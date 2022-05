Machteloos, wanhopig en boos. Zo voelen tientallen eigenaren van chalets op recreatiepark EuroParcs Resort Utrechtse Heuvelrug in Maarn zich. EuroParcs zegde vlak voor de Kerst van 184 eigenaren de huur op en sindsdien leven de meesten van hen in onzekerheid. 'EuroParcs speelt ons uit en wij staan met de rug tegen de muur.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het meest schrijnende geval is waarschijnlijk Ria van Stuijvenberg, die in januari in het AD haar verhaal deed. De vrouw die kanker heeft, woont sinds 3,5 jaar met toestemming permanent op de camping. Ook voor haar is geen plaats meer. Ria hoorde, zelfs na het treurige verhaal in het AD, niets van EuroParcs. "Ik heb geen energie om hier tegen te vechten. De chemokuren vragen nu alles van mij."

Angst

Ria van Stuijvenberg is niet de enige bewoner van het park die in onzekerheid verkeert. Andere bewoners leven ook tussen hoop en vrees en durven uit angst om buiten de boot te vallen bij EuroParcs niet met naam in de krant hun verhaal te vertellen.

EuroParcs wil het park 'herstructueren' en daarvoor moeten 184 chalets wijken om plaats te maken voor nieuwe moderne vakantiewoningen. "Het komt erop neer dat ze geld willen gaan verdienen. Wij staan in de weg en moeten weg", zegt een bewoner.

EuroParcs wil 16 chaleteigenaren nog een alternatieve plek op het park aanbieden en niemand durft de bedrijfsleiding nu met naam en toenaam voor het hoofd te stoten. "Dan val je misschien buiten de boot", zegt een bewoonster die ruim vijftien jaar een chalet heeft op het park. "Maar schandalig is het wel. EuroParcs speelt de huurders tegen elkaar uit, het is verdeel en heers."

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug kent de schrijnende verhalen van de chaleteigenaren en ging in gesprek met de leiding van EuroParcs.

Menselijke maat

EuroParcs houdt zich formeel aan de regels, maar het college heeft de eigenaar van het park gevraagd toch ook de menselijke maat in het oog te houden. Er is veel onrust op het park ontstaan nadat de chaleteigenaren vlak voor Kerst de brief kregen, meldt het college in een rapportage aan de gemeenteraad.

"Namens het college heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder een gesprek gevoerd met beide parken om meer informatie te ontvangen en inzicht te krijgen in de plannen van de parken, en om het ongenoegen van de raad over te brengen aan de eigenaren van EuroParcs en De Ossenberg.

Redelijke termijn

Op verzoek van de raad is ook gesproken met de eigenaren over de mogelijkheid te komen tot een langere, voor betrokkenen meer redelijke, termijn om nieuwe woonruimte dan wel een nieuwe standplaats te vinden."

Woordvoerder Frank Bijl van EuroParcs zegt dat van 184 kavels de huur opgezegd. "Van deze 184 kavels is er met 104 gebruikers een persoonlijk gesprek gevoerd. Er zijn minstens 16 chalets die in aanmerking komen voor een verplaatsing naar elders op het park. Twaalf gebruikers staan op de reservelijst. Een verplaatsing voor hen is nog niet zeker omdat dit mede afhangt van de ruimte - en daarmee de mogelijkheden - die overblijft na plaatsing van de 16 chalets."

Eigenaren van chalets die het AD woensdag spreekt, zeggen allen nog niets te hebben gehoord van EuroParcs. Woordvoerder Bijl bestrijdt dat. "Alle eigenaren hebben vorig jaar een brief ontvangen waarin staat dat ze hun kavel binnen een jaar moeten opleveren. We begrijpen de emoties, maar wij hebben aan alle regels voldaan"

Ria van Stuijvenberg heeft geen zin om zich op te winden. "Mijn gezondheid staat nu op 1. Het is natuurlijk een triest verhaal van EuroParcs. Ik zou dit tegen hen willen zeggen: toon je menselijke gezicht en haal de dollartekens uit je ogen."