Vrijdag gaat Omroep Zwart van start en presenteert Veronica van Hoogdalem muziekprogramma Podium Zwart. V sprak haar over haar nieuwe werkgever, haar tijd als TMF-veejay en haar liefde voor muziek.

Veronica of Serwaa?

'Ik denk Veronica. Ik werd vroeger op school veel geplaagd met die naam, omdat hij deed denken aan de radio- en tv-zender Veronica. Maar nu ben ik juist heel trots op ­Veronica. Het is een mooie naam. ­(Lachend:) Als iemand mijn volledige naam uitspreekt, Veronica-Serwaa, dan schrik ik, dan heb ik vast iets verkeerd gedaan.

'Serwaa, mijn tweede naam, heb ik van mijn Ghanese kant. Mijn ouders hebben elkaar in Duitsland ontmoet. Mijn vader was daar met een vriend aan het liften toen mijn moeder ze oppikte. Mijn moeder was een echte avonturier, ze ging al op haar 16de weg uit haar geboortedorp Zegveld en heeft de hele wereld over gereisd. Kort nadat ze mijn vader had ontmoet, raakte ze in verwachting van mij.

'Toen ik geboren werd keerde ze vanuit Duitsland weer terug naar Nederland om dicht bij haar familie te zijn. Mijn vader ging ook in Nederland wonen, in Friesland, en begon daar een nieuw gezin met een echte Friezin. Uit dat huwelijk heb ik een halfzusje. Hij heeft mij wel eens verteld hoe hij in dat normaal zo nuchter Friese dorp werd ontvangen - hij was een exotische bezienswaardigheid, ze hadden nog nooit een Afrikaan gezien.

'Ik was ongeveer vijftien jaar toen ik erg nieuwsgierig werd naar mijn Ghanese kant. Mijn moeder nam mij toen mee naar Ghana om mijn familie daar te ontmoeten. Dat was geweldig. Ik probeer er minstens een keer in de vijf jaar weer naartoe te gaan. Wat ik zeker van mijn Ghanese kant heb is mijn liefde voor christelijke spiritualiteit en mijn liefde voor bidden.'

RTL Boulevard of Podium Zwart?

'Dat is makkelijk: Podium Zwart. Bij RTL Boulevard mocht ik tot vorig jaar als muziekdeskundige korte items maken over artiesten. Het was heel leuk, maar dan hadden we een hele dag gedraaid, en werd er maar een paar minuten van uitgezonden. Bij Podium Zwart, een muziekprogramma, mag ik veel langer los gaan

'In dit programma willen wij muzikaal talent vieren dat naar ons idee veel meer aandacht zou mogen krijgen. Het wordt een MTV Unplugged-achtig programma, met publiek, en verschillende artiesten, van iets bekendere tot het queer rapduo Lionstorm dat ook punk maakt. Om nog een andere naam te noemen: Joshua J, een r&b artiest uit Breda, die al jaren als groot talent wordt beschouwd, maar nog altijd moet doorbreken. Hij is waanzinnig goed, maar wordt helaas nauwelijks op de radio gedraaid.

'We hebben vier uitzendingen opgenomen, ik heb de eerste montage net kunnen zien. Ik vind het zo spannend. Het is toch het eerste programma van Omroep ZWART op tv, de verwachtingen zijn hooggespannen. Mijn copresentator en muzikant Glen Faria en ik hebben de uitzendingen helemaal volgepropt met alle artiesten die wij heel goed vinden. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat kijkers het niet vet gaan vinden.'

Tv of podcast?

'Dit vind ik een moeilijke. Ik vind podcast heel verfrissend. Maar toch kies ik voor tv, dat blijft iets magisch. Het is alleen zo jammer dat de tv-kijker niet altijd even leuk is. Zijn aandacht is zo weg, hij kan heel makkelijk zappen. Als het zou kunnen, dan zou ik de podcastluisteraar meenemen naar tv.

'Ik maak sinds vorig jaar de podcast Praat muziek met me. Daarin interview ik mensen aan de hand van hun muzieksmaak en -herinneringen. Het hoeft niet altijd serieus. Iemand kan bijvoorbeeld vertellen hoe fantastisch de Spice Girls zijn. Ik luister ook graag naar foute muziek.

'Ik heb geweldige gesprekken gehad, bijvoorbeeld met tatoeëerder Henk Schiffmacher. Die heeft zulke gekke muziekverhalen. Hij heeft de hippietijd van de jaren zeventig meegemaakt en kan er aan de hand van muzieknummers over vertellen alsof het gisteren gebeurde. Maar ook mijn gesprek met influencer Anna Nooshin was leuk. Die houdt van duistere muziek, had ik niet verwacht. Marilyn Manson. Tupac. Anna is echt een muziekliefhebber. Zij kan ook gewoon boos worden als iemand een andere mening heeft over muziek. Fantastisch vind ik dat.'

TMF of Omroep ZWART?

'Dat vind ik ook een moeilijke. Want ik weet nog niet waar Omroep ZWART naartoe gaat. Ik hoop dat als je mij deze vraag over vijf jaar stelt ik zonder aarzelen voor Omroep ZWART kan kiezen. Maar als ik nu moet kiezen: TMF heeft mij alles gegeven.

'Ik was achttien jaar oud toen ik auditie deed voor veejay bij TMF. Ik had nog nooit gepresenteerd. Mijn auditie was ook erg slecht, hoorde ik later. Maar toch zagen ze bij TMF iets dat ze beviel. Tussen de opnamen door vonden ze mij erg relaxed en grappig. Dat gaf de doorslag, ze zeiden: als je je best blijft doen, kun je heel goed worden. Ik heb er drie jaar als veejay mogen zitten, en mocht de grootste artiesten interviewen.

'Het was een soort opleidingsinstituut, waar ik ook fouten mocht maken. Ik heb er geleerd tv maken, editen, presenteren, ik heb er mijn liefde voor artiesten opgedaan. Het was zo bijzonder. En hoe ouder ik word, hoe meer waardering ik voor TMF krijg. Als je daar een idee had, mocht je het meteen in de praktijk uitbrengen, en zien of het werkt. Zo'n leerschool heb je volgens mij nergens meer.'

Gianni Grot of Akwasi?

'Ik heb mij bij geen enkele opdrachtgever zo relaxed gevoeld, dus ik kan hier denk ik wel een brutaal antwoord op geven: Gianni Grot, vanwege zijn directheid. Maar toch ook Akwasi, omdat hij zo'n enorme poëet is.

'Gianni - een film- theatermaker en danser - ken ik nog van So You Think You Can Dance, waar hij in 2011 auditie deed. Ik heb hem toen backstage geïnterviewd. Toen we elkaar weer spraken was het van: wow, nu ben jij gewoon mijn baas. Akwasi had ik wel eens eerder geïnterviewd op een festival.

'Als bazen van Omroep ZWART hebben ze kapotveel meetings. Dan moeten ze weer iemand van de NPO spreken, dan hebben ze een meeting over belastinggeld. Het gaat de hele dag door. Gianni is de zakelijke van de twee. Bij hem is het: tak-tak, geen gelul, hij zegt waar het op staat. Akwasi is langer van stof, als we bellen over iets kleins kunnen we gerust een uur aan de telefoon hangen. We zijn zo goed met elkaar dat ik hem wel mag plagen.'

Albert Verlinde of Yvonne Coldeweijer?

'Ik heb de juicekanalen een beetje gemeden en had dus geen idee dat het zo groot is. Ik hoop wel dat Yvonne een beetje op het rechte pad blijft, dat haar juicekanaal niet in een gevaarlijk monster verandert.

'Mensen houden van juice, of het nou geverifieerd is of niet. Dat merkte ik ook toen ik bij RTL Boulevard werkte. Vrienden begonnen mij toen opeens te vragen naar de laatste roddels over André Hazes Jr. Terwijl ik ze daarvoor nog nooit over die man had gehoord. Maar omdat ik bij RTL Boulevard werkte dachten ze dat ik vast wel over inside-information zou beschikken.'

FunX of 3FM?

'Beide zijn niet mijn radiozenders. Elf jaar geleden heb ik een jaartje bij FunX (zender van urban muziek, red.) gezeten. Dat was in het kader van een uitwisseling: veejays gaan radio maken en radiomakers worden veejay. Maar nu luister ik er nauwelijks meer naar. FunX richt zich vooral op een jong publiek van tieners en twintigers en vergeten iedereen die ouder is. Terwijl, wie zijn de mensen die in de auto naar de radio luisteren? Die zijn toch wel een stuk ouder.

'3FM claimt een indierockzender te zijn, maar ze laten weinig tot geen Afro-invloeden toe in hun playlist. Ik weet niet waar dat aan ligt. Je kunt in ieder geval constateren dat hun playlist heel wit is, terwijl de muziek van Joshua J er met gemak tussen zou passen.

'Het is niet zo dat deze artiesten naar de erkenning van 3FM hengelen. Het gaat er om dat ze op basis van hun talent ook zo'n groot podium verdienen. Want in dat opzicht maakt een 3FM wel het verschil. Je krijgt er een groter bereik door. En dat is wat elke muzikant uiteindelijk wil: door zoveel mogelijk mensen gehoord worden.'