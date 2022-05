Dennis de Roo had één droom: het grootste transportbedrijf van de wereld uit de grond stampen. De zakenman en Feyenoord-supporter was goed op weg, tot het vernietigende bericht van de oncoloog: asbestkanker. Een gesprek over de dood, familie, zakendoen en het bijwonen van de finale. 'Die operatie stellen ze maar uit.'

Paniek bij Dennis de Roo (43). Uitgerekend pal voor zijn vertrek naar Tirana, waar hij woensdag de Conference League-finale zal bijwonen, vindt hij bloed in zijn ontlasting. "Maandag moet ik meteen naar het Erasmus MC", verzucht de zakenman. "Misschien moet ik wel snel onder het mes."

Hij vreest met grote vreze dat hij daardoor de wedstrijd van het jaar moet missen. Zijn eerste reactie? "Die operatie stellen ze maar uit." Dan komt het besef dat hij geen keus heeft, mocht het zo uitpakken. "Het is echt een achtbaan, waarin ik met mijn familie zit.''

Die begint op 15 september 2020 in het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar de oncoloog hem vertelt dat hij mesothelioom in het buikvlies heeft, een zeldzame en agressieve variant van asbestkanker. Levensverwachting? 12 tot 15 maanden.

"Ga je begrafenis maar regelen, want het is einde oefening. Daar kwam de diagnose van de oncoloog wel op neer. Waar baseert u dat op, reageerde ik verbaasd. Ik kon het niet geloven. In 2018 liep ik nog de marathon van New York?"

Buik 'zo groot als die van de kerstman'

Weken daarvoor voelt hij zich opgeblazen en futloos. Met een dieet wil hij afrekenen met zijn buik, 'zo groot als die van een kerstman'. De huisarts ruikt geen onraad, maar als de klachten op zaterdag zo hevig zijn, belandt De Roo toch in het ziekenhuis. Nadat er zes liter vocht is weggezogen, blijkt er veel meer met hem aan de hand.

Artsen in het Erasmus MC, met specialisten op dit het gebied van zijn kankervorm, willen in eerste instantie niet opereren. "Zij vonden de kanker té agressief en té uitgezaaid", blikt De Roo terug. "Hoe ver wilt u gaan, vroeg de arts? Heb jij kinderen?, antwoordde ik. Ze knikte. Dan weet je hoe ver ik wil gaan: door de Chinese Muur en verder."

Hij stapt in een experimenteel traject, waaraan ongeveer 30 kankerpatiënten bij het Erasmus MC meedoen. Eerst moet chemotherapie de tumoren op zijn buikwand laten stoppen met groeien. "Bij de eerste kuur was ik zo ziek dat vrienden en familie dachten dat ik het niet zou gaan redden. Zo grauw zag mijn gezicht eruit."

Wonderwel slaat de behandeling bij De Roo aan. Nu krijgt hij immuuntherapie, die het afweersysteem helpt om kankercellen te herkennen en te vernietigen. "Vorige week kwam het bericht dat de tumoren in mijn buikwand zijn gekrompen. Goed nieuws, maar de ziekte hangt als een Zwaard van Damocles boven mijn hoofd."

Want op het moment dat de kanker immuun wordt voor de bestrijding, dan komt het einde van zijn leven snel in zicht. Dat beseft de zakenman zich als geen ander. "Dan is het gebeurd met me."

'Ik heb altijd een droom gehad'

Als dat het scenario wordt, dan accepteert De Roo zijn lot en blikt hij terug op een mooi leven. "Ik heb altijd een droom gehad", zegt hij. "En dat is Van Donge & De Roo het allergrootste logistieke bedrijf ter wereld maken."

Daarin is hij aardig geslaagd. Hij zag het transportbedrijf, opgericht door zijn vader, samen met de later uitgekochte Arie van Donge, groeien tot een miljoenenbedrijf. "Net voordat ik ziek werd, behandelden wij 620.000 containers op jaarbasis, bijna 7 procent van het totale volume in de Rotterdamse haven."

Via slimme sponsordeals, met name in de voetballerij, creëert hij de gunfactor van bedrijven, die op zijn uitnodiging naar De Kuip of het Van Donge & De Roo Stadion komen. Ook amateurclubs kunnen rekenen op zijn sponsoring. "Ouders langs de lijn die hun koter met een Van Donge & De Roo-shirt zien lopen en toevallig een product moeten exporteren: dát zijn onze klanten."

Geslepen zakenman

De Roo blijkt een geslepen zakenman, die makkelijk praat en handig mensen naar zijn hand zet. "In ruil voor kaarten van een wedstrijd van Oranje in Portugal, tijdens het EK van 2004, sloot ik een mooie deal met een vertegenwoordiger van een rederij. Daardoor betaalden wij niet 1250, maar 1000 dollar transportkosten per container uit China. Dat ging destijds om honderd containers per week, dus reken maar uit."

De man, die voetbal als tweede grote passie heeft, lacht als hij terugblikt op dat fameuze 'zakenweekend' In Portugal. "De sfeer voor de wedstrijd en in het stadion was al geweldig, maar het feest ging na de wedstrijd tot diep in de nacht door. Zonder slaap stapte ik om 7 uur het vliegtuig in naar Nederland."

Hij heeft een geweldige baan, geeft de zakenman toe, maar het succes kent een keerzijde. "Ik heb mijn gezin ernstig tekort gedaan. Jaarlijks vloog ik de wereld rond. Als je kinderen jong zijn, dan hebben ze nog niet door dat je niet thuis bent. Nu ze ouder worden, merk ik dat ze mij hebben gemist."

'Altijd maar doorgaan is valkuil'

Het is zijn valkuil, zegt hij eerlijk. Altijd maar doorgaan. Als kind heeft De Roo zijn eigen vader, op zijn 69ste nog altijd directeur van het familiebedrijf, ook gemist. "Wij zagen hem wel op vakanties of dagjes uit naar de Efteling, Bobbejaanland en Walibi. Daarna ging hij weer aan het werk, zeven dagen in de week. Als kleine jongen sliep ik vaak onder bar- of restauranttafels, terwijl mijn vader zaken deed en mijn moeder erbij zat."

Zijn ziekte heeft zijn ogen geopend. "Mijn tweeling is 8 en bonuskind 21, en ik wil ze nog wel even meemaken. Even met de jongsten naar het zwembad, uitwaaien op het strand, met het gezin slenteren door een stad. Dat had ik veel meer moeten doen."

Dat vond zijn behandelend arts ook. Ga toch plezier maken met je familie, klonk het in het Erasmus MC. Dus vloog het gezin De Roo een aantal weken geleden naar Canada. "We zijn een ravijn overgestoken via een kabelbaan, hebben op een sneeuwscooter gezeten, maar ook genoten van de natuur. Het was geweldig."

Geen stress

Hij heeft noodgedwongen zijn werk bij Van Donge & De Roo uit handen gegeven en concentreert zich alleen nog op projecten, die hem geen stress opleveren. Op zijn eigen rum-merk, Dutch Head, dat hij samen met twee vrienden heeft opgezet, en op Feyenoord, waarvan zijn bedrijf sinds vorige week official partner is geworden.

Met een beetje geluk, is De Roo woensdag gewoon bij de Conference League-finale in Tirana, samen met zijn vader, die hem sinds de openbaring van zijn ziekte zo trouw heeft gesteund. "Twintig jaar geleden waren we daar ook, maar dan in een nabijgelegen havenstad", vertelt De Roo. "Er kwam een schip van ons aan met 1800 pallets Bavaria Bier. Wat denk je? Het schip beukt zo de kade in tweeën. Rennen! Ik hoor dat mijn vader nog zeggen."

Op 25 mei hopen vader Ron en zoon Dennis de Roo - samen met broer Sander de drijvende krachten achter een van 's lands grootste expediteurs - in Albanië een biertje te drinken op de winst van Feyenoord. De voetballiefhebber heeft veel vertrouwen in Cyriel Dessers. "Hij piekt altijd op het juiste moment", zegt De Roo, die de stadionclub zou willen helpen met de transfer van de spits van Racing Club Genk.

'Eigen leven gaan leiden'

Sinds een post op zakenwebsite LinkedIn, waarin De Roo aangaf Dessers wel te willen financieren, heeft het Legioen zijn hoop op de zieke zakenman gevestigd. "Dat is wel een heel eigen leven gaan leiden", vindt De Roo. "Wij willen Feyenoord helpen met de transfer, maar alleen als we er beiden wat aan hebben."

Het is, geeft De Roo nadrukkelijk aan, hem niet meer om het geld te doen, maar gewoon om een eerlijke zakendeal. Hij heeft het onderhandelingsspel 26 jaar op het scherpst van de snede gespeeld. Nu het einde van zijn carrière dreigt, is het tijd om een bucketlist af te werken. "Het Verre Oosten aan mijn kinderen laten zien, nog uit een vliegtuig duikelen en naar de finale in Tirana."

Ondanks dat hij zich nog wel bezighoudt met het promoten van zijn rum-merk, is de ondernemer gestopt met drinken. "Mijn lichaam is een tempel; er gaat al genoeg troep naar binnen."

Daar ligt voor de in Rotterdam groot geworden Brabander ook een beetje de pijn. "Sommige mensen verkloten hun leven met drugs- of drankmisbruik. Ik weet dat het egoïstisch klinkt, maar soms denk ik dan: stop er maar mee en geef mij je buikvlies. Dan kan ik weer verder."