Van de 154 gemeenten waarin wethouders zijn voorgesteld aan de raad of reeds zijn benoemd, zijn er 46 met alleen mannelijke wethouders, zo toont een analyse van deze site aan. Van de in totaal 601 wethouders zijn er 164 vrouw. Dat komt neer op zo’n 27 procent.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na het aantreden van dit kabinet werd nog de loftrompet gestoken over het grote aantal vrouwen op het bordes. In de nieuwe colleges ligt dat wel anders en popt de ene na de andere foto op met vooral witte mannen.

Dat blijkt uit onderzoek van deze site naar de tussenstand van de formaties na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Hierbij is gekeken naar wethouders die zijn benoemd of wethouders die aan de raad zijn voorgedragen als potentiële kandidaat.

Discussie

Politicoloog Liza Mügge van de Universiteit van Amsterdam schrikt van het grote aantal colleges zonder ook maar één vrouwelijke wethouder. Het heeft volgens haar niet alleen een symbolische functie als er ook vrouwen zijn. "Het laat zien dat politiek een gedeelde verantwoordelijkheid is.'' Maar het heeft ook een belangrijke inhoudelijke functie. "Uit onderzoek blijkt dat je besluitvorming beter niet alleen aan witte mannen kunt overlaten, maar dat er meer discussie ontstaat als teams gemengd zijn. En dat levert betere resultaten op.''



Van die 46 colleges met enkel mannelijke wethouders, hadden veertien gemeenten in het vorige college nog wél vrouwelijke wethouders. Uitgerekend het college van de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden telt bijvoorbeeld vijf heren als wethouder. De lokale partij schuift twee mannen naar voren en ook de SGP, het CDA én de PvdA hebben voor een mannelijke wethouder gekozen. Het vorige college telde nog twee vrouwelijke wethouders, een van de ChristenUnie en één van D66.

Gemiste kans

Burgemeester Sjors Fröhlich - die overigens geen invloed heeft op de samenstelling - noemt het 'jammer en een gemiste kans dat er geen vrouwen in dit college zitten'. "Ik heb wel het gevoel dat formerende partijen dat een volgende keer niet meer laten gebeuren'', aldus oud-radio- en televisiemaker Fröhlich. Volgens hem wordt er over het nieuwe mannenbolwerk wel 'ongemak' gevoeld en is er het besef dat het anders moet. "Overigens denk ik dat we een goed nieuw college hebben.''

Afzwaaiend wethouder Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn) betreurt de ontwikkelingen in de onderzochte gemeenten. "In Castricum bijvoorbeeld: vier mannen én een mannelijke burgemeester. Dat kan toch niet'', aldus de in Syrië geboren wethouder. Onderzoeker Mügge valt haar bij. "Gemeenten die nog wethouders zoeken moeten niet denken: oh, ze zijn er gewoon niet. Die gemeenten moeten gewoon net wat harder zoeken.''

Diversiteit

Hoewel veel partijen diversiteit met de mond belijden, schromen ze niet om in colleges zonder vrouwelijke wethouders te stappen. Vooral de lokale afdelingen van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP nemen bovengemiddeld vaak zitting in zo'n college. Dat terwijl bijvoorbeeld de VVD het standpunt huldigt dat 'bedrijven en organisaties waar mannen én vrouwen aan de top staan, beter presteren'.



Ook partijen die doorgaans nóg wat harder op de trom slaan waar het emancipatie betreft, zetten hun handtekening onder de installatie van colleges zonder vrouwelijke wethouders. GroenLinks doet dat tot nu toe in negen gemeenten, waaronder Leiderdorp, Vlissingen en Oss. In die laatste gemeente verontschuldigde GroenLinks-wethouder Dolf Warris zich daar meteen voor. "We hebben het gehad over de man-vrouwverdeling, wij zien dat ook. Maar we hebben geen kandidaten die het willen doen."

Man-only

De PvdA stapte zelfs al in dertien gemeenten in colleges zonder vrouwelijke wethouders, bijvoorbeeld Kerkrade en Krimpen aan den IJssel. D66 doet het van alle partijen naar verhouding het minst vaak, maar toch stapten ook de sociaalliberalen in zes gemeenten in colleges die qua wethouders man-only zijn.

Mügge vermoedt dat het verschil tussen de vrij grote hoeveelheid vrouwelijke bewindslieden landelijk en het relatief kleine aantal vrouwelijke wethouders te verklaren valt doordat mensen 'de lokale politiek er vaak bij doen'. "Vrouwen werken vaker parttime en dragen meer zorgtaken, doen zij daar ook politiek nog bij dan wordt het een driedubbele shift. Dus de lokale politiek is daardoor mogelijk minder goed te combineren.''

Schaamte

Toch is het frappant dat van die 46 colleges met enkel mannelijke wethouders, er veertien gemeentebesturen vorige keer nog wél vrouwelijke wethouders hadden. Vijfheerenlanden is er daar één van. Fröhlich schaamt zich er een beetje voor. Hij noemt het wel 'een geluk bij een ongeluk' dat de gemeenteraad door het doorschuiven van de wethouders 'nog diverser is geworden'. Net als in de Tweede Kamer kan ook de gemeenteraad besluiten om een wethouder naar huis te sturen, als die niet functioneert. "Er zijn veel nieuwe, jonge, vrouwelijke, cultureel diversere leden'', benadrukt de burgemeester. "En de Raad is echt het hoogste orgaan.''



Mobayed ziet met lede ogen aan hoe colleges minder divers worden. "Toen ik in 2018 aantrad als eerste Syrische, vrouwelijke wethouder in Nederland, kreeg ik echt van over de hele wereld berichtjes van mensen die dat op het nieuws hadden gehoord. In de Arabische wereld was dat nieuws.'' Tot haar 24ste groeide ze op in Damascus. "Als ik op straat met mensen praat, doe ik dat soms ook in het Arabisch. Ik zie dan mensen stralen, maar dan zeg ik wel: je moet de taal leren. Ik was ook zoals jij, ik sprak de taal niet. Kijk, het kan.''

Syrische wethouder

Toch blijft Al Mobayed een uitzondering. "Ook nadien heb ik nooit meer een Syrische wethouder gezien.'' Een blik op de pas benoemde gemeentebesturen laat nu zien dat vrouwen nog lang niet de helft van het aantal wethouders vormen, maar dat minderheden nog zwaarder ondervertegenwoordigd zijn. Haar hartenkreet? "Ik hoop dat heel veel vrouwen en ook minderheden doorzetten in de politiek en dat ze óók gezien worden door de anderen. Het moet van beide kanten komen.''

Dat het ook anders kan, bewijzen Bunnik, Culemborg en Terschelling. In die gemeentes komen er alleen vrouwelijke wethouders op het pluche. Op Terschelling is ook de burgemeester een vrouw. Het Friese eiland heeft de primeur van een voltallig vrouwelijk college.