Hij sportte, leefde gezond en raakte geen sigaret aan. Toch zijn de longen van John Hauser (60) ernstig aangetast door tabaksrook. Niet alleen hijzelf, ook de rechter ziet zijn werk als klusjesman bij psychiatrisch hulpverlener Yulius in Gorinchem als oorzaak. 'De vestiging waar ik werkte, staat bekend als het rookhol.'

Het meeroken kan zijn dood worden. John, die vanaf 1999 bij Yulius werkt, laat aan de tafel in zijn Gorinchemse woonark zijn medicijnen zien: puffers tegen copd, longemfyseem en astma. "Zonder dat ben ik helemaal niets meer'', zegt John, die vertelt alleen in zijn jeugd één jaar vijf sjekkies per dag te hebben gerookt. "'s Morgens neem ik als eerste mijn medicijnen in. Allebei mijn longen zijn kapot.''

Rookhok

In 1999 ging John in de Yulius-locatie aan de Wijnkoperstraat aan de slag, na jarenlang als ijzervlechter te hebben gewerkt. Het was er gezellig, vertelt hij. Zijn grootste klus was het schilderen van alle kamers. De sigarettenrook? Die nam hij aanvankelijk voor lief, maar na een aantal jaar uitte hij wel zijn klachten.

Cliënten, onder anderen manisch depressieven en (ex-)verslaafden, rookten er volgens hem door het hele gebouw. "Vroeger liep ik ook hard. In 2005 bleek uit een conditietest nog niet dat ik iets mankeerde. Klachten kreeg ik pas vanaf 2008. Na een lichte griep merkte ik dat het hardlopen steeds langzamer ging. Als ik een rondje van 5 kilometer, Gorinchem richting Arkel en terug, had gelopen, leek het of ik een marathon had gelopen. Op een gegeven moment ging het helemaal niet meer.''

Bankdrukken

De fitnessapparaten in een van zijn kamers staan er nog. Ze herinneren John aan de tijd dat hij 100 kilo kon bankdrukken, maar de apparaten zijn al tijden ongebruikt. "Dat lukt me niet meer'', vertelt hij. "Ik zit alleen nog op de hometrainer.''

Hij merkt het aan alles. Zijn eetlust is weg, zijn spieren ook. "Ik heb altijd rond de 80 kilo gewogen, nu weeg ik nog zo'n 66 kilo. Alle spiermassa is weg. Het lukt me niet om meerdere keren per dag te eten. Mijn verbranding is laag. Een dagje naar de Efteling of op vakantie naar een warm land gaat niet. Als het buiten warm is, lig ik binnen voor pampus met de airco aan.''

Astma-aanval

De dag dat het echt misging, kwam een jaar of vijf geleden. "We gingen bij Ria, een cliënte, kijken, omdat er zo veel rook onder haar deur vandaan kwam. Niemand wist wat ze ertegen konden doen. De kamer was zo warm en er kwam zo veel rook op me af, dat ik spontaan een zware astma-aanval kreeg. Ik kreeg geen lucht meer. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan voor onderzoek en bleek ik vol met teerresten te zitten.''

De gezondheidsproblemen werden daarna steeds erger. "Een half jaar later kreeg ik 's avonds pijn, net onder m'n hart. 's Ochtends had ik zo veel pijn, dat ik niet meer kon lopen. De dokter stuurde me gelijk naar het ziekenhuis. Ik had longontsteking, een longembolie en een longbacterie. Ik heb vijf dagen aan het zuurstof gelegen. Daarna mocht ik douchen. Daar kon ik bonken met zwart bloed ophoesten. Als dat niet lukt, stik je.''

Afzuiginstallatie

John verzamelt bewijsmateriaal nadat hij ernstige gezondheidsklachten krijgt, zoals beelden van een niet-deugende afzuiginstallatie van het rookhok. "De slang van de afzuiging ging niet naar buiten, maar lag in het plafond'', vertelt hij. "De rook ging door het gebouw. De filters werden zelden of nooit vernieuwd. Wij noemden het de rookhollocatie. Vooral na het weekend was het erg. Overal lagen peuken, ook in de wc's en de douches. Wasbakken zaten verstopt vanwege de peuken die ze door de gootjes drukten. Dan moest ik de afvoer losdraaien en zat alles vol met tabak. Op sommige kamers zaten honderden gaten in het zeil vanwege de uitgedrukte peuken.''

John werkt nog steeds twee uur per dag. Dat doet hij op een andere locatie van Yulius, waar cliënten gesprekken voeren met artsen en niet overnachten. "Ik kan alleen kleine klusjes doen; controleren op legionella en een veiligheidsronde doen. Bij inspanning krijg ik te weinig zuurstof.''

Wakker

Het winnen van de rechtszaak geeft hem geen euforisch gevoel. "Ik krijg niet terug wat ik kon. Ik slaap slecht, omdat ik niet op mijn buik kan liggen. Het went nooit'', zegt hij. "Ik heb grote kans op longkanker en hartkwalen. Ik train met een groep longpatiënten. Sommigen komen binnen met zuurstof. Ik zie patiënten die naar lucht happen. Dat kan mij ook gebeuren. De verwachting is dat het ook bij mij alleen maar slechter gaat.''

Yulius, die tijdens de rechtszaak stelde dat niet te bewijzen valt dat John door zijn werk zo ernstig ziek is geworden, kan nog tot half juni in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat Yulius het 'heel erg vindt voor John' dat hij zo ziek is geworden. Dat helpt de inwoner van Gorinchem niet. "Geef dan ook toe dat je fout zit, maar dat doet Yulius niet.''

Zorgplicht

Zijn advocaat Janke Colombijn hoopt dat Yulius met een schadevergoeding over de brug komt, al is het maar omdat een eventuele beroepsprocedure lang kan duren. "De rechter heeft bepaald dat de zorgplicht is geschonden'', zegt ze. "Het zou Yulius sieren als de schade alvast wordt vergoed, want John gaat alleen maar verder achteruit.''

Colombijn stelt dat de uitspraak niet betekent dat ook alle anderen die mogelijk ziek zijn geworden door het passief (mee)roken, een rechtszaak in hun voordeel kunnen beslissen. "In alle gevallen moet individueel bepaald worden of er voldoende bewijs is en of een bepaalde mate van blootstelling heeft geleid tot gezondheidsschade. Wel kan deze uitspraak ertoe leiden dat werkgevers die het niet zo nauw nemen met roken op het werk, eerder maatregelen nemen.''