaties aan, maar klopte hen met zielige verhalen miljoenen euro's uit de zak.

Om zoveel geld gaat het hier niet, maar het slachtoffer dat woensdag haar verhaal deed bij de politierechter, ging toch voor een flink bedrag het schip in. Geld dat ze eigenlijk had willen gebruiken bij de aanschaf van haar eerste huis.

Shimon Hayut, beter bekend als Simon Leviev en nóg beter bekend als The Tinder Swindler bij zijn arrestatie in Griekenland. Shimon Hayut, beter bekend als Simon Leviev en nóg beter bekend als The Tinder Swindler bij zijn arrestatie in Griekenland. Foto: EPA

Als O. ontmaskerd is en een bekentenis heeft afgelegd bij de politie, belooft hij alles terug te betalen. Maar zover komt het niet. Hij stort 620 euro op haar rekening, om dat vervolgens met een smoesje weer terug te vragen.

De gedupeerde vrouw gaat zwaar gebukt onder de affaire. Ze zit in de ziektewet, loopt bij een psycholoog en is het vertrouwen in de liefde en de mensheid een beetje kwijt.

O., ontslagen bij de politie, verscheen niet op zijn eigen rechtszitting. Aanklagers en rechters houden daar niet van. Zij horen graag alle kanten van het verhaal, óók dat van de verdachte. Dat de Rotterdammer zonder opgaaf van reden verstek liet gaan, viel helemaal slecht.

'Dit gedrag zit in hem'

"Dit is een randgeval tussen een taakstraf en een gevangenisstraf", zei de officier van justitie. "Maar als hij niet komt opdagen, vind ik maar één straf passend: zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ik ben bang dat dit gedrag in hem zit. We moeten andere potentiële slachtoffers tegen hem beschermen."

De rechter, die opmerkte dat de vrouw wel érg goed van vertrouwen was geweest, ging mee met de eis van de officier. "O. gedroeg zich als een roofdier. Dit was geen misstap, maar een patroon. Meneer heeft niet de moeite genomen om hier uit te leggen waarom ik hem níet naar de gevangenis zou moeten sturen, dus dat doe ik wél."

O. moet het geleende bedrag, plus 2500 euro aan immateriële schade aan de vrouw vergoeden.