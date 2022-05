Heel voorzichtig proberen enkele energiebedrijven weer nieuwe klanten binnen te hengelen. Maar of het verstandig is om op hun aanbod in te gaan weet niemand. "Let goed op of de prijs met of zonder btw-verlaging is."

Wie een energiebedrijf zoekt, kan op dit moment weer tussen vier aanbieders kiezen. Ruim een maand geleden was dat er nog maar één. Drie bieden variabele prijzen, eentje zelfs een vast contract voor mensen die bang zijn dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Energiebedrijf Mega vraagt wel een stevige prijs voor de zekerheid van vaste tarieven: 2,29 euro voor een kubieke meter gas en 53 cent voor een kWh elektriciteit.

"In april was er nog maar één aanbieder, dus er is weer iets te kiezen. Maar om van een kentering te spreken, is een groot woord. Er is wel iets gaande maar de prijzen zijn nog heel hoog", zegt Joris Kerkhof van Independer.

Paniek

Bij een gemiddeld verbruik van 3500 kWh en 1500 kubieke meter gas variëren de huidige 'aanbiedingen' van 4100 tot bijna 8000 euro op jaarbasis. Er is nog geen enkel zicht op prijsdalingen. "De consumentenprijzen zijn stabiel hoog, gemiddeld 45 cent voor een kWh elektriciteit en 1,50 euro voor een kubieke meter gas; een verdubbeling met vorig jaar. Er zijn mensen die er fors boven zitten en mensen met nog een oud lopend contract die er ver onder zitten."

Bij vergelijkingssite Gaslicht.com komen nog altijd dagelijks tientallen telefoontjes binnen van mensen met oude lage energieprijzen. "Mensen raken in paniek als ze de nieuwe tarieven zien en zoeken een uitweg", zegt Sanne de Jong van Gaslicht.com. Ze kan maar één advies geven. "Blijf de prijzen goed in de gaten houden." Er komt een dag dat de overstap naar een andere aanbieder of een vast contract lucratief is, maar wanneer dat zal zijn weet niemand.

Poetin

Energiebedrijven proberen zo goedkoop mogelijk in te kopen, maar de trend is onveranderd: hoge prijzen, prijsstijgingen en de daling is nog niet in zicht. Als president Poetin aan de gaskraan draait, kan de prijs zomaar nog verder oplopen.

Toch proberen energieleveranciers ondanks de hoge tarieven heel voorzichtig nieuwe klanten binnen te hengelen. Kerkhof: "Energiebedrijven proberen bestaande klanten een nieuw contract te laten sluiten. Bijvoorbeeld voor drie jaar met korting in het tweede en derde jaar. Het is klantenbinding, niet om grote groepen nieuwe klanten binnen te halen."

Wie een dergelijk meerjarencontract afsluit en spijt krijgt, kan er altijd vanaf. De boete hangt af van de resterende looptijd. Als die bijvoorbeeld minder dan anderhalf jaar is, bedraagt de opzegboete 150 euro.

Zonnepanelen

Overstappers met zonnepanelen moeten goed rekenen voor ze overstappen, zegt De Jong van Gaslicht.com. "Stap nooit aan het eind van de zomer over, dat kost je altijd geld.'' Dat werkt zo: in de lente en zomer hebben de zonnepanelen bijna driekwart van de jaaropbrengst. Dat mag je wegstrepen tegen het verbruik in de donkere maanden, conform de salderingsregeling. Wie einde zomer overstapt heeft nog opgewekte stroom over en moet die voor een habbekrats verkopen aan de energieleverancier wat honderden euro's verlies op kan leveren. Dus adviseren de vergelijkingssites: pas overstappen als er ongeveer evenveel zonnestroom is verbruikt als opgewekt. Die zogeheten salderingsregeling voor zonnestroom blijft nog tot 1 januari 2025 in de huidige vorm bestaan.

Per 1 juli daalt de btw op energie van 21 naar 9 procent, maar de vraag is of consumenten dat meteen merken bij de jaarafrekening. Kerkhof maant consumenten om na 1 juli extra goed op te letten bij aanbiedingen van energiebedrijven. Door een aanbod te doen met het lage btw-tarief lijkt het goedkoper, maar na 31 december gaat de btw weer omhoog.